2020夏日煙火又一彈！「櫪木那須高原」連3日水上花火大會

相信不少人喜歡上日本的契機都是因為有趣的日劇，而我也不例外。天馬行空的主題、充滿實力的演技派或美男美女演員、引人入勝的劇情都是讓日劇緊緊抓著觀眾的心的原因。但日劇還有一種獨特的魔力，那就是讓人會想要一訪日本，親身感受當中美麗的場景。無論你是不是日劇迷，以下5家作為取景地的咖啡廳都會讓你像個主角一樣投入在時尚的氣氛中。

2020-05-24 10:02