旅行前4大必知+必備收納好物！　NAUGHTIAM 幫你收好旅行中的大小煩惱

JAPANKURU / JAPANKURU日本酷樂
日本行前必備收納清單：NAUGHTIAM 幫你收好旅行中的大小煩惱
日本行前必備收納清單：NAUGHTIAM 幫你收好旅行中的大小煩惱

不論遠近，出國玩耍少不了要整理許多隨身用品，以下幫大家整理了最最基本的旅行必備物品清單，看似日常的物件，旅行少了它可真的是很不方便呢！

1. 旅行綜合保險

雖然說來日本就像走廚房，但是不怕一萬只怕萬一，還是建議你出門前確認好旅行綜合保險，動動手指在網路上申請一點都不費時。

2.WiFi ＆ 網路／漫遊

開google map找路，或是隨時要拍美照打卡上傳，網路是現在出國最不可或缺的！無論是WiFi機、網卡或漫遊都要是先準備好才不會不會出槌呀。

3. 行動電源

不只手機需要，一整天下來WiFi機也很吃電！

4. 事先買好的外國人限定交通pass或門票

來日本想要省錢一定要從交通費開始，特別針對外國旅客也推出了各種優惠方案，所以事前一定要調查對應行程最划算的交通套票，當然，各個預計前往的園區門票當然先買先準備最好。

日幣、零錢、護照還有一堆零零摳摳的小東西，要怎麼樣才能讓他們好好聽話！！如果這次還沒準備好，那麼來東京的時候可以到 NAUGHTIAM 找找好幫手，這裡有各式各樣的包款，從大到小，上至行李下至零錢全都收得妥妥的，JAPANKURU這次挑選了幾個旅行必備的收納包款，一起來看看吧！

第一個就是容量足夠的後背包！雖然說有托運行李，但是如果你有筆電或相機等等需要手提上機的行李，這時就需要一個強而有力的背包啦，不僅僅如此，回程如果不小心買太多的話，有個背包可以分擔行李容量也是非常方便的！

現在越來越多人用vlog來記錄旅行的每個瞬間，同時意味著準備的東西又要帶更多了，僅用手機就會需要行動電源，更專業一點要用到相機或攝影器材的話，那就要更多配件等等，像這樣有許多小口袋的多功能收納包，就能幫不讓充電線感情好到結成一團，一目瞭然拿出來也方便！

幫各個配件在大背包中好好找個家！才不會全都捲在一起啦～

護照當然是你旅行中最重要的東西！不僅是出入境，免稅打折都靠它了，所以一定要隨身攜帶！

NAUGHTIAM 的隨身小包有超多分隔，可以收好各種信用卡、紙鈔零錢等等，也有足夠的空間放進護照，一包在手完全搞定。

雖說現在行動支付越來越方便，但是來到日本還是會遇到不少付現的場合，然後你就會發現硬幣越來越多了.... 準備好零錢的專屬小錢包，這也是很重要的呀！

很多人也會在旅行時帶著常備藥，例如腸胃藥、感冒藥、消炎藥等等，用一個迷你小包裝起來，隨身攜帶也很棒！

上面說的這些單品呢，全都在NAUGHTIAM 可以幫你找到答案！身為專業的配件品牌，你可以在NAUGHTIAM 店舖裡找到各種滿足需求的包款，旅行收納便利之外日常生活也非常實用。

NAUGHTIAM 精選各個日本海內外配件品牌，也推出同名品牌NAUGHTIAM ，多數出自MADE IN JAPAN 的品質保證，價格平易近人，提供最超值的商品讓你挑選。

想要客製化署名也是沒問題的！不用先花大錢買變成超超超VIP，或是要消費滿額多少，只要在NAUGHTIAM買的皮件刻下自己的名字。這個服務為免費提供，姓名、綽號、生日獲幸運數字皆可，只要在九個字母內都沒問題。

這次來的店鋪是鋪是位在秋葉原的 YODOBASHI 之中，許多人來到東京一定會到秋葉原採買電器用品，那麼來NAUGHTIAM帶個包走也是非常順手的事呀！

NAUGHTIAM （ヨドバシAkiba店）

地址：東京都千代田区神田花岡町1-1 ヨドバシAkiba店 7F

營業時間：09:30 - 22:00

這次JAPANKURU整理出NAUGHTIAM在旅行時歸納小物的幫手，對於經常到世界各地旅行的讀者們非常便利之外，自用OK，送人當作禮物更是合適，讓你和旅伴的旅程都更加輕鬆便利吧！

