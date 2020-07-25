迪士尼版「夏季浴衣」太可愛！ 超美浴衣、手提袋、還有夢幻兒童版~

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

說到日本的夏天非花火大會莫屬啦！參加花火大會最重要的就是一套人人稱讚的「浴衣」，今天因疫情的影響許多花火盛會延期或取消，也沒辦法出國欣賞花火節。不過沒關係，浴衣還是可以買起來，隨時準備好明年再出發！就讓小編來與大家分享迪士尼Disney最新推出的超美浴衣吧。

今年迪士尼主要推出兩款角色的浴衣：米奇與愛麗絲。浴衣適合身高在154公分到168公分的人，蝴蝶結也特別設計成直接戴上的設計，不會綁的朋友們完全不用擔心~~

①米奇浴衣

以白色為主色、印上許多紅黑圈圈的米奇浴衣，仔細看有發現米奇藏在其中嗎？腰帶和蝴蝶結以暗紅色設計，米奇浴衣看似可愛卻不失成熟感。

售價：10,890円 (税込)

②愛麗絲浴衣

和米奇浴衣相反，愛麗絲款選用顯白的深藍色系，浴衣上有許多花草元素，有發現蝴蝶結上的祕密嗎？愛麗絲夢遊仙境裡超人氣角色「柴郡貓」竟隱藏在蝴蝶結裡！

售價：10,890円 (税込)

只單買浴衣還不夠看，配件也一起買起來吧！

③米奇藤編手提束口袋

米奇手提束口袋超適合夏天使用，容量大各種化妝小物都可收進去，平時去野餐也很適合。

售價：4.620円 (税込)

④米奇折扇

復古風的米奇竹製摺扇，炎炎夏日野餐、欣賞煙火時拿出來搧風一定會成為注目焦點！另外附有摺扇套，方便收納與攜帶。

售價：1,100円 (税込)

⑤迪士尼兒童浴衣

除了大人的夏日商品外，迪士尼也推出了兒童浴衣！適合身高在105公分到115公分的小朋友，女生款推出粉紅色的小美人魚愛莉兒與水藍色艾莎兩種，男生款則推出了深藍色的玩具總動員款！

售價：4.950円 (税込)

玩具總動員售價：3,850(税込)

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