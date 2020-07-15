小圓手傘柄好萌！「哆啦A夢X日本郵局」新聯名週邊美翻，讓哆啦A夢雨具陪你度過梅雨季

聯合新聞網 / 窩日本

大家有發現今年哆啦A夢的聯名商品特別多嗎?原因是因為今年是哆啦A夢連載的50週年喔。向來與各大卡通人物積極推出聯名商品的日本郵局，繼上次介紹的限量50周年哆啦A夢紀念郵票之後，又再度推出人人喊搶的哆啦A夢聯名週邊了～

這次的主題則是要陪伴大家度過漫漫梅雨季的雨季商品，除了有必備的長傘、摺疊傘之外，還有珪藻土的瀝水墊及收納包等共6種。看完這麼可愛的哆啦A夢雨季週邊，說不定你反而會喜歡上雨天也說不定喔(因為才有機會拿出來現啊~~笑)

哆啦A夢長傘

整體設計非常沉穩而且有質感，配色也偏向中性，使得長傘不論男生女生來拿都不顯得突兀。傘上面印著隨風搖曳的哆啦A夢晴天娃娃，彷彿聽著雨聲吹著微風，表情非常幸福悠閒，讓下雨天焦躁的心看著看著，不自覺地也跟著愉快了起來。

不只圖案可愛，仔細看連傘扣及握柄都精心設計過，製作真的非常用心啊。

哆啦A夢摺疊傘

第二個要介紹的則是方便攜帶的折疊傘，上面的圖案乍看之下有點讓人摸不著頭緒，其實是在許願星那集裡，因為搞錯雨和糖果(日語中的雨和糖果發音相同)，結果天上下起糖果雨，哆啦A夢趕快張嘴接糖果的場景。

除此之外傘柄也是個小驚喜喔~~有看出來是甚麼了嗎?

哆啦A夢珪藻土瀝水墊

第三項產品則是使用了這幾年非常流行的珪藻土製作成的瀝水墊。墊子的前方設計了可卡住傘前端的傘溝，因為珪藻土吸水的特性，不論是作為傘架，還是放到鞋櫃或玄關，都可以發揮保持室內乾爽的功能，可說兼具裝飾和實用性。

收納包及其他

可以用來收納摺疊傘的托特包也是不能錯過喔~~特地使用了與摺疊傘相同的圖案維持一體感，防水的材質讓你拿來收納雨傘也不怕弄濕弄髒。整套搭起來更是可愛度爆表！其他如糖果雨收納袋及晴天娃娃也勾起粉絲的蒐集欲，這一系列真的太考驗荷包深度了啦~~

這套聯名商品現在在日本郵局的網路商店開賣，預定到7月31日為止。只是實在人氣太旺，目前已成缺貨狀態。非常想入手的粉絲除了可以到專賣二手的Mercari或Yahoo拍賣碰碰運氣外，也只能隨時Check官網期待它補貨了吧….

照片來自官網: https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/pages/doraemon_home04.aspx

窩日本推薦閱讀：迪士尼Disney「夏季浴衣」開賣！浴衣、手提袋、還有兒童版~~　

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

迪士尼 私房景點

延伸閱讀

壽司郎出現老鼠事件在日本掀熱議 網笑：迪士尼大遊行嗎？

花蓮偏鄉無便利商店、郵局 警協助預購三倍券

用「臉」就能買 日本首例臉部辨識功能自動販賣機展開實驗

影／郵局15日開放櫃檯購買三倍券 教你這樣買最快

相關新聞

小圓手傘柄好萌！「哆啦A夢X日本郵局」新聯名週邊美翻，讓哆啦A夢雨具陪你度過梅雨季

大家有發現今年哆啦A夢的聯名商品特別多嗎?原因是因為今年是哆啦A夢連載的50週年喔。向來與各大卡通人物積極推出聯名商品的日本郵局，繼上次介紹的限量50周年哆啦A夢紀念郵票之後，又再度推出人人喊搶的哆啦A夢聯名週邊了～

