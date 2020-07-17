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可不可以不消失？大阪地標「河豚燈籠」照片插畫影像特集　百年街景恐走入回憶

JAPANKURU / JAPANKURU日本酷樂
可不可以不消失？大阪地標河豚燈籠照片插畫影像特集 恐成永遠回憶的風景
可不可以不消失？大阪地標河豚燈籠照片插畫影像特集 恐成永遠回憶的風景

大阪河豚燈籠 9月後將確定引退？

日前根據日本媒體報導，在大阪新世界、道頓崛都有設點的百年老舖河豚餐廳「づぼらや」，因不敵新冠肺炎疫情影響，宣布將關店，而老舖那已成為大阪象徵地標的「河豚燈籠」，恐怕也將消失在大阪街頭。其實只要去過大阪的同學，應該都對這個河豚燈籠印象深刻，畢竟在大阪最著名的觀光勝地新世界和道頓崛，都能見到它的身影。如今聽到老舖倒閉，河豚燈籠也許將消失的噩耗，無論是日本國內還是海外的觀光客們，大家都不免表示：「啊，好寂寞啊⋯⋯」

老舖雖然自4月8日起就因應緊急事態宣言關店休業，不過實際上3月時營業狀況就不甚理想。如今緊急事態宣言解除，老舖依然不再開張，目前正在整理店內殘物，並將在9月正式結束營業。只是，那已成為大阪經典街景一部分的河豚燈籠，到底要不要撤除呢？店家表示，這還在商討中。

嗯，「還在商討中」的意思，就是也有可能不會撤除囉？！

雖然大家都很想要樂觀的這麼想，但在得知消息後，依然不免把握時間打卡造訪，或是PO出旅行時的照片，甚至是插畫創作來「想念」河豚燈籠。

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づぼらや閉店のニュースを見て、先週末に撮りに行ってきました🤭 * 何とかフグ(･ω･`ﾐэ )Эは残らへんもんやろか😢 * * * #snaplaceok #500px #lr_people #retrip_nippon #megaphotographers #lr_moments #わたしの絶景 #VisualAmbassadors #lovers_nippon #YourShotPhotographer #新世界 #japan_night_view #けしからん風景 #team_jp_ #naturephotography #東京カメラ部 #portrait #InstagramJapan #photo_shorttrip #art_of_Japan_ #igersJP #pashadelic #wu_Japan #deaf_b_j_ #photo_jpn @Instagram #tokyocameraclub #ポートレート #絶景delic #portraitphotography #づぼらや

山の人…パタゴ兄やん！リハビリ登山継続中！(@t_tetsuji)がシェアした投稿 -

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日曜日、久安寺で紫陽花を観て、TERRE-á-Sさんでランチした後、『新世界』へ行ってきました！ というのも……老舗ふぐ料理『づぼらや』さんが、コロナ禍の影響で9月に閉店することになったから……有名なふぐ型提灯と撮影してきました！ ①通天閣をバックにふぐ型提灯！左から、ユリ→リキ→あんず！ ②通天閣本通も散策してきました！ #柴犬 #しばいぬ #赤柴 #多頭飼い #柴犬リキ #リキ #柴犬ユリ #ユリ #柴犬リキユリ #リキユリ #仲良し兄妹 #いぬのきもち #シバフル #エブリドッグ #柴犬ライフ #南大阪柴犬軍団 #ここ柴部 #shiba #shibainu #dogstagram #shibastagram #新世界 #づぼらや #通天閣 #通天閣本通

柴犬リキ＆ユリのパパ(@riki.yuri_papa)がシェアした投稿 -

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osaka. フグ提灯が今年の9月で なくなっちゃうらしいですね、、🐡 コロナの影響なのかわからないけど 知ってるものや店が無くなるのは すごく寂しいことですね😕 . Goodbye to this scenery...😭 . #osaka #tsutenkaku #zuboraya #大阪 #通天閣 #づぼらや #ふぐちょうちん #さようなら #飲食店がんばろう

