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每晚只要3千日幣？！ 可入住星野集團新系列飯店「OMO3東京川崎」

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

一說到日本的星野飯店集團，是不是腦袋裡馬上浮現出高檔住宿，但也高價位的形象呢？事實上星野集團旗下飯店有許多系列，高檔的如窩編麥大介紹過的，可邊喝香檳邊欣賞富士山絕景的虹夕諾雅富士(星野富士)，也有針對年輕族群，每晚只要5千日幣就可入住的BEB5輕井澤

針對年輕族群的BEB5輕井澤

今天小編要跟大家介紹的則是，星野旗下第5個品牌”OMO”的”OMO3東京川崎“。OMO系列事實上東京川崎並非第一間，在2018年時就已經在東京的大塚以及北海道的旭川開張。從地點就可以看出OMO系列都開設在都市的中心地段，定位在都市裡的中等價位觀光飯店

OMO3東京川崎(嚴格上講是神奈川縣不是東京啦)同樣承襲了這系列的特色，位於東京交通要衝之一的川崎，旅客不論是要到東京都心、還是要去橫濱，又或者從羽田機場搭機，都非常方便。房型則有單人膠囊、單人客房以及附衛浴雙人客房等三種，價錢居然最便宜的只要3千日幣左右就可入住！

房間或許有點小，但也還稱得上麻雀雖小五臟俱全，再加上星野集團在品質上的用心，整體環境相當舒適乾淨。除了房間之外，寬廣的公共空間及不時邀請當地店家共襄盛舉的各類活動，想必能讓大家在省下住宿費之餘，還能讓旅途增加更多難忘的回憶。

想要住的舒適，又要交通方便，還想省下住宿費拿來吃喝玩樂的朋友，OMO3東京川崎就是個很好的選擇喔~~

日文名稱：星野リゾート　OMO3東京川崎

開幕日期：原訂2020年6月11日（四）開幕，因新冠疫情緣故延期，請上官方網站確認最新開幕情報！

住址：神奈川県川崎市川崎区小川町17-1

官網: https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo3tokyokawasaki/

窩日本推薦閱讀：「星野渡假村 BEB5 輕井澤」飯店，只要5000日幣就能入住？　

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東京 輕井澤 觀光飯店

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