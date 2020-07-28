旅行前4大必知+必備收納好物！　NAUGHTIAM 幫你收好旅行中的大小煩惱

不論遠近，出國玩耍少不了要整理許多隨身用品，以下幫大家整理了最最基本的旅行必備物品清單，看似日常的物件，旅行少了它可真的是很不方便呢！

1. 旅行綜合保險

雖然說來日本就像走廚房，但是不怕一萬只怕萬一，還是建議你出門前確認好旅行綜合保險，動動手指在網路上申請一點都不費時。

2.WiFi ＆ 網路／漫遊

開google map找路，或是隨時要拍美照打卡上傳，網路是現在出國最不可或缺的！無論是WiFi機、網卡或漫遊都要是先準備好才不會不會出槌呀。

3. 行動電源

不只手機需要，一整天下來WiFi機也很吃電！

4. 事先買好的外國人限定交通pass或門票

來日本想要省錢一定要從交通費開始，特別針對外國旅客也推出了各種優惠方案，所以事前一定要調查對應行程最划算的交通套票，當然，各個預計前往的園區門票當然先買先準備最好。

日幣、零錢、護照還有一堆零零摳摳的小東西，要怎麼樣才能讓他們好好聽話！！如果這次還沒準備好，那麼來東京的時候可以到 NAUGHTIAM 找找好幫手，這裡有各式各樣的包款，從大到小，上至行李下至零錢全都收得妥妥的，JAPANKURU這次挑選了幾個旅行必備的收納包款，一起來看看吧！

第一個就是容量足夠的後背包！雖然說有托運行李，但是如果你有筆電或相機等等需要手提上機的行李，這時就需要一個強而有力的背包啦，不僅僅如此，回程如果不小心買太多的話，有個背包可以分擔行李容量也是非常方便的！

現在越來越多人用vlog來記錄旅行的每個瞬間，同時意味著準備的東西又要帶更多了，僅用手機就會需要行動電源，更專業一點要用到相機或攝影器材的話，那就要更多配件等等，像這樣有許多小口袋的多功能收納包，就能幫不讓充電線感情好到結成一團，一目瞭然拿出來也方便！

幫各個配件在大背包中好好找個家！才不會全都捲在一起啦～

護照當然是你旅行中最重要的東西！不僅是出入境，免稅打折都靠它了，所以一定要隨身攜帶！

NAUGHTIAM 的隨身小包有超多分隔，可以收好各種信用卡、紙鈔零錢等等，也有足夠的空間放進護照，一包在手完全搞定。

雖說現在行動支付越來越方便，但是來到日本還是會遇到不少付現的場合，然後你就會發現硬幣越來越多了.... 準備好零錢的專屬小錢包，這也是很重要的呀！

很多人也會在旅行時帶著常備藥，例如腸胃藥、感冒藥、消炎藥等等，用一個迷你小包裝起來，隨身攜帶也很棒！

上面說的這些單品呢，全都在NAUGHTIAM 可以幫你找到答案！身為專業的配件品牌，你可以在NAUGHTIAM 店舖裡找到各種滿足需求的包款，旅行收納便利之外日常生活也非常實用。

NAUGHTIAM 精選各個日本海內外配件品牌，也推出同名品牌NAUGHTIAM ，多數出自MADE IN JAPAN 的品質保證，價格平易近人，提供最超值的商品讓你挑選。

想要客製化署名也是沒問題的！不用先花大錢買變成超超超VIP，或是要消費滿額多少，只要在NAUGHTIAM買的皮件刻下自己的名字。這個服務為免費提供，姓名、綽號、生日獲幸運數字皆可，只要在九個字母內都沒問題。

這次來的店鋪是鋪是位在秋葉原的 YODOBASHI 之中，許多人來到東京一定會到秋葉原採買電器用品，那麼來NAUGHTIAM帶個包走也是非常順手的事呀！

NAUGHTIAM （ヨドバシAkiba店）

地址：東京都千代田区神田花岡町1-1 ヨドバシAkiba店 7F

營業時間：09:30 - 22:00

這次JAPANKURU整理出NAUGHTIAM在旅行時歸納小物的幫手，對於經常到世界各地旅行的讀者們非常便利之外，自用OK，送人當作禮物更是合適，讓你和旅伴的旅程都更加輕鬆便利吧！

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