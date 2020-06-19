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2020夏日煙火又一彈！「櫪木那須高原」連3日水上花火大會
煙火大會一直是日本夏天的一大風物詩，只是由於新型肺炎的關係，導致許多煙火大會都取消了，以防三密。當然也並非全然「全軍覆沒」，像之前我們有和大家介紹過的由日本煙火協會青年部發起的「Cheer Up！煙火計劃」，就在6月初順利落幕。而櫪木那須高原的林多湖LakeView，在55年公園園慶之際，本著為地方帶來「元氣」、「勇氣」、「希望」的初衷，決定將在7月日本4連休期間，舉行為期3日的煙火大會。
那須的林多湖煙火大會，算上今年應該是第26回，是在那須高原上唯一的湖泊「林多湖」上施放的水中水上煙火大會。特別的是，林多湖煙火大會和演唱會一樣，還有根據觀眾反應，可以加碼安可演出。往年煙火施放規模以3000發為主，今年則增加為5500發，而這場煙火大會將成為北那須地區今年唯一一場煙火大會。因應防疫，現場觀眾席會按照「安全社交距離」進行設置，同時也會有付費觀賞區（日後公布），望能透過升空綻放的煙火，讓地方民眾在疫情中獲得更多希望與勇氣。
影片來源：Epinard Nasu Youtube
開園55週年紀念 林多湖煙火大會
～55特別企劃 傳遞元氣、勇氣與希望～
活動時間：2020年7月23日～25日 19：30～20：25（55分鐘）
※3日連續舉行
會場：栃木県那須郡那須町高久丙414-2 那須林多湖LakeView
注意
※天候不佳則取消
※依社會情勢變化，不排除取消可能
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