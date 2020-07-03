貓奴必買！日本可愛貓咪形狀美食6選 – 貓咪吐司、貓咪起司蛋糕、貓咪甜甜圈，還有還有…

【撰文:Shinon/ 窩日本】

日本是各位貓奴的療癒聖地，這裡不只有貓島、貓街讓你可以探望可愛的貓貓，還有各種設計精美的貓咪圖案商品，以及萌爆的貓咪形狀美食，好看又能讓你大飽口福！

1. ねこねこ食パン – 貓咪吐司麵包

可愛的貓咪吐司麵包用上日本產麵粉及100%牛奶製作，充滿麵粉香氣與牛奶甜味。在吐司麵包上你可隨意發揮創意，以不同的醬料或食材畫上貓咪的表情。除了原味吐司，還有起司、巧克力、紅豆口味選擇。ねこねこ食パン在日本有多家分店，如東京表參道、京都四条等等，買來當早餐享用也是不錯呢！

2. ねこねこチーズケーキ – 貓咪起司蛋糕

跟上方的貓咪吐司麵包是姊妹店，在今年5月20日於東京自由之丘開始了第一家店舖，現在已在日本全國開設了5家分店，十分受歡迎。起司蛋糕用上熟成的莫城布里乾酪製作，有著非常濃郁的起司味道，搭配酥脆的餅底及自家製杏子果醬，可不只是外表萌萌，味道也很有水準喔！

3. イクミママ – 貓咪甜甜圈

這些甜甜圈可愛到讓你捨不得吃下！雖然看起來色彩繽紛，但其實是不使用色素及防腐劑，可以放心品嚐。不同顏色其實是不同口味的巧克力，例如灰毛貓是芝麻味、茶色是咖啡味，而貓耳朵則是兩顆果仁，口感和味道都很好。

除了貓味，還有柴犬、兔子、青蛙等不同動物，有時候還跟不同卡通角色合作，例如史努比、角落生物等等，就算不是貓奴，也可以來這裡買其他款式的甜甜圈喔！他們的本店在川崎市元住吉，但也常常在不同百貨公司或車站期間限定開賣，也可以在網上買到。

4. 開運谷中堂 – 貓咪棉花糖

東京的谷中銀座又名貓街，這裡有很多流浪貓出沒，也有很多販售貓咪雜貨的商店，其中一家就是開運谷中堂。他們營運招財貓專門店、貓咪咖啡廳及專門販售貓咪點心的商店。在眾多商品中，小編特別推薦這款貓咪棉花糖，一盒9個棉花糖印著不同表情及種類的貓咪，每一個都十分逗趣可愛，真的會捨不得吃下啦！

5. 丸井商店 – 福貓最中

接著來介紹一些日式甜點吧！最中是以糯米粉烤成的外皮包著紅豆內餡，外脆而內裡甜膩，口感有點像威化皮。丸井商店把外皮製成可愛的貓咪及肉球圖案，還有黑貓款式。外皮與紅豆餡可以分開購買，如果吃不慣紅豆也可自行搭配其他食材，自用或是送禮都很不錯。店舖位於東京都中野，也可在網上購買。

6. 稻豐園 – 貓咪饅頭

最後要介紹的是來自岐阜縣飛驒高山的和菓子店，稻豐園售賣多款貓咪樣式的饅頭，每款有紅豆、抹茶、黑糖等不同口味。上圖小編買的是芝麻味的黑貓及三毛貓，小小一個饅頭，皮薄而紅豆餡不會太甜，搭配抹茶就是完美的和風下午茶囉！

各位貓奴，下次來日本就來嚐嚐可愛主子造型美食，療癒一下吧～

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