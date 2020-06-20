日本「塑膠袋收費制度」開跑在即 日網友：求引進台灣超商謎之網袋
為響應環境保護需求，日本財務省於今年2月頒布塑膠袋收費制度實施請求，經濟產業省宣布將在今年（2020年）7月1日起，全面執行塑膠袋收費制度，實施範圍包括日本各大商店業者、便利商店、百貨公司等。所謂「收費制」，是要求業者在提供塑膠袋時收取1日圓以上的費用。不過，並非所有的塑膠袋都被納入收費範圍，若是以下三種塑膠購物袋，則可免除收費。
① 厚度達到50微米的塑膠袋，因可重複使用，對於減塑有一定幫助。
② 100%採用海洋生物降解性塑膠材質製成的塑膠袋，由於可透過微生物在海洋進行分解，對於減少海洋垃圾能有一定幫助。
③ 25%以上採用Biomass生物基材材質之稱的塑膠袋，由於使用植物成分，不會增加二氧化碳的排放量，因而對於緩解地球暖化有一定助益。
圖片截自：日本經濟產業省
因應政府政策，Twitter上當然出現了各式各樣的討論，大部分的大家還是比較正面相應減塑的政策，而各式各樣的環保購物袋也紛紛出現，還有教大家可以和古人一樣用布巾包的作法（這個有點酷哈哈哈）。
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不過大家擔憂的是，塑膠袋收費制實行後，收銀台的店員們會很辛苦。還有一部分人覺得外帶如果不提供塑膠袋，不大衛生，尤其是現在還在防疫期間。於是在這一大串討論中，就出現了下面兩個讓露編感到很熟悉的PO文。
7月からコンビニのレジ袋も有料😫
お弁当温めて貰ったらアチチチッ言いながら端を持って歩くのかな？
台湾はすでにレジ袋有料なんだけどお弁当のときは謎の網みたいのに入れてくれます、これは無料⭕
日本でも導入してほしい( ･ิω･ิ)🙏#レジ袋有料化 pic.twitter.com/yoOoqPy8OT— イケ豚YUKI/ヒキニートが生存戦略 (@ikbt1)
翻譯：7月開始便利商店塑膠袋就要收費了。買便當的時候只能一邊叫很燙一邊拿著走回家吧？
台灣已經採取塑膠袋收費制度了，但便利商店的便當會裝在一個「謎之網」一樣的東西裡面，不用另外收錢。真希望日本也引入！
これ二つとも台湾からのゲストが持ってきてたんだけど、いや超便利〜！と思って普段あんまり話しかけないタイプだけど話しかけちゃったんだよね！
欲しい欲しいって思ってたから日本も是非使って欲しい採用して欲しい！！
スタバの人お願い〜！
コンビニの人お願い〜！#レジ袋有料化#スタバ#お願い pic.twitter.com/2mfA8bvOVt— 腰痛で悩むラムミさん。 (@RaMuMi_963)
翻譯：這兩個是台灣來的客人帶來的。因為感覺超級方便，所以忍不住搭話了。好想要好想要啊，希望日本也能採用！星巴克的大大們拜託了～！便利商店的大大們拜託了！
看了這兩則PO文不禁想起，前年台灣的手搖飲料店也取消免費提供手提塑膠袋時，開始出現各式各樣手提杯袋的情境。的確台灣在2002年起就已開始實行塑膠袋收費制度，算算已經超過十年了（好可怕）。所以至今其實在台灣的大家也還算蠻習慣這件事了吧。前兩年剛到日本時，對於超市店員提供塑膠袋的阿莎力有點嚇到，因為常常一給就是兩個，但其實一袋就裝完了。於是家裏就有一大堆一大堆一大堆真的是一大堆的塑膠袋，多到讓本人有點苦惱（？）的地步。
目前日本全家、7-11、LAWSON、AEON等便利商店及超市，已確定將根據塑膠袋尺寸提供3日圓和5日圓兩種價位，且AEON系列的超市已經提前實行塑膠袋收費制度。在日本生活或是日後來日本旅遊的大家，如果想要省錢做環保的話，那麼就記得準備好購物袋囉。
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