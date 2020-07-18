日本創新消暑美食又一彈！ 「味噌拉麵刨冰」敢不敢挑戰？

也許你喜歡吃日本拉麵，也喜歡吃刨冰，但當這兩個東西合體在一起，你還會一樣的喜歡或想吃嗎？

JAPANKURU以前和大家介紹過在日本必挑戰看看的怪奇美食，也介紹過像抹茶拉麵那樣的神奇菜單，前一陣子還跟大家分享過無印良品推出的蟲蟲仙貝。而這個夏天，就在這個夏天，日本怪奇美食界又有了新的創舉——那就是剉冰拉麵的誕生！（將將將）

圖片來源：PRTimes

拉麵？刨冰？到底是怎麼想在一起的？

事情是這樣的。位於東京的東京豚骨拉麵店「Bankara拉麵（ばんからラーメン）」，由於聽到客人們常常說起，夏天很想吃拉麵，卻又覺得拉麵的湯很燙很熱，老是吃中華涼麵又覺得很膩，因此「應大眾要求」發想了這個神奇的菜單——刨冰味增拉麵！

這乍看之下呈現咖啡色的一整碗冰，其實是用濃郁味噌湯頭製成的刨冰，而這層刨冰下面，則是原本味噌拉麵中會有的叉燒、豆芽菜、筍乾等配料及拉麵。也就是說，店家將熱湯底變成了刨冰，解決客人們天熱不願喝熱湯的問題。而夏日限定菜單除了刨冰味噌拉麵，還有另一款「超能量拉麵」，上面不僅有五花肥肉，並使用日本國產豬油及店家特製的粗麵，讓夏天需要大量活動的人們，可以GET到滿滿能量。

刨冰味噌拉麵，乍看之下只有冰，其實料都藏在下面喔！（圖片來源：PRTimes）

同樣是夏日特別菜單，若要你在「超能量拉麵」及「刨冰味噌拉麵」裡面選一個挑戰，你會想嘗試哪一個呢？這款刨冰味噌拉麵一碗880日圓，其他還有推出「味噌冷麵」、「蔥辣味噌冷麵」及「味噌茄子冷麵」。不得不說，Bankara拉麵的這一系列創意夏日菜單，又為日本拉麵界及怪奇美食界寫下新佳話啊。（笑）

復古刨冰機加刨冰味噌拉麵，真的是神奇的新組合。（圖片來源：PRTimes）

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