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大阪🇯🇵虎河豚亭づぼらや 大阪百年老店「虎河豚亭」 也被疫情打敗。 很可惜，以後再也看不到「河豚燈籠」了。 #artstagram#sketch#sketchoftheday#streetview#drawing#watercoloursketch#artist#watercolour#globalsketchers#usk#urbansketch#urbansketcher#illustrator#illustration#Instadraw#スケッチ#しゃせい#水彩画#虎河豚亭#河豚燈籠#づぼらや#大阪名物#ふぐ

找個巷弄來畫✍馬可の速寫日常(@marco_sketching)がシェアした投稿 -

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大阪・新世界界隈🖼 ふぐの張り子看板が目を引く！ 外国人観光客にも人気の大阪を代表する観光名所 新世界も道頓堀にも当たり前にあった「づぼらや」看板は・・・💦コロナ🦠影響もあり閉店が決まったとのニュースが流れておりますが…😰 大阪絵柄のテーマで何度も描かせて頂きました。淋しい思いでいっぱいです😫 ◇LINE公式のお知らせ◇ 🆔@wamibun 友達追加特典で、Kabamaru壁紙をプレゼント🎁 しかも月ごとに新しい壁紙を配信！眺める📱だけで“ほのぼの気分“です☺️ #岡本肇 #Kabamaru #水墨画 #絵画 #インテリア #アート #壁飾り #ねこ #猫大好き #猫のカレンダー #招福縁起物 #和み #づぼらや #大阪観光名所

和味文化研究所 岡本 肇(@wamibun)がシェアした投稿 -

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スマホ内をストーリー画面で絵にして撮影してみた。 これはこれで味が出て良いよねー。 #インスタ映え #インスタ映えスポット #大阪 #大阪の写真 #天王寺 #新世界 #づぼらや #新世界づぼらや #通天閣 #夜景 #大阪の夜景 #大阪の絵 #インスタ #ストーリー #インスタストーリー #綺麗 #美しい #エモい #カラフルな写真 #photo_jpn #love_bestjapan #じゃびふる #写真を止めるな #写真好きな人と繋がりたい #スマホ越しの私の世界 #ファインダー越しの私の世界 #nikonphotography #nikond750

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. 📍づぼらや . . ふぐ、おつかれさま💐 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #絵#イラスト#イラストレーター#スケッチ#絵描きさんと繋がりたい#絵が好きな人と繋がりたい#アート#美術#デザイン#挿絵#ふぐ#illustration #illustrator #artist #design #art#pen#sketch#illustrationartists #drowing#絵描きさんと繋がりたい #ペン画アート#づぼらや#道頓堀#Osaka#新今宮#architecture#urban#魚#fish

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沒有河豚燈籠的大阪街景會變成⋯⋯

雖然據說這個燈籠橫在街上，曾被說是違規的，但成為大阪重要的觀光意象這點，卻也是無可厚非的事實。不得不說，如果河豚燈籠消失，新世界和道頓崛的街景定然會少了一味吧。

今年初春緊急事態宣言開始前才拜訪過大阪的露編，其實也私心希望河豚燈籠能留下來。不然，上面這張和西西編一起到大阪時拍的這張照片，就真的是「此情只成追憶」了⋯⋯

當時到心齋橋，因為外國觀光客銳減，街上已明顯蕭條不少。不知道這一波疫情過後，大家原本熟悉的道頓崛和新世界街景，又會發生多少變化呢？

只望一切安好。

如果有興趣⋯⋯可以幫露編用PS預見一下，河豚燈籠消失的風景嗎？（笑）如果有好心人可以PO在這裡。

延伸閱讀：日本旅遊推薦及優惠：沿著龍脊一直走 踏上昇龍道玩中部9縣

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大阪 觀光 夜景

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