到日本旅行別錯過！超萌「龍貓防水雙層袋、束口包」夏季限定周邊

關心日本情報的朋友，應該都記得去年日本郵局引起大轟動的龍貓周邊商品吧？因為實在太熱門，想入手但動作太慢而抱憾的朋友想必不在少數。

到日本別只吃便利商店飯糰了！ 實訪「日本職人飯糰」名店4選

飯糰可以說是日本人的平民美食之一，也出現了不少知名，甚至被米其林推薦的飯糰專賣店。內文精選出了4間位於東京都內的必吃職人名店，堅持現做現捏，美味程度讓不少人慕名前來，甘願排隊也要吃到。絕對讓你吃一口，就想放下手中的市售飯糰！

貓奴必買！日本可愛貓咪形狀美食6選 – 貓咪吐司、貓咪起司蛋糕、貓咪甜甜圈，還有還有…

日本是各位貓奴的療癒聖地，這裡不只有貓島、貓街讓你可以探望可愛的貓貓，還有各種設計精美的貓咪圖案商品，以及萌爆的貓咪形狀美食，好看又能讓你大飽口福！

愛晴空也愛夏雨天！ 日本梅雨季新玩法：2020「漂浮雨傘大街」4＋1選

到日本賞繡球花想必是不少同學必排的行程。梅雨季節的日本多雨，而繡球花和雨在日本也本是一對，是6月初夏起的季節景色。除了繡球花，日本初夏近年又有了新的景色，那就是葡萄牙非常出名的藝術企劃「漂浮雨傘街」。

星巴克超暖心！ 日本首家「手語門市」只雇用聽障員工，手寫平板點餐與電子看板取餐超方便！

對於許多咖啡愛好者來說，星巴克是一種不可或缺的信仰，像是每天上班前來一杯大杯熱拿鐵或是每回推出限定口味，都要來一杯客製化口味，搭配舒服的音樂與裝潢設備及風格，坐下來啜飲即是享受，而其實這些都是星巴克霸佔咖啡市場的關鍵原因之一，除此之外，星巴克核心價值更強調多元，像是先前美國總公司表態公開支持同性婚姻合法化，另外，也從18年前真正開始落實多元不同的族群包容，開始實施合作夥伴支持計畫，目的是想讓不同身心障礙族群，能透過公司訓練成為員工，日前更已打造「Signing Store」手語門市，即將於今年在日本東京展店，成為繼馬來西亞與中國外第三個亞洲手語門市。

每晚只要3千日幣？！ 可入住星野集團新系列飯店「OMO3東京川崎」

星野集團即將在神奈川縣川崎開飯店，而且住宿一晚只要3000日幣左右？

粉絲再等等！日本環球影城「超級任天堂世界」延後開幕

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，嚴重衝擊世界各地的旅遊市場與觀光景點。位於日本環球影城內的新園區「超級任天堂世...

蟋蟀拉麵、蠶砂珍珠奶茶、蟲蟲佃煮　日本人氣「昆蟲美食」主題餐廳　敢嘗試嗎！？

日本餐廳Antcicada是一間頗具人氣的「昆蟲美食」主題餐廳，你沒看錯！就是昆蟲~~名字ant是螞蟻、cicada是禪。店長希望能夠通過美食，消除大眾對吃昆蟲的可怕印象，傳達昆蟲料理的魅力。

日本設計師發想「OK繃車票」 網友讚：再也不會弄丟

在日本旅遊時，搭乘地鐵或電車通常是不二選擇：有些人可以熟門熟路的使用電子票證輕鬆的往來在各站之間，有些人則需要查看地鐵路線圖，看了好久才能夠算好自己要搭乘的目的地和該支付的票價。而如果未能使用電子票證，那麼就必須看好手上的票券，否則一旦弄丟，可就欲哭無淚。

等了123天！東京迪士尼7／1重新開放　25日開放預約

高人氣的東京迪士尼度假區，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，已經自2月29日休園至今。而東京迪士尼度假區也在6月...

睽違70天！ 樂桃航空日本國內航線全面重啟

樂桃航空於6月19日宣布，將全面重啟睽違70天的日本國內22條航線。在疫情期間，樂桃為配合日本政府防疫措施，曾暫時停飛1...

熱門新聞

張維中／東京七月物語

小圓手傘柄好萌！「哆啦A夢X日本郵局」新聯名週邊美翻，讓哆啦A夢雨具陪你度過梅雨季

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。