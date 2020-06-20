日本「塑膠袋收費制度」開跑在即 日網友：求引進台灣超商謎之網袋

為響應環境保護需求，日本財務省於今年2月頒布塑膠袋收費制度實施請求，經濟產業省宣布將在今年（2020年）7月1日起，全面執行塑膠袋收費制度，實施範圍包括日本各大商店業者、便利商店、百貨公司等。所謂「收費制」，是要求業者在提供塑膠袋時收取1日圓以上的費用。不過，並非所有的塑膠袋都被納入收費範圍，若是以下三種塑膠購物袋，則可免除收費。

① 厚度達到50微米的塑膠袋，因可重複使用，對於減塑有一定幫助。

② 100%採用海洋生物降解性塑膠材質製成的塑膠袋，由於可透過微生物在海洋進行分解，對於減少海洋垃圾能有一定幫助。

③ 25%以上採用Biomass生物基材材質之稱的塑膠袋，由於使用植物成分，不會增加二氧化碳的排放量，因而對於緩解地球暖化有一定助益。

圖片截自：日本經濟產業省

因應政府政策，Twitter上當然出現了各式各樣的討論，大部分的大家還是比較正面相應減塑的政策，而各式各樣的環保購物袋也紛紛出現，還有教大家可以和古人一樣用布巾包的作法（這個有點酷哈哈哈）。

不過大家擔憂的是，塑膠袋收費制實行後，收銀台的店員們會很辛苦。還有一部分人覺得外帶如果不提供塑膠袋，不大衛生，尤其是現在還在防疫期間。於是在這一大串討論中，就出現了下面兩個讓露編感到很熟悉的PO文。

翻譯：7月開始便利商店塑膠袋就要收費了。買便當的時候只能一邊叫很燙一邊拿著走回家吧？

台灣已經採取塑膠袋收費制度了，但便利商店的便當會裝在一個「謎之網」一樣的東西裡面，不用另外收錢。真希望日本也引入！

翻譯：這兩個是台灣來的客人帶來的。因為感覺超級方便，所以忍不住搭話了。好想要好想要啊，希望日本也能採用！星巴克的大大們拜託了～！便利商店的大大們拜託了！

看了這兩則PO文不禁想起，前年台灣的手搖飲料店也取消免費提供手提塑膠袋時，開始出現各式各樣手提杯袋的情境。的確台灣在2002年起就已開始實行塑膠袋收費制度，算算已經超過十年了（好可怕）。所以至今其實在台灣的大家也還算蠻習慣這件事了吧。前兩年剛到日本時，對於超市店員提供塑膠袋的阿莎力有點嚇到，因為常常一給就是兩個，但其實一袋就裝完了。於是家裏就有一大堆一大堆一大堆真的是一大堆的塑膠袋，多到讓本人有點苦惱（？）的地步。

目前日本全家、7-11、LAWSON、AEON等便利商店及超市，已確定將根據塑膠袋尺寸提供3日圓和5日圓兩種價位，且AEON系列的超市已經提前實行塑膠袋收費制度。在日本生活或是日後來日本旅遊的大家，如果想要省錢做環保的話，那麼就記得準備好購物袋囉。

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