延伸閱讀：灌籃高手SLAM DUNK 30週年紀念！台灣限定周邊商品與新畫冊《PLUS》中文版登場

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

東京 護照 京都

延伸閱讀

影／護照華航正名決議通過 陳柏惟:改「台灣人的護照」

日本疫情延燒 暫緩放寬活動入場人數限制

台灣下單日本取貨！台南芒果越洋分享日本學生營養午餐

日本振興旅遊剛上路 大阪單日病例首破百例

相關新聞

迪士尼版「夏季浴衣」太可愛！ 超美浴衣、手提袋、還有夢幻兒童版~

說到日本的夏天非花火大會莫屬啦！參加花火大會最重要的就是一套人人稱讚的「浴衣」，今天因疫情的影響許多花火盛會延期或取消，也沒辦法出國欣賞花火節。不過沒關係，浴衣還是可以買起來，隨時準備好明年再出發！就讓小編來與大家分享迪士尼Disney最新推出的超美浴衣吧。

到鴨川邊野餐、喝手沖咖啡！體驗與眾不同的京都 Wife&Husband 咖啡

到京都現在最流行什麼？就是到鴨川邊野餐。 以自烘咖啡豆並專注於咖啡的”Wife & Husband”隱身在京都北區北大路橋頭幽靜小巷中。也許知道店小，在空間限制下無法讓更多人品嚐業主自信咖啡，業主與太太善用了在鴨川邊的環境優勢，將自己在閒暇到河邊野餐的閒情也透過小小店面為載體，介紹給原本是因為咖啡而慕名前來的訪客。

樂桃航空即起全恢復日本國內航班 8月還要開2條新航線

樂桃航空今天宣布，即日起，全面恢復日本國內航線，總計22條航線，共約100個航班。另8月1日起，將會新增東京（成田）－釧...

狗奴才犬迷日本必訪！走訪忠犬小八故鄉「秋田大館」

小八的故鄉——秋田 如果想要進一步追尋小八，那就一定要走一趟小八的故鄉——秋田縣大館市，一個致力保存秋田犬歷史與血統的城市。而小八就是在大館出生，後來才被送去東京陪伴上野教授的。 秋田

夏日祭典轉戰網路！日本神社聯手插畫家 超可愛「七夕許願竹」誕生

可以遠端工作 也可以遠端參拜許願 2020因為新冠肺炎疫情的影響，改變了大家的生活方式，而傳統的日本神社也受到不小的影響，會有大眾聚集的重大祭典活動大多暫停⋯⋯或是以其他的方式轉變。做為夏日重要

日本創新消暑美食又一彈！ 「味噌拉麵刨冰」敢不敢挑戰？

也許你喜歡吃日本拉麵，也喜歡吃刨冰，但當這兩個東西合體在一起，你還會一樣的喜歡或想吃嗎？ JAPANKURU以前和大家介紹過在日本必挑戰看看的怪奇美食，也介紹過像抹茶拉麵那樣的神奇菜單，前一

可不可以不消失？大阪地標「河豚燈籠」照片插畫影像特集　百年街景恐走入回憶

大阪河豚燈籠 9月後將確定引退？ 日前根據日本媒體報導，在大阪新世界、道頓崛都有設點的百年老舖河豚餐廳「づぼらや」，因不敵新冠肺炎疫情影響，宣布將關店，而老舖那已成為大阪象徵地標的「河豚燈籠」，

超美超體面~日本最新「伴手禮7選」報你知，還有七瀨同款蘋果糖！

在日本買伴手禮還在送東京芭娜娜香蕉蛋糕，或是Kitkat巧克力嗎？想要花點心意，給你的親朋好友驚喜的話，這次就來為大家推薦8款日本超夯的點心，好看又好吃，送出去特別有體面！

小圓手傘柄好萌！「哆啦A夢X日本郵局」新聯名週邊美翻，讓哆啦A夢雨具陪你度過梅雨季

大家有發現今年哆啦A夢的聯名商品特別多嗎?原因是因為今年是哆啦A夢連載的50週年喔。向來與各大卡通人物積極推出聯名商品的日本郵局，繼上次介紹的限量50周年哆啦A夢紀念郵票之後，又再度推出人人喊搶的哆啦A夢聯名週邊了～

到日本旅行別錯過！超萌「龍貓防水雙層袋、束口包」夏季限定周邊

關心日本情報的朋友，應該都記得去年日本郵局引起大轟動的龍貓周邊商品吧？因為實在太熱門，想入手但動作太慢而抱憾的朋友想必不在少數。

到日本別只吃便利商店飯糰了！ 實訪「日本職人飯糰」名店4選

飯糰可以說是日本人的平民美食之一，也出現了不少知名，甚至被米其林推薦的飯糰專賣店。內文精選出了4間位於東京都內的必吃職人名店，堅持現做現捏，美味程度讓不少人慕名前來，甘願排隊也要吃到。絕對讓你吃一口，就想放下手中的市售飯糰！

貓奴必買！日本可愛貓咪形狀美食6選 – 貓咪吐司、貓咪起司蛋糕、貓咪甜甜圈，還有還有…

日本是各位貓奴的療癒聖地，這裡不只有貓島、貓街讓你可以探望可愛的貓貓，還有各種設計精美的貓咪圖案商品，以及萌爆的貓咪形狀美食，好看又能讓你大飽口福！

熱門新聞

旅行前4大必知+必備收納好物！　NAUGHTIAM 幫你收好旅行中的大小煩惱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。