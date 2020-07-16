超美超體面~日本最新「伴手禮7選」報你知，還有七瀨同款蘋果糖！

【撰文:Shinon/ 窩日本】

在日本買伴手禮還在送東京芭娜娜香蕉蛋糕，或是Kitkat巧克力嗎？想要花點心意，給你的親朋好友驚喜的話，這次就來為大家推薦8款日本超夯的點心，好看又好吃，送出去特別有體面！

KAKA(起司蛋糕)

福岡現在人氣正旺的伴手禮！KAKA是一家起司蛋糕專門店，在福岡有3家店舖，西新店及大名店設有咖啡廳區域，而博多車站店只提供外帶。他們最受歡迎的商品就是比較套裝(食べ比べセット)，一盒有4款口味 – 原味、PREMIUM豪華版、巧克力及覆盆子紐約起司。用上精心挑選的起司、北海道及鹿兒島的生奶油與北海道麵粉，蛋糕味道濃郁而口感柔滑，不過起司蛋糕的保存期限，建議旅程最後一天才去買喔！如果在福岡以外地方，也可以網上購買。

Candy apple(蘋果糖)

說到日本的祭典，很多人都會想到蘋果糖。這原本只是一道簡單的小吃，但在甜點師手下，加上講究的手法及日本產的蘋果，就成為一道美味的甜點。Candy apple這家新開的蘋果糖專門店，店舖位於代官山及原宿，因為商品在大熱日劇《戀愛可以持續到天長地久》中登場，讓大家都想要購買，幻想一下自己就是女主角七瀨。

來源自日劇《戀愛可以持續到天長地久》

劇中女主角吃的是優格口味，另外還可選肉桂、抹茶、可可、丹波黑豆黃豆粉等等，不過因為使用新鮮蘋果，所以購入後要盡快享用及送出喔！

タケノとおはぎTAKENO TO OHAGI(牡丹餅)

想要送和菓子，但感覺很老氣嗎？TAKENO TO OHAGI的牡丹餅可是美得讓人不捨得吃！牡丹餅是用熟糯米或粳米搭配紅豆泥製成，口感糯軟香甜，通常在日本彼岸節(掃墓的節日)享用。牡丹餅一般就是一個小圓球，看起來不是特別吸引。

東京櫻新町及學藝大學的這家牡丹餅專門店，把它造成美麗的花型，還有椰子、香橙、果仁等新式口味，放在盒中就如藝術品一樣賞心悅目。不過他們非常人氣，想要購買一定要早點去排隊。

こうぶつヲカシ (礦物琥珀糖)

這些寶石都很漂亮吧？其實都是和菓子琥珀糖，可以吃的喔！以礦物為靈感，每一顆有不同形狀及顏色，放在一起就像寶石盒子一樣超級夢幻！一口咬下去，琥珀糖外表爽口，內裡卻十分濕潤，帶有各種水果、薄荷、焦糖、芝麻等各種口味。礦物琥珀糖現在只可在網上預約，每月雖然會有新款式，但都十分搶手，想要買的話就要早點下訂囉！

NUMBER SUGAR (手工牛奶糖)

NUMBER SUGAR就是現在表參道最紅的商店之一，提供自家工場製作的手工牛奶糖及焦糖醬，最讓櫻花妹著迷就是那文青感滿滿的包裝。每一顆牛奶糖的包裝紙上印著簡約的數字，每一個數字代表不同口味，如香草、巧克力、杏仁、咖啡，甚至黑糖、抹茶及味噌！在表參道店，你可以逐顆逐顆選擇口味。在網路商店雖然不可單買，但也有各種精美的盒裝，8顆裝的盒子可是印著玫瑰花，會讓人少女心爆發！

TOKYO TULIP ROSE (鬱金香餅乾)

每次經過東京車站或西武池袋百貨都總是大排長龍，美美的鬱金香餅乾有3種口味 – 莓果、百香果芒果及焦糖果仁。外層的花瓣是餅乾，花蕊是白巧克力，藏著內裡的派餅。一口吃下能品嚐多種口感，也可以把花瓣摘下，用餅乾沾巧克力吃。味道固然好，單是看著已是一種享受！

BonbonROCKett (奶油夾心餅乾)

位於神戶六甲的手工點心店，BonbonROCKett主打就是20種口味以上的奶油夾心餅乾，如開心果、杏子、甜薯、香橙巧克力等等。香脆的餅乾與柔滑的夾心就是完美組合，那美味會讓人把減肥都拋諸腦後，沉醉在濃厚的奶油味中。每一個夾心餅乾都好好包裝，印著不同圖案，用來送禮真是超級體面！

一份好的伴手禮能看出你的品味，下次就來送這些，驚艷一下你的朋友如何呢？

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