蟋蟀拉麵、蠶砂珍珠奶茶、蟲蟲佃煮　日本人氣「昆蟲美食」主題餐廳　敢嘗試嗎！？

【撰文:Natalie/ 窩日本】

日本餐廳Antcicada是一間頗具人氣的「昆蟲美食」主題餐廳，你沒看錯！就是昆蟲~~名字ant是螞蟻、cicada是禪。店長Yuta Shinohara自稱為地球少年，從4歲開始嘗試各種昆蟲，並希望能夠通過美食，消除大眾對吃昆蟲的可怕印象，傳達昆蟲料理的魅力。

最近Antcicada推出了「蟋蟀拉麵」，你以為只是拉麵上頭放一隻蟋蟀嗎？那你就大錯特錯了~~~這碗拉麵的「內容」可一點都不簡單。

蟋蟀燉煮的拉麵湯底，蟋蟀磨成粉加入丸山麵的拉麵麵條，最後再擺上一隻蟋蟀本人點綴，給你滿滿從頭到腳的蟋蟀大餐！吃下一碗蟋蟀拉麵相當於吃了100隻蟋蟀，蛋白質豐盛、分量十足！

不過因為受到疫情影響，目前僅提供外帶的服務，且兩人份起售。雖然說是外帶，但食材可一點都沒偷懶~~有沒有看到下面照片裡的調理包，有附上完整的蟋蟀一隻喔~~

おうちでコオロギラーメン 在家享用的蟋蟀拉麵

内容物：湯頭、叉燒、筍乾、拉麵、蟋蟀配料

賞味期限：開封五日內

保存方法：冷凍，賞味期限30天

售價：2人份：2200日幣、4人份：4200日幣、10人份：10000日幣 (含稅)

Antcicada不僅只賣蟋蟀拉麵而已，還有蟋蟀，蠶，蝗蟲三種不同蟲蟲製成的「特製昆蟲佃煮」

「蠶沙珍珠奶茶」

蠶沙指的是蠶的幼蟲的乾燥糞便，在傳統醫學中會將其視為藥材。因為蠶的幼蟲以桑葉為食，所以糞便也具有新鮮桑葉的味道，聽說會讓奶茶帶出不一樣的香氣哦。

說了這麼多，你敢嘗試嗎XDDD

官網：https://antcicada.stores.jp/

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