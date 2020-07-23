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到鴨川邊野餐、喝手沖咖啡！體驗與眾不同的京都 Wife&Husband 咖啡

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:mAxwOndA(麥大）/ 窩日本】

京都作為日本的最著名的文化古都，除了是寺廟最密集的行政區外，充滿時代感與歷史厚度的街廓與市景，一直是最吸引人的地方。麥大除了最愛的關東已造訪超過20次，位於關西的京都至今也造訪不下6次了，不免覺得京都有時給人感覺過度的樣板，像是大型的平安時代的文化主題樂園…不僅硬體如此，人們的生活與舉措也都充滿了儀式性。但是今天不談茶道、懷石或坐禪，偶爾跟著這個儀式性的模式，體驗一下最日常的野餐吧～到京都現在最流行什麼？就是到鴨川邊野餐。

以自烘咖啡豆並專注於咖啡的「Wife & Husband」隱身在京都北區北大路橋頭幽靜小巷中。也許知道店小，在空間限制下無法讓更多人品嚐業主自信咖啡，業主與太太善用了在鴨川邊的環境優勢，將自己在閒暇到河邊野餐的閒情也透過小小店面為載體，介紹給原本是因為咖啡而慕名前來的訪客。

來到店前，小小店幅卻掛滿各式原木小木椅與折疊小凳，各式尺寸都有，但大多是方便手持攜帶的樣式。才到，門前已是長長人龍。店主女主人會一一詢問選擇消費模式，然後做詳細介紹。

基本上，野餐是採人頭計費，1100円/人，1.5小時。依人數店主會準備足量的手沖咖啡裝進保溫壺，另附上店家自製餅乾。另外，需要付費依需求利用銅板價租用折疊桌凳與木椅，也可以依需求租用草蓆或長凳。說明好需求後會先邀請客人至店內稍歇，待店主將咖啡備好便會指示如何前往。

坐進店內等待時，可以靜靜欣賞店主從容準備的模樣，還有女主人將店內每個角落講究的裝飾與點綴。每個從歐洲收來的老件都毫無違和的落在小小空間內該有的方寸之內，一切顯得合理。

還沈浸在店內的時空錯置，女主人告訴我們一切就緒了。這天，既使是11月底入冬的賞楓季節，在陽光探頭的晴空下還是舒服。店主準備的野餐籃保溫壺及咖啡杯其實都是樸實不過但充滿生活感的質物，對於選擇在京都坐在鴨川邊草坪地上喝咖啡的旅人而言，生活感是這儀式中不可或缺的。也是因為這些細節，讓人覺得難忘。

咖啡是熟於中偏深烘焙的處理，沒去細究是什麼產地或處理法，帶點焦香與入口的微微苦感，中間可以嚐到堅果調，回甘在最後。就這樣，在鴨川邊北大路橋旁，看著北區京都都民有的散步，有的慢跑，有的是退休族的攝影社團組團來拍岸邊野鶴。在圓方不過2米多的草坪上，一張連放兩只咖啡杯一個咖啡壺都嫌擠的折疊桌凳，坐在小小原木椅上，自己悄悄默默的融入了京都人的生活，雖然是光天化日下，有種偷偷摸摸的感覺。而道具就是這些，還有儀式。生活的講究有時就是儀式感。

店舖資訊

京都市北区小山下内河原町106-6

交通簡介：地下鉄 北大路駅下車 徒歩４分

營業時間：10AM-5PM（ピクニック3:00LO、カフェ4:30LO）

建議出發前可以準備些鹹甜點搭著咖啡，因為在「Wife & Husband」附近實在沒有太多選擇，在假掰的同時也邊忘了現實。

窩日本推薦閱讀：京都咖啡廳推薦必去5選～開化堂、藍瓶子南禪寺店、還有呢?　

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咖啡 京都 野餐

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