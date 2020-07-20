夏日祭典轉戰網路！日本神社聯手插畫家 超可愛「七夕許願竹」誕生
可以遠端工作 也可以遠端參拜許願
2020因為新冠肺炎疫情的影響，改變了大家的生活方式，而傳統的日本神社也受到不小的影響，會有大眾聚集的重大祭典活動大多暫停⋯⋯或是以其他的方式轉變。做為夏日重要祭典的七夕祭，今年大部分也都中止，不過上野一帶的小野照崎神社，創新舉辦了「online夏夢詣」的活動，讓大家可以透過zoom或Twitter線上許願，並讓合作的插畫家受理回覆，並繪製專屬個人的許願籤，完成後掛上神社內的七夕許願竹上，並拍照放在活動Twitter上回給許願者。
今日明日と『夏🎋夢詣 ～短冊に夢を描こう～』を開催しております✨
皆さんの夢や願いをグラフィッカーが短冊に描き、御神前にお納めして夢の成就と向かう下半期の充実を願います
ZOOMやTwitterでの参加が可能です♪
この機会に、ぜひご参加ください😊
【 詳細はこちら 】https://t.co/1j1MHfqHDm pic.twitter.com/3ZbhdbT1vU— ⛩小野照崎神社 [公式] (@onoterupr)
ご参加ありがとうございます。
短冊を笹に飾りました。
短冊番号は「155」です。
↓こちらのアカウントでお探しください@onoterupr_yume pic.twitter.com/R2NoCzAiXS— 夏夢詣@小野照崎神社 (@onoterupr_yume)
☆★今日は七夕★☆
みなさんの願いごとなんですか？🐰
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画像は、七夕の願いを「描きます」という小野照崎神社の催しにて描いたものたち
子供たちの夢がかわいい、、😭❤️
叶いますように
photo by @Daiya_kantoku pic.twitter.com/kBfhfcJ8ZT— しおりん@物語を描く人 (@shiorin_grp)
短冊番号：1163
夢が叶いますように🎋✨#夢詣オンライン pic.twitter.com/84o7LbtCI9— 夏夢詣@小野照崎神社 (@onoterupr_yume)
短冊番号：171
夢が叶いますように🎋✨#夢詣オンライン pic.twitter.com/MwjFip9H8L— 夏夢詣@小野照崎神社 (@onoterupr_yume)
從官方Twitter上公開的番號可以看到，這活動吸引了上千人參加。而活動結束後，許願者也可以在指定期間以前，找時間到神社領取插畫家為自己量身繪製的許願籤，神社還會很貼心地把它加工成小立牌，讓大家放在家裏或辦公桌上，提醒自己這下半年的願望及目標。
圖片截自note
雖然說，一般會覺得許願籤還是要自己手寫可能比較靈驗，但經過插畫家們設計繪製出來的許願籤，卻也非常具有紀念意義，而且真的很可愛。（心）而且透過這樣的方式，也可以避免大家密集到神社參拜恐成群聚的風險，而對於喜歡插畫的朋友來說，也是獲得插畫家「作品」的好機會呢。
這間小野照崎神社，在今年日本黃金週還處於緊急事態的時候，亦開放了線上參拜祈願的活動，非常有意思。若日本的神社開放大家跨海線上參拜或是抽籤，你會有興趣嗎？（笑）
圖片截自 小野照崎神社
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