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日本酒種類太多不知道怎麼挑選？ 教你如何看酒標及挑選小技巧！

聯合新聞網 / 窩日本

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【撰文:akatsuki/ 窩日本】

去了一趟酒廠，好多人私訊問我『小編小編，清酒要怎麼購買？』、『欸欸、我這罐好不好喝？』、『這罐這樣喝好嗎？』如果被我的居酒屋師父知道，他只會跟你說：『買來喝喝看不就知道了？！』雖然說這樣也沒有錯啦！可是這樣就體會不到自己在日本挖礦採寶的成就感和樂趣了！變成單純的買經驗而已。還是來學點酒標的看法和挑選的小技巧吧!!

日本酒分類的四大象限

根據SSI『日本酒侍酒研究會．酒匠研究會聯合會』所推廣的四大分類法，可以將清酒依照『香味強度』、『味道厚度』劃分為以下四個象限；分別是『香味濃厚酒味清爽的薰酒』、『香味並不濃郁味道清爽的爽酒』、『香味濃厚味道富有層次的熟酒』、『香味並不濃郁味道濃厚的醇酒』，這四個種類。至於需不需要去特別記得哪個是薰酒、爽酒甚麼的，老實說其實並不是特別的需要去記住，除非您想要加入品飲清酒的專門世界，也就是獲得『利き酒師』的資格才需要去背。

因為，一般的清酒販賣店根本沒有展示出這樣的『象限劃分圖』來讓外國人去理解。這是一件非常可惜的事情，無奈的事情是『酒標的規範』大多是基於食品的生產、添加物為主來進行規範，而且口味這件事情其實頗主觀的，風靡全球的『葡萄酒』也沒有這樣的標示，片面的要求日本酒標示好像有點太一廂情願。不過好消息是，隨著SSI的推廣下，目前絕大部分酒廠的販賣處已經會將SSI的清酒劃分圖加以運用，把自己家的酒藏放上四象限中，讓客人方便了解。

日本酒酸度、酒度又是甚麼?

接著就是大家比較常問到的『酸度』、『日本酒酒度』、『アミノ酸』這三項指標了！首先最好理解的就是『日本酒酒度』(SMV)這一項指標，日本酒酒度其實是表示這瓶酒的密度與水(密度為1)相比較，較高或是較低。在這裡要小小的科普一下，酒精的正式稱呼為乙醇，化學式為 CH3CH2OH 沸點為78.4度C ，密度為0.789。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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也因為這樣含有酒精的水，也就是酒和同體積的水一同比較的時候，會相對顯得輕。因此日本酒酒度就會顯示為正值，如果酒中所含的『糖分』較多的話，則會顯示為負值，因此如果想要挑一隻帶有甜味的日本酒來滿足味蕾的話，日本酒度較要挑選一隻負值的日本酒，反之要享受酒精所帶來的豪邁感則要挑選正值。

補充計算公式如下：

日本酒度 = (1 ÷ 密度 – 1) x 1443

為什麼丟這個公式給大家看呢？其實這個日本酒度是一個概略得到的比值，如果只有相差一兩度的話，沒有仔細品茗是完全分辨不出來的！不過也有一些小撇步，就像購買白葡萄酒的時候，如果看到『貴腐酒』、『遲摘』，就可以知道這隻葡萄酒絕對是甜的，這已經算是一種普通老百姓都知道的水準了！清酒其實也是有類似的甜酒類清酒，被稱之為『貴釀酒』，只要看到這三個字就是甜的清酒的意思了！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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『酸度』接著就是酸度了！ 清酒中的各種酸（乳酸、琥珀酸、蘋果酸）等等所佔的比例。如果酸度高，感覺較濃醇辛口; 酸度低的酒感覺較淡麗甘甜；這裡要稍微插一個題外話，日本酒上常常會有標註『辛口』、『甘口』，其實代表的意思不是辛辣度的意思所以即使購買辛口也不會買到類似『燒刀子』、『酒鬼』等濃厚的辛辣酒精感，基本上非蒸餾酒是辦不到的；『辛口』所指的是不甜、而『甘口』則真的是甜的意思，其實就算是標示辛口的清酒，在適當的食物搭配下，『辛口』表現出的是一種清爽而不膩的微微甜味，『甘口』我則是覺得初嘗的時候甘甜，但是若是單飲過後則稍嫌膩口，這就看大家自己的體驗了！

『アミノ酸』這個標示其實非常的稀少，主要就是用來告訴大家有關這支酒的內含胺基酸的密度，基本上比較年輕的酒場會標示，但是並不是每一間酒廠都有標。如果數值越高味道則越濃厚、數值越低則較為清爽。不過由於此標示並不普及，所以大家就聽聽有點印象就好。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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其他的分辨方法比較偏大方向，像是挑清酒的時候可以從米種上去選擇，比方說冠軍米『山田錦』以及日本酒的釀造地，往往越是寒冷的地區、偏向日本海的地區的日本酒越是有名，受到氣候的溫差差異和各種上天的恩賜的關係，如果在居酒屋或是蕎麥麵的酒單上看到不知名的酒名，只有產地和價格的時候，就不妨使用這個方式來賭賭看吧！通常都會有不錯的收穫的。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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