愛晴空也愛夏雨天！ 日本梅雨季新玩法：2020「漂浮雨傘大街」4＋1選
到日本賞繡球花想必是不少同學必排的行程。梅雨季節的日本多雨，而繡球花和雨在日本也本是一對，是6月初夏起的季節景色。除了繡球花，日本初夏近年又有了新的景色，那就是葡萄牙非常出名的藝術企劃「漂浮雨傘街」。雨傘的意象，正好與梅雨季相吻合，不同於繡球花的和風味，漂浮雨傘街裝飾多了點不少洋氣，成了日本梅雨季的另一道風景。下面就一起來看看，日本今年或近年有哪些地方有這樣的漂浮雨傘街可看吧。
滋賀 / 草津A SQUARE傘之庭 Umbrella Patio
在JR草津站前的百貨設施A SQUARE，近年每到梅雨季節便會在7其設施內SARA東館和南館之間的中庭，掛上多色雨傘，而今年的規模和數量相比去年再增大，約集結230枝雨傘，為草津帶來一道新的梅雨季節風景。且不僅是白天，晚上的上燈後，比去年更多了一些浪漫夜氣氛。
展覽期間：2020/6/1～7月上旬
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京都からの帰り夕暮れで小雨の中、慌ててスマホで撮りましたがカメラを持ってくればよかった😅去年より色が増えてたような気がしました☂またチャレンジします📸🌈☂️☂️☂️☂️⛱ 🌈🌈☂️☂️⛱️🌦☂️☂️☂️☂️ #アンブレラパティオ #草津エイスクエア #滋賀写真部 #滋賀つーしん #滋賀観光 #スマホ写真 #shotoniphone #iPhonexs #japan_daytime_view #japan_of_insta #japan_art_photography #ig_japan #bestjapanpics #モアフォト部 #sky_photography #umbrellasky #umbrellas #umbrellastreet ##sky_photography #umbrellasky #傘 #カラフルポップ #初夏
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草津エイスクエアスタジオ 施設も梅雨シーズンに衣替え♡☂️ ♔∴∵∴♔∴∵∴♔∴∵∴♔∴∵∴♔∴∵∴♔∴∵∴♔ #abcクッキング #abcクッキングスタジオ #abccookingofficial #abccookingteachers #abccookingstudio #abccookingstudio_kansai #世界中に笑顔のあふれる食卓を #手作りパン #手作りケーキ # 草津エイスクエアスタジオ #草津エイスクエア
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長崎 / 豪斯登堡雨傘大道 Umbrella Street
在長崎的綜合度假樂園「豪斯登堡」，有一條「漂浮雨傘街 Umbrella Street」，在長達130m的園內通道上，以1000把七色雨傘高懸，形成一條無論晴雨都可散步的彩虹步道。當然晴天時，半透明的傘與晴空自然明快，不過下雨時地面濕濕、有積水等，則可拍出全然不一樣的絢麗風格。晚上搭配傘間燈飾與音樂，會有不同於白天的浪漫點燈。這樣的主題景色，在初夏梅雨季節前往似乎更對味，官方網站今年也有配合梅雨季節再釋出Umbrella Street的宣傳動畫。
圖片來源：豪斯登堡官方網站
圖片來源：豪斯登堡官方網站
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埼玉 / 嚕嚕米主題公園 森林傘之空Umbrella Sky Design Project 2020
北歐森林系的嚕嚕米主題樂園一帶，去年梅雨季時在mesta village園區內舉辦了期間限定的「Umbrella Sky Design Project」。而今年也擴大了展出範圍，除了在mesta village能見到，在嚕嚕米主題公園中也有設置展出。配合梅雨季節和主題企劃，園區內也推出期間限定的梅雨季節菜單及手作設計雨傘的WorkShop工作坊。不同於前面漂浮雨傘街，在mesta的漂浮傘之空有森林作背景，顯得更加清新。
展示期間：
嚕嚕米主題公園內 2020/6/4〜2020/8/30
mesta village園區內2020/5/22〜2020/7/26
圖片來源：PRTimes
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#過去写真 を再現像月間😇 【メッツァビレッジ】 ✱ ～お知らせ～ 外出自粛期間中、時間を持て余していたのでブログを立ち上げました。 群馬のフォトスポットとカメラ講座をまったりと書いていきます✏️良ければプロフィールにリンクあるのでご覧ください🙇♂️ ✱ 写真で地方活性化させるブログ「ぐんまでパシャリ」 ✱ ▫️▪️▫️▪️▫️▪️ ▫️▪️▫️▪️▫️ ▫️▪️▫️▪️ 🗓date:2019.7 📷camera: sony α7iii 24-105G f4 🌐location:埼玉県 Saitama.Japan ▫️▪️▫️▪️▫️▪️ ▫️▪️▫️▪️▫️ ▫️▪️▫️▪️ #埼玉観光 #飯能 #メッツァビレッジ #アンブレラスカイ #アンブレラ #じゃびふる #おうちで旅行気分 #写真を止めるな #家で写真を楽しもう #aumo #tabispo #photohall_japan #japan_visit #japan_great_view #best_moments_landscape #japantravelphoto #great_colorshotz #happy_rainbowclub_おうち時間
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青森 / 八戶MACHINIWA 雨傘之空Umbrella Sky
配合梅雨季節，青森第二大城市八戶市的「城中廣場 城之庭」中，亦舉辦了6月限定的「城之庭 雨傘之空」（MACHINIWA Umbrella Sky）。城之庭半露天的廣場空間頂上，裝飾各種顏色的雨傘，搭配廣場上有如未來城市的雕塑，有點夢幻感也有點未來感。
展出期間：
