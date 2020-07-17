可不可以不消失？大阪地標「河豚燈籠」照片插畫影像特集　百年街景恐走入回憶

大阪河豚燈籠 9月後將確定引退？

日前根據日本媒體報導，在大阪新世界、道頓崛都有設點的百年老舖河豚餐廳「づぼらや」，因不敵新冠肺炎疫情影響，宣布將關店，而老舖那已成為大阪象徵地標的「河豚燈籠」，恐怕也將消失在大阪街頭。其實只要去過大阪的同學，應該都對這個河豚燈籠印象深刻，畢竟在大阪最著名的觀光勝地新世界和道頓崛，都能見到它的身影。如今聽到老舖倒閉，河豚燈籠也許將消失的噩耗，無論是日本國內還是海外的觀光客們，大家都不免表示：「啊，好寂寞啊⋯⋯」

老舖雖然自4月8日起就因應緊急事態宣言關店休業，不過實際上3月時營業狀況就不甚理想。如今緊急事態宣言解除，老舖依然不再開張，目前正在整理店內殘物，並將在9月正式結束營業。只是，那已成為大阪經典街景一部分的河豚燈籠，到底要不要撤除呢？店家表示，這還在商討中。

嗯，「還在商討中」的意思，就是也有可能不會撤除囉？！

雖然大家都很想要樂觀的這麼想，但在得知消息後，依然不免把握時間打卡造訪，或是PO出旅行時的照片，甚至是插畫創作來「想念」河豚燈籠。

沒有河豚燈籠的大阪街景會變成⋯⋯

雖然據說這個燈籠橫在街上，曾被說是違規的，但成為大阪重要的觀光意象這點，卻也是無可厚非的事實。不得不說，如果河豚燈籠消失，新世界和道頓崛的街景定然會少了一味吧。

今年初春緊急事態宣言開始前才拜訪過大阪的露編，其實也私心希望河豚燈籠能留下來。不然，上面這張和西西編一起到大阪時拍的這張照片，就真的是「此情只成追憶」了⋯⋯

當時到心齋橋，因為外國觀光客銳減，街上已明顯蕭條不少。不知道這一波疫情過後，大家原本熟悉的道頓崛和新世界街景，又會發生多少變化呢？

只望一切安好。

如果有興趣⋯⋯可以幫露編用PS預見一下，河豚燈籠消失的風景嗎？（笑）如果有好心人可以PO在這裡。

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