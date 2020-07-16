快訊

旅美夫妻回台確診罵翻 檢方無法證明何時染疫2人不起訴

遭質疑「靠爸」奪標案 蘇巧純：蘇貞昌任內不再投政府標案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超美超體面~日本最新「伴手禮7選」報你知，還有七瀨同款蘋果糖！

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

在日本買伴手禮還在送東京芭娜娜香蕉蛋糕，或是Kitkat巧克力嗎？想要花點心意，給你的親朋好友驚喜的話，這次就來為大家推薦8款日本超夯的點心，好看又好吃，送出去特別有體面！

KAKA(起司蛋糕)

福岡現在人氣正旺的伴手禮！KAKA是一家起司蛋糕專門店，在福岡有3家店舖，西新店及大名店設有咖啡廳區域，而博多車站店只提供外帶。他們最受歡迎的商品就是比較套裝(食べ比べセット)，一盒有4款口味 – 原味、PREMIUM豪華版、巧克力及覆盆子紐約起司。用上精心挑選的起司、北海道及鹿兒島的生奶油與北海道麵粉，蛋糕味道濃郁而口感柔滑，不過起司蛋糕的保存期限，建議旅程最後一天才去買喔！如果在福岡以外地方，也可以網上購買。

Candy apple(蘋果糖)

說到日本的祭典，很多人都會想到蘋果糖。這原本只是一道簡單的小吃，但在甜點師手下，加上講究的手法及日本產的蘋果，就成為一道美味的甜點。Candy apple這家新開的蘋果糖專門店，店舖位於代官山及原宿，因為商品在大熱日劇《戀愛可以持續到天長地久》中登場，讓大家都想要購買，幻想一下自己就是女主角七瀨。

來源自日劇《戀愛可以持續到天長地久》

劇中女主角吃的是優格口味，另外還可選肉桂、抹茶、可可、丹波黑豆黃豆粉等等，不過因為使用新鮮蘋果，所以購入後要盡快享用及送出喔！

タケノとおはぎTAKENO TO OHAGI(牡丹餅)

想要送和菓子，但感覺很老氣嗎？TAKENO TO OHAGI的牡丹餅可是美得讓人不捨得吃！牡丹餅是用熟糯米或粳米搭配紅豆泥製成，口感糯軟香甜，通常在日本彼岸節(掃墓的節日)享用。牡丹餅一般就是一個小圓球，看起來不是特別吸引。

東京櫻新町及學藝大學的這家牡丹餅專門店，把它造成美麗的花型，還有椰子、香橙、果仁等新式口味，放在盒中就如藝術品一樣賞心悅目。不過他們非常人氣，想要購買一定要早點去排隊。

こうぶつヲカシ (礦物琥珀糖)

這些寶石都很漂亮吧？其實都是和菓子琥珀糖，可以吃的喔！以礦物為靈感，每一顆有不同形狀及顏色，放在一起就像寶石盒子一樣超級夢幻！一口咬下去，琥珀糖外表爽口，內裡卻十分濕潤，帶有各種水果、薄荷、焦糖、芝麻等各種口味。礦物琥珀糖現在只可在網上預約，每月雖然會有新款式，但都十分搶手，想要買的話就要早點下訂囉！

NUMBER SUGAR (手工牛奶糖)

NUMBER SUGAR就是現在表參道最紅的商店之一，提供自家工場製作的手工牛奶糖及焦糖醬，最讓櫻花妹著迷就是那文青感滿滿的包裝。每一顆牛奶糖的包裝紙上印著簡約的數字，每一個數字代表不同口味，如香草、巧克力、杏仁、咖啡，甚至黑糖、抹茶及味噌！在表參道店，你可以逐顆逐顆選擇口味。在網路商店雖然不可單買，但也有各種精美的盒裝，8顆裝的盒子可是印著玫瑰花，會讓人少女心爆發！

TOKYO TULIP ROSE (鬱金香餅乾)

每次經過東京車站或西武池袋百貨都總是大排長龍，美美的鬱金香餅乾有3種口味 – 莓果、百香果芒果及焦糖果仁。外層的花瓣是餅乾，花蕊是白巧克力，藏著內裡的派餅。一口吃下能品嚐多種口感，也可以把花瓣摘下，用餅乾沾巧克力吃。味道固然好，單是看著已是一種享受！

BonbonROCKett (奶油夾心餅乾)

位於神戶六甲的手工點心店，BonbonROCKett主打就是20種口味以上的奶油夾心餅乾，如開心果、杏子、甜薯、香橙巧克力等等。香脆的餅乾與柔滑的夾心就是完美組合，那美味會讓人把減肥都拋諸腦後，沉醉在濃厚的奶油味中。每一個夾心餅乾都好好包裝，印著不同圖案，用來送禮真是超級體面！

