到日本旅行別錯過！超萌「龍貓防水雙層袋、束口包」夏季限定周邊
【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】
關心日本情報的朋友，應該都記得去年日本郵局引起大轟動的龍貓周邊商品吧？因為實在太熱門，想入手但動作太慢而抱憾的朋友想必不在少數。
今年日本郵局再接再勵推出了有防水加工的新版龍貓周邊，雖然販賣期限至2021年的1月31號，但因為仍然是數量限定的商品，因此喜歡的人趕快手刀衝去特設網站看看吧~~這次一共有四種龍貓相關產品，一起來看看有什麼吧！
1. 大龍貓透明雙層提袋
第一款「大龍貓透明雙層提袋」有分內外兩側袋子。外側透明材質看起來就很有夏天的味道，並且印有可愛的龍貓圖樣。除了可以搭配內側的綠色束口包一起使用之外，也可以依照情況單獨使用。
塑膠的材質沾上髒東西也很容易清理，防水設計也很適合去海邊或是健身房時，用來裝弄濕弄髒的衣服，不論外型或實用性都100分！
商品尺寸：34×26×10cm
參考價格：1,700日圓（含稅）
２. 大龍貓托特束口包
做成龍貓形狀的「大龍貓托特束口包」外側特意使用防潑水加工，內側則使用了防水材質，因此在溼答答的梅雨季節也可以避免弄濕私人物品。單獨使用當然也很可愛，也可以拿來與第一款的透明提袋一起使用，享受不同的搭配樂趣喔~~
商品尺寸：41×31cm
參考價格：1,400日圓(含稅)
3. 中龍貓束口袋
中龍貓束口袋與第二款的大龍貓一樣，都有經過外層的防潑水，以及內層的防水處理。只是因為尺寸較小，比較適合用來收納口紅或化妝品等小物。因為防水設計，因此即使放入瓶瓶罐罐有漏也容易整理。同樣兼具了可愛及機能性。
商品尺寸：31×25cm
參考價格：1,100日幣(含稅)
4. 小龍貓零錢包
最後一款則是可掛在包上當作吊飾的「小龍貓零錢包」。樣子是小龍貓慌慌張張地逃走，用側眼偷瞄周圍的模樣，實在是太萌了啦！零錢包背後還貼心設計了拉鍊，用來收納零錢和其它小物再適合不過了。第一款介紹的「大龍貓透明雙層提袋」的內側設計了勾勾，兩者搭配更是可愛度加倍！
商品尺寸：11.5×9.5cm
參考價格：含稅價800日圓
官網:https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/pages/totoro_waterproof.aspx
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