到日本別只吃便利商店飯糰了！ 實訪「日本職人飯糰」名店4選

【撰文:Hiyori/ 窩日本】

飯糰可以說是日本人的平民美食之一，也出現了不少知名，甚至被米其林推薦的飯糰專賣店。內文精選出了4間位於東京都內的必吃職人名店，堅持現做現捏，美味程度讓不少人慕名前來，甘願排隊也要吃到。絕對讓你吃一口，就想放下手中的市售飯糰！

飯糰名店1：大塚在地飯糰名店「ぼんご」

首間要介紹的「おにぎりぼんご」位於山手線大塚車站周邊，1960年創業至今約60年，是當地知名的飯糰職人名店。店內飯糰有許多內餡種類（高達55種），實惠的價格，深受當地民眾的喜愛。平日用餐期間店內可是一位難求，需依序排隊才能入店（外帶可直接入內點餐）。

ぼんご的飯糰皆講究新鮮現做，目標是將飯與配料融合在一起，讓來客能品嚐到前所未有的口感。飯糰加價50日幣即可放入兩種餡料，推薦給有選擇困難卻又想同時品嚐多種口味的人。老闆本身有出書，書中提到關於美味飯糰的秘方是：「將米飯長時間泡水、煮飯時控制水量維持硬度」「煮好5分鐘冷卻至60度後開始捏」「捏米飯時輕輕捏3下，維持蓬鬆感，提升整體口感」。

味噌汁可無限續杯，上餐時會附上些許海帶，可加入熱湯中作為中和，很適合作為品嚐飯糰完的提味。另外店內亦有免費提供熱茶，相當貼心。

私心推薦他們家的明太子起司和鮭魚，米粒與內餡間鬆軟的口感深得我心，外層也能看到些許餡料，滿足度100分。另外像是豬肉泡菜也是店內的人氣品項之一，喜歡多層次餡料的人不妨可以試試。

店舖資訊

東京都豊島区北大塚２丁目２６−３ 金田ビル1F

JR山手線【大塚駅】徒歩3分

營業時間 11:30～24:00

定休日星期日

https://www.matsunosukepie.com/

飯糰名店2：選用日本各地好米「おひつ膳 田んぼ 表参道」

第二間要介紹的「おひつ膳 田んぼ」藏身在表參道巷弄內，是當地知名的飯糰名店。目前除了表參道外，在代代木周邊也有設立店鋪。位於地下室的隱密位置， 幾乎只有在地人才會前來。おひつ膳 田んぼ 表参道店門前放置了店內菜單，方便來客事先決定餐點。依照時期的不同，店內選用的米飯產地也有所異（約每週更換一次），當日選用來自長岡魚沼產的コシヒカリ米，就算是常客也能品味到不同的在地風味。

個人覺得他們家的飯糰所包含的米飯份量較多，單一顆就很有飽足感。到訪當天點了基本款的昆布口味飯糰，才剛送上就聞得到淡淡的米飯清香，令人食指大動。現點現做的製作手法，米粒本身的香甜不會被配料所掩蓋，一口咬下相當滿足，也可搭配漬物一同品嚐。

單點飯糰仍無法被滿足？午間時段おひつ膳 田んぼ會推出限定的定食套餐，1,100日圓的今日套餐可選擇鹽烤鮭魚或是味噌煮鯖魚，隨餐會附上當日特選白飯及味噌湯。與主餐擺放在同個碟子的海苔及配料，可佐以白飯一同品嚐，另外白飯也可免費續加一次，食量大的人也不用擔心吃不飽唷！

店舖資訊

東京都渋谷区神宮前５丁目４９−５

東京メトロ【表参道駅】徒歩5分

營業時間 11:30～23:00

定休日星期一 國定假日

http://tanbo.co.jp/

飯糰名店3：米其林東京指南，全東京最古老飯糰店「おにぎり浅草宿六」

接下來要介紹的飯糰名店「おにぎり浅草宿六」，相信對於喜愛飯糰的人而言並不陌生，這裡可是東京最古老的飯糰職人店。由於被列入米其林東京指南之中，平時除了在地人會前往，也經常能看到不少西方面孔的遊客來訪，老闆也會說簡單的英語呢。

