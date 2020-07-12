到日本旅行別錯過！超萌「龍貓防水雙層袋、束口包」夏季限定周邊

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

關心日本情報的朋友，應該都記得去年日本郵局引起大轟動的龍貓周邊商品吧？因為實在太熱門，想入手但動作太慢而抱憾的朋友想必不在少數。

今年日本郵局再接再勵推出了有防水加工的新版龍貓周邊，雖然販賣期限至2021年的1月31號，但因為仍然是數量限定的商品，因此喜歡的人趕快手刀衝去特設網站看看吧~~這次一共有四種龍貓相關產品，一起來看看有什麼吧！

1. 大龍貓透明雙層提袋

第一款「大龍貓透明雙層提袋」有分內外兩側袋子。外側透明材質看起來就很有夏天的味道，並且印有可愛的龍貓圖樣。除了可以搭配內側的綠色束口包一起使用之外，也可以依照情況單獨使用。

塑膠的材質沾上髒東西也很容易清理，防水設計也很適合去海邊或是健身房時，用來裝弄濕弄髒的衣服，不論外型或實用性都100分！

商品尺寸：34×26×10cm

參考價格：1,700日圓（含稅）

２. 大龍貓托特束口包

做成龍貓形狀的「大龍貓托特束口包」外側特意使用防潑水加工，內側則使用了防水材質，因此在溼答答的梅雨季節也可以避免弄濕私人物品。單獨使用當然也很可愛，也可以拿來與第一款的透明提袋一起使用，享受不同的搭配樂趣喔~~

商品尺寸：41×31cm

參考價格：1,400日圓(含稅)

3. 中龍貓束口袋

中龍貓束口袋與第二款的大龍貓一樣，都有經過外層的防潑水，以及內層的防水處理。只是因為尺寸較小，比較適合用來收納口紅或化妝品等小物。因為防水設計，因此即使放入瓶瓶罐罐有漏也容易整理。同樣兼具了可愛及機能性。

商品尺寸：31×25cm

參考價格：1,100日幣(含稅)

4. 小龍貓零錢包

最後一款則是可掛在包上當作吊飾的「小龍貓零錢包」。樣子是小龍貓慌慌張張地逃走，用側眼偷瞄周圍的模樣，實在是太萌了啦！零錢包背後還貼心設計了拉鍊，用來收納零錢和其它小物再適合不過了。第一款介紹的「大龍貓透明雙層提袋」的內側設計了勾勾，兩者搭配更是可愛度加倍！

商品尺寸：11.5×9.5cm

參考價格：含稅價800日圓

官網:https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/pages/totoro_waterproof.aspx

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