一份好的伴手禮能看出你的品味，下次就來送這些，驚艷一下你的朋友如何呢？

窩日本推薦閱讀：(東京)自由之丘人氣甜點９選推薦~~精選必吃美食及私房甜點　

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

巧克力 蛋糕 東京 甜點

延伸閱讀

日本首都圈疫情升溫 政府擬要求夜店歇業

來不及逃生 日本九州熊本豪雨約6成罹難者死在家中

日本關東夜空火球墜落千葉縣 民宅尋獲隕石

畢典遇空襲！日本奶奶等了75年 回母校領畢業證書圓夢

相關新聞

超美超體面~日本最新「伴手禮7選」報你知，還有七瀨同款蘋果糖！

在日本買伴手禮還在送東京芭娜娜香蕉蛋糕，或是Kitkat巧克力嗎？想要花點心意，給你的親朋好友驚喜的話，這次就來為大家推薦8款日本超夯的點心，好看又好吃，送出去特別有體面！

小圓手傘柄好萌！「哆啦A夢X日本郵局」新聯名週邊美翻，讓哆啦A夢雨具陪你度過梅雨季

大家有發現今年哆啦A夢的聯名商品特別多嗎?原因是因為今年是哆啦A夢連載的50週年喔。向來與各大卡通人物積極推出聯名商品的日本郵局，繼上次介紹的限量50周年哆啦A夢紀念郵票之後，又再度推出人人喊搶的哆啦A夢聯名週邊了～

到日本旅行別錯過！超萌「龍貓防水雙層袋、束口包」夏季限定周邊

關心日本情報的朋友，應該都記得去年日本郵局引起大轟動的龍貓周邊商品吧？因為實在太熱門，想入手但動作太慢而抱憾的朋友想必不在少數。

到日本別只吃便利商店飯糰了！ 實訪「日本職人飯糰」名店4選

飯糰可以說是日本人的平民美食之一，也出現了不少知名，甚至被米其林推薦的飯糰專賣店。內文精選出了4間位於東京都內的必吃職人名店，堅持現做現捏，美味程度讓不少人慕名前來，甘願排隊也要吃到。絕對讓你吃一口，就想放下手中的市售飯糰！

貓奴必買！日本可愛貓咪形狀美食6選 – 貓咪吐司、貓咪起司蛋糕、貓咪甜甜圈，還有還有…

日本是各位貓奴的療癒聖地，這裡不只有貓島、貓街讓你可以探望可愛的貓貓，還有各種設計精美的貓咪圖案商品，以及萌爆的貓咪形狀美食，好看又能讓你大飽口福！

愛晴空也愛夏雨天！ 日本梅雨季新玩法：2020「漂浮雨傘大街」4＋1選

到日本賞繡球花想必是不少同學必排的行程。梅雨季節的日本多雨，而繡球花和雨在日本也本是一對，是6月初夏起的季節景色。除了繡球花，日本初夏近年又有了新的景色，那就是葡萄牙非常出名的藝術企劃「漂浮雨傘街」。

星巴克超暖心！ 日本首家「手語門市」只雇用聽障員工，手寫平板點餐與電子看板取餐超方便！

對於許多咖啡愛好者來說，星巴克是一種不可或缺的信仰，像是每天上班前來一杯大杯熱拿鐵或是每回推出限定口味，都要來一杯客製化口味，搭配舒服的音樂與裝潢設備及風格，坐下來啜飲即是享受，而其實這些都是星巴克霸佔咖啡市場的關鍵原因之一，除此之外，星巴克核心價值更強調多元，像是先前美國總公司表態公開支持同性婚姻合法化，另外，也從18年前真正開始落實多元不同的族群包容，開始實施合作夥伴支持計畫，目的是想讓不同身心障礙族群，能透過公司訓練成為員工，日前更已打造「Signing Store」手語門市，即將於今年在日本東京展店，成為繼馬來西亞與中國外第三個亞洲手語門市。

每晚只要3千日幣？！ 可入住星野集團新系列飯店「OMO3東京川崎」

星野集團即將在神奈川縣川崎開飯店，而且住宿一晚只要3000日幣左右？

粉絲再等等！日本環球影城「超級任天堂世界」延後開幕

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，嚴重衝擊世界各地的旅遊市場與觀光景點。位於日本環球影城內的新園區「超級任天堂世...

蟋蟀拉麵、蠶砂珍珠奶茶、蟲蟲佃煮　日本人氣「昆蟲美食」主題餐廳　敢嘗試嗎！？

日本餐廳Antcicada是一間頗具人氣的「昆蟲美食」主題餐廳，你沒看錯！就是昆蟲~~名字ant是螞蟻、cicada是禪。店長希望能夠通過美食，消除大眾對吃昆蟲的可怕印象，傳達昆蟲料理的魅力。

日本設計師發想「OK繃車票」 網友讚：再也不會弄丟

在日本旅遊時，搭乘地鐵或電車通常是不二選擇：有些人可以熟門熟路的使用電子票證輕鬆的往來在各站之間，有些人則需要查看地鐵路線圖，看了好久才能夠算好自己要搭乘的目的地和該支付的票價。而如果未能使用電子票證，那麼就必須看好手上的票券，否則一旦弄丟，可就欲哭無淚。

等了123天！東京迪士尼7／1重新開放　25日開放預約

高人氣的東京迪士尼度假區，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，已經自2月29日休園至今。而東京迪士尼度假區也在6月...

熱門新聞

超美超體面~日本最新「伴手禮7選」報你知，還有七瀨同款蘋果糖！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。