簡約的日式內裝，外加前台陳列的日本酒，散發了傳統的職人風格。由於座位數不多，遇上人潮多時較不方便在店內拍攝。很特別的是，店內沒有提供內用菜單，所有品項皆書寫在吧檯後方的牆面上。半開放式的製作空間，讓來客能夠近距離觀察職人製作飯糰的過程。

おにぎり浅草宿六的飯糰出餐時間為11:30～及18:00～，建議提早前往以免向隅（需在門口填寫姓名叫號）。個人覺得他們家的用料很實在，每人點兩顆剛剛好，餡料則最推薦明太子和鮭魚口味，吃得到鮮甜的口感。隨著餐點送上來，還會附上熱騰騰的味增湯和漬物，竹編籃子類似おひつ膳 田んぼ，很具日式風情。與仿間漬物相比，他們家的黃蘿蔔味道不會過鹹，整體口感也較為酥脆，搭配飯糰一同品嚐很能提味。

店舖資訊

東京都台東区浅草３丁目９−１０

つくばエクスプレス【浅草駅】徒歩3分

東武伊勢崎線【浅草駅】徒歩8分

東京メトロ銀座線【浅草駅】徒歩9分

都営地下鉄【浅草駅】徒歩11分

營業時間 11:30～、18:00～

定休日星期日（中午） 星期二、三（晚上）

http://onigiriyadoroku.com/

最後一間要介紹的「東印度カレー商会」位於東急目黑線不動前車站巷弄內，看似不起眼的店面卻藏有驚人的好味道。相較上述介紹的飯糰專門店，這裡乍看只是間咖哩店，但店外卻販賣了多種口味的咖哩飯糰。

店外飯糰每日自早上7:00開始販售，一直提供至中午左右（售完為止）。超過10種以上的自家製飯糰，不僅外型誘人，價格上也很實惠，上方亦有個別標示出口味名稱。不少當地人會順道外帶，當成早餐在電車上享用。若擔心到訪時向隅，也可提前致電給店家，請老闆保留想要的口味唷！飯糰本身以咖哩作為基底，前排口味為東印度カレー商会的人氣基本款，包含了像是，海苔飯糰、烤飯糰等，後方則有香腸蛋黃醬、起士蛋黃醬、豬肉等口味，種類十分多樣，每種都令人口水直流。

到訪當日點了店內的基本款海苔咖哩飯糰，咬下一口發現出乎意料地扎實，也吃得到Q彈的口感。與便利商店販售飯糰相比，他們家的飯粒咖哩味很濃郁，淡淡的香氣搭配上剛好的辣度，讓人一口接著一口停不下來。另外，包覆在外層的海苔不會黏牙，有種與米粒融合在一起的感覺。

除了販售咖哩口味飯糰，若有時間在當地停留，店內的咖哩也很值得一嚐！特別推薦他們家特製的「上上豚カレー」，融合歐風與印度風，選用上級的豬肉，搭配燒烤過的馬鈴薯、紅蘿蔔、洋蔥與濃郁的醬汁。豬肉入口即化，肥瘦中和；醬汁本身可無限續加，另外還可免費夾取吧檯前的自家製配菜。如果你剛好也是咖哩控，絕對不能錯過！

店舖資訊

東京都品川区西五反田4-32-15 石井ビル １Ｆ

東急目黒線【不動前駅】徒歩1分

營業時間 11:30～15:00、18:00～21:30

不定休

來東京品嚐美味又道地的職人飯糰吧！

以上整理出了4間位於東京都內的日本職人飯糰名店，不管是老字號店家，亦或是藏身在巷弄的創新風味，皆各具特色。下回來到東京想品嚐既專業又美味的飯糰，不妨可將內文中介紹的店家納入口袋名單之中哦！

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