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星巴克超暖心！ 日本首家「手語門市」只雇用聽障員工，手寫平板點餐與電子看板取餐超方便！

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
全日本第一家星巴克手語門市在東京展店。 圖／Starbucks Coffee Japan
全日本第一家星巴克手語門市在東京展店。 圖／Starbucks Coffee Japan

對於許多咖啡愛好者來說，星巴克是一種不可或缺的信仰，像是每天上班前來一杯大杯熱拿鐵或是每回推出限定口味，都要來一杯客製化口味，搭配舒服的音樂與裝潢設備及風格，坐下來啜飲即是享受，而其實這些都是星巴克霸佔咖啡市場的關鍵原因之一，除此之外，星巴克核心價值更強調多元，像是先前美國總公司表態公開支持同性婚姻合法化，另外，也從18年前真正開始落實多元不同的族群包容，開始實施合作夥伴支持計畫，目的是想讓不同身心障礙族群，能透過公司訓練成為員工，日前更已打造「Signing Store」手語門市，即將於今年在日本東京展店，成為繼馬來西亞與中國外第三個亞洲手語門市。

圖／Starbucks Coffee Japan
圖／Starbucks Coffee Japan

這些被稱作為「Signing Store」的手語門市，也是象徵星巴克致力多元化和包容性，目的是希望即使是聽力受損或是身心障礙的員工夥伴，都能感受到自在，且能安心的工作，所以像是手語門市，會有些與一搬店面不同的事情發生，像是員工們透過手語交流溝通，又或是針對身心障礙者提供數字手語標牌，傳達一種「即使只是一杯咖啡，在這樣安全的環境裡，也能豐富內在心靈與活力」，打造很棒的工作或消費體驗。由於多雇用有聽力等障礙的員工，因此，同時為他們設計特製的員工徽章，點餐時也提供菜單跟手寫平板，消費者可以透過指點菜單或是手寫平板點餐，而取餐時，有別於一般叫號方式，也採用電子手勢看板，方便消費者取餐。

圖／Starbucks Coffee Japan
圖／Starbucks Coffee Japan

星巴克手語門市自四年前的2016年開始，陸續在世界各地開始展店，像是美國華盛頓、馬來西亞與中國，而終於將手與合作夥伴的精神於2020年來到了日本，而日前接下此手語門市的店長伊藤更表示非常開心，希望在他的帶領之下，他的員工能建立起團結的共感，幫助他們在職場上能安心工作， 一起創造星巴克新文化，也希望來店消費的人們能多一份包容與愛護，共同為身心障礙者提供安全自在的工作環境。未來解封時能再去日本旅遊時，不妨可以前往該店家購買消費喔！

圖／Starbucks Coffee Japan
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