2020/5/29～2020/6/30 6:00～23:00
※ 6/30 6:00～17:00
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. . この大好きな街でどう上手く撮るか日々考えているけど、この場所はなかなか難しい。絶景が苦手っていうの分かる気がする。 . . #青森 #八戸 #マチニワ #ポートレート #その瞬間に物語を #인물사진 #デジタルでフィルムを再現したい #写真好きな人と繋がりたい #広がり同盟 #jp_portrait部 #photography #pasha_magazine #art_of_japan_ #portrait #curbonjp #vsco #sonyalpha #team_jp_ #ig_japan #ptk_japan #lovers_nippon #lovers_nippon_portrait #bestjapanpics #whim_life #wp_japan #ig_phos #indies_gram #good_portraits_world #indy_photolife #α7ⅲ
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橋本 麗奈(フリーアナウンサー)(@hashimotorena)がシェアした投稿 -
長野 / 輕井澤星野度假村 輕井澤傘之空Umbrella Sky
前面看了4個今年都能見到的漂浮雨傘街，來帶大家看看今年雖然暫停活動，但近年都有在定時出展的輕井澤星野渡假村的「Umbrella Sky」。輕井澤星野渡假村的「Umbrella Sky」風景，可說是融合了嚕嚕米主題樂園的自然綠及其他地方的以建築街道為背景，彷彿能感受到一些大自然，卻也有雨天建築的浪漫。除了一樣日夜不同的好景色，更特別的是還能見到有繡球花與雨傘結合的特別裝飾，可真是將6月梅雨季的元素發揮得淋漓盡致，滿滿初夏感。
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#軽井沢アンブレラスカイ 軽井沢のハルニレテラスで撮られた素敵な1枚！ 今年はもう終わりましたが、梅雨の時期限定でこの素敵な光景を見ることができるんです☂️ 雨上がりの水面に映るカラフルな傘。とっても可愛いですよね✨ photo by @kanako_3553 ◆軽井沢アンブレラスカイ 軽井沢星野リゾートハルニレテラス 【住所】 長野県軽井沢町星野 rentiojpでは紹介する写真を募集しています♪ #rentio をつけるかこのアカウントをタグ付けして投稿してください✨ ------------------------------ 最新カメラ＆ガジェットのレンタルサービス 【Rentio @rentiojp】 いつもよりちょっと良いカメラを借りて旅に出ませんか？✨ 送料無料で明日お届け📦 #rentioでレンタル #rentio#国内旅行好きな人と繋がりたい#ひとり旅女子#ハヤリタビ#カメラ男子#カメラさんぽ#カメラのある生活#カメラ好き#カメラ女子#カメラ好きな人と繋がりたい#旅したくなるフォト#マイトリ#旅の記録#日本の絶景#カメラ部#日本の風景#けしからん風景#あなたとみたい景色#広がり同盟#絶景ポイント#写真好き#写真好きな人と繋がりたい #軽井沢旅行 #長野観光 #長野旅行 #カメラさんぽ #カメラ
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❁*.ﾟ * * * 朝からムシムシ あ、あつい( ‾᷄꒫‾᷅ ) * 爽やかなpicをお届け💙 アンブレラスカイと紫陽花♡ 軽井沢のハルニレテラス。 ここも見れた♡ * ハナキン🌸 がんばりましょー( 'ω' و(و" スタバのぴーちぃ 今日からだぁ。飲みたいよぉ♪ * * * #軽井沢アンブレラスカイ #はなまっぷ展 #ドリーミーフォト #私の花の写真 #t_b_o_f #はなまっぷ #softones_perfection #meiko_soft #whim_fluffy #inspring_shot #bokehphotofan #9vaga_softflowers9 #natura_friends #ind_flowers #la_flowers #pt_life_ #wp_flower #kokohana #bokeh_artistic #favv_flowers #top_favourite_flowers #flower_special_ #floralphotograph #special_friend___ #nature_special_ #total_mypink #写真を楽しみ隊 #写真が好きな人と繋がりたい #写真を撮るのが好きな人と繋がりたい
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.. 夜のライトアップ素敵でした。 #長野 #軽井沢 #ハルニレテラス #ハルニレテラス10周年 #星野リゾート #軽井沢アンブレラスカイ #アンブレラスカイ #傘 #紫陽花 #アジサイ #instagramjapan #phos_japan #埼玉カメラ部 #写真好きな人と繋がりたい #ファインダー越しの私の世界 #lumixg9 #panasonic #lumix
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儘管「漂浮雨傘街」本來是葡萄牙小鎮阿格達（Agueda）一年一度藝術節上的經典風景，如今被搬到日本，結合日本初夏梅雨季節及不同地方的景色，便成了日本初夏梅雨的新玩法。即便一向不喜歡出遊遇到下雨天，但在這樣的季節氛圍中，即便是下雨，似乎也能有種浪漫而陶醉其中的情懷吧。
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你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」
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