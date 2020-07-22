狗奴才犬迷日本必訪！走訪忠犬小八故鄉「秋田大館」

小八的故鄉——秋田

如果想要進一步追尋小八，那就一定要走一趟小八的故鄉——秋田縣大館市，一個致力保存秋田犬歷史與血統的城市。而小八就是在大館出生，後來才被送去東京陪伴上野教授的。

秋田縣本身的形狀也非常有趣，在JR車站的文宣品中，把秋田縣畫成了一隻秋田犬；而且不論正著看、反著看都一樣，只能說秋田的觀光宣傳真的太有創意了。

一抵達JR大館站，滿滿的秋田犬讓你一眼就知道「目的地到了」！當初小八就是從這個月台離開家，到上野教授身邊的吧～而站內的月台上也有一個「JR小八神社」喔！

小八雕像前的奉納箱也很有特色，是用大館的名物「曲木盒」來代替。投錢進去，還能聽見小八感謝的「汪汪」聲！

站內旅客中心還有一個Q版的小八塑像，以及各式各樣秋田犬相關的零食和紀念品。光是要走出大館車站，就要花去不少時間(笑)。一出了大館站馬上又能看見跟澀谷車站前非常相似的小八銅像，只是秋田的小八像幾乎都是立耳的。

秋田的名物之一就是秋田犬的鼻屎跟便便！在各土產店都有販售喔～（其實是巧克力啦～）

超人氣觀光站長

身為秋田犬的故鄉，大館當然也有超人氣的動物站長！牠們分別是「飛鳥」和 「Ako」雙胞胎兩姊妹，除了不時會在站 內「接客」之外，牠們也會在站外的「秋田犬ふれあい処」值班呢！

在這裡可以跟兩位站長近距離互動;虎斑的飛鳥比較文靜害羞，Ako則是非常活潑。不過為了不造成狗狗太大的壓力，每個人的專屬互動時間只有五分鐘，但已經夠療癒！

6/23 是牠們的生日，兩位站長各有自己值班的時間喔！

第二天離開大館時，剛好還遇上兩姊妹的2歲生日會，不但聚集了一批忠實粉絲來慶生，連當地媒體也紛紛出動採訪。大家都排隊搶著跟超可愛的壽星們拍照，可見秋田犬真的是大館人心中的寶貝，就連 70、80 歲的老奶奶也像少女一樣一路狂喊「好可愛」！

離開車站前，別忘了拿張「戀戀秋田犬 – 市內尋犬地圖」，從這邊當作第一站出發，一邊搜尋大館的著名人氣狗星，一邊遊覽市內風光。而且在大館車站旁 的案內所，只要出示護照，就可以免費租借腳踏車，非常方便。

市中心大町商店街的藝術中心裡，有一隻名叫「希望」的秋田犬「NONO」。牠可是大館宣傳戰略室的室長呢！從藝術季到商店街的大小宣傳活動都少不了牠。

秋田市甚至還把秋田犬和當季產的米結合，做成秋田麻糬，模樣可愛極了！這個城市整個就是充斥著秋田犬的國度啊！

犬迷必去！秋田犬會館

在大館還有日本唯一以秋田犬為主題的博物館，4月到11月下旬會有超可愛的秋田犬駐館，幸運的話還可以跟這些大狗狗們一起散步喔！

櫃檯服務指名 NO.1 的「FUKO」可是秋田犬會館的紅牌！（上圖）除此之外，還有虎斑色的「黑衛兵」、赤色的「MODOKA」和「小銀」，以及白色的「白毛之雪」，各個都非常可愛！

1樓可以看到超可愛的秋田犬在上班，館方人員知道我從台灣來，還非常親切的送了我秋田犬資料夾當禮物呢！2、3樓則展示了關於秋田犬的歷史與知識，包括如何分辨秋田犬的特徵，例如柴犬只有「黑、白、赤」三色，只有秋田犬才有「虎斑色」 喔！千萬別再秋田、柴犬傻傻分不清楚啦〜

懶人分辨法

大隻的就是秋田，小隻的就是柴犬;看起來比較呆的是秋田，聰明臉的就是柴犬〜(喂〜才不是那樣！)

秋田犬以前只有皇室和貴族才能飼養，栓犬的皮帶也會根據狗的等級和主人的地位而有所不同。另外，秋田犬被日本人視為「終極獵犬」，傳聞甚至還可以獵捕熊， 因此也被當作鬥犬，幾度面臨絕種，還好最後有被保存下來。所有跟秋田相關的資料和物件，在會館都能親眼見到，非常值得愛狗人士走訪一趟。

秋田犬會館

■ 地址：秋田県大館市三ノ丸13-1

■ 營業時間：09:00–16:00

■ 交通：奥羽線東大館站出站後，往市役所方向約徒歩15分可達

忠心是代代相傳

雖然小八終其一生都待在東京，不 過牠可是出生在秋田大館市的一戶齊藤家，是名符其實的「秋田犬」喔！小八出生才50天就離開了故鄉，被送到上野教授身邊，然而忠心似乎是秋田犬代代相傳的特色，大館葛原地區，也有另一隻非常有名的忠犬「小白」。

在慶長時代(1596-1615年)，秋田有隻叫做小白的狗狗，牠的主人「定六」是名獵人，有天打獵時不小心誤闖其他人的領域，又因為忘了帶狩獵許可書而遭到逮捕。身為定六隨身獵犬的小白於是跑了數十公里回到家中求救，定六的妻子將狩獵許可書交給小白後，小白在大雪中狂奔將許可書送給定六，但可惜定六早已被處死，而小白也因為耗盡了體力身亡。自此後，小白的怨念不停作祟，為當地帶來許多災難，於是人們為小白建立了一座「老犬神社」紀念牠的忠誠，災禍才就此平息。

聽說當年小白拚上性命也要送到的那份「狩獵許可書」，至今都還保存在老犬神社裡。本來也想去那裡探訪，但查了一下之後發現，這間老犬神社位在遙遠偏僻的山中，應該很難有車可以到達⋯⋯最後只好忍痛放棄這趟尋犬之旅。

本文內容節錄自《妖怪、貓島、富士山，我在日本旅圖中》一書，由城邦文化創意市集出版，作者王君瑭。

關注作者>>B級旅遊粉絲團

延伸閱讀：日本旅遊推薦及優惠：沿著龍脊一直走 踏上昇龍道玩中部9縣

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」