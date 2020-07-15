小圓手傘柄好萌！「哆啦A夢X日本郵局」新聯名週邊美翻，讓哆啦A夢雨具陪你度過梅雨季
大家有發現今年哆啦A夢的聯名商品特別多嗎?原因是因為今年是哆啦A夢連載的50週年喔。向來與各大卡通人物積極推出聯名商品的日本郵局，繼上次介紹的限量50周年哆啦A夢紀念郵票之後，又再度推出人人喊搶的哆啦A夢聯名週邊了～
這次的主題則是要陪伴大家度過漫漫梅雨季的雨季商品，除了有必備的長傘、摺疊傘之外，還有珪藻土的瀝水墊及收納包等共6種。看完這麼可愛的哆啦A夢雨季週邊，說不定你反而會喜歡上雨天也說不定喔(因為才有機會拿出來現啊~~笑)
哆啦A夢長傘
整體設計非常沉穩而且有質感，配色也偏向中性，使得長傘不論男生女生來拿都不顯得突兀。傘上面印著隨風搖曳的哆啦A夢晴天娃娃，彷彿聽著雨聲吹著微風，表情非常幸福悠閒，讓下雨天焦躁的心看著看著，不自覺地也跟著愉快了起來。
不只圖案可愛，仔細看連傘扣及握柄都精心設計過，製作真的非常用心啊。
哆啦A夢摺疊傘
第二個要介紹的則是方便攜帶的折疊傘，上面的圖案乍看之下有點讓人摸不著頭緒，其實是在許願星那集裡，因為搞錯雨和糖果(日語中的雨和糖果發音相同)，結果天上下起糖果雨，哆啦A夢趕快張嘴接糖果的場景。
除此之外傘柄也是個小驚喜喔~~有看出來是甚麼了嗎?
哆啦A夢珪藻土瀝水墊
第三項產品則是使用了這幾年非常流行的珪藻土製作成的瀝水墊。墊子的前方設計了可卡住傘前端的傘溝，因為珪藻土吸水的特性，不論是作為傘架，還是放到鞋櫃或玄關，都可以發揮保持室內乾爽的功能，可說兼具裝飾和實用性。
收納包及其他
可以用來收納摺疊傘的托特包也是不能錯過喔~~特地使用了與摺疊傘相同的圖案維持一體感，防水的材質讓你拿來收納雨傘也不怕弄濕弄髒。整套搭起來更是可愛度爆表！其他如糖果雨收納袋及晴天娃娃也勾起粉絲的蒐集欲，這一系列真的太考驗荷包深度了啦~~
這套聯名商品現在在日本郵局的網路商店開賣，預定到7月31日為止。只是實在人氣太旺，目前已成缺貨狀態。非常想入手的粉絲除了可以到專賣二手的Mercari或Yahoo拍賣碰碰運氣外，也只能隨時Check官網期待它補貨了吧….
照片來自官網: https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/pages/doraemon_home04.aspx
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