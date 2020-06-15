這些居然是免費的雜誌贈品? 嚕嚕米、史努比、角落生物可愛包包與雜貨萌爆你心！

【撰文:Shinon/ 窩日本】

小編一向喜歡日系時尚風格，雖然在SNS上也可參考很多日本穿搭達人的打扮，但還是愛看日本雜誌中可愛的模特兒作範本。而且近年的日本雜誌附錄贈品愈來愈豐富，除了各種包之外，美妝產品及各式雜貨都有。有時候真的不打算看雜誌也忍不著為了贈品買下來。那麼在2020年最新發售的日本雜誌7月號有什麼吸引的贈品呢？

sweet 2020年7月号 – 史努比保溫包、鬧鐘

《sweet》的附錄一向不會讓我們失望！在7月號會有帶來史努比保溫包2件裝，小的那個是水瓶用，大的可以放便當，保溫保冷也可，在接下來的夏天使用就最適合了！袋子用上女生們喜愛的粉紅色，加上可愛的史努比圖案，真的感覺有點”sweet”呢！

7-11便利商店及網店限定的《sweet》增刊號的附錄更棒，竟然送史努比鬧鐘！8.3cm的大小，同樣是夢幻的粉紅色，與典型鬧鐘設計，中間有史努比跟兔子的圖案，會發出電子音。起床時看到這麼可愛的鬧鐘，說不定會比平常更有精神(笑)

雜誌發售日：2020年6月12日

雜誌價格：一般1080日幣、增刊號1264日幣

リンネル(liniere)2020年7月号 – 嚕嚕米保溫包、保溫瓶

不喜歡史努比的話，那嚕嚕米又如何呢？《リンネル》7月號同樣贈送保溫包2件裝，與芬蘭歷史最悠久的紡織品牌「Finlayson」合作，圖案有著文青感的北歐風格。保溫包分水瓶用及便當用。便當包的尺寸很大(H19×W27×D13cm)，像圖中能足夠放下6個水瓶，去野餐時拿去裝便當及點心就剛剛好。

《リンネル》也有推7-11便利商店及網店限定的增刊號及特別號，送的是嚕嚕米保溫瓶，瓶子小小，可裝約125mL，跟保溫包一起用也不錯呢！特別號送的是左邊的粉紅色，而增刊號是右邊的白色款。

還有還有！Family Mart、Lawson、HMV、Loppi限定發售的特別號會附送不同贈送不同款式的保溫包2件裝，有著清爽的藍色與療癒的嚕嚕米圖案。大的保溫包雖然比一般7月號要小一點，但可以2way折成船型或盒子型。而小的那個可以裝飯糰或三明治，攤開更可成為午餐墊。小孩子才要做選擇！一般號、増刊號、特別號，通通都想要呢！

雜誌發售日：2020年5月20日

雜誌價格：一般1136日幣、增刊號及特別號1227日幣

SPRiNG 2020年7月号 – JOURNAL STANDARD折傘，ADAM ET ROPE’包

來些保溫以外的選擇，《SPRiNG》送的是日本時尚品牌JOURNAL STANDARD的折傘。充滿夏天氣息的粉藍色，不只擋雨，還可擋99％UV及遮光99％，在現在梅雨季及接下來的夏季都可以大派用場！

而7-11便利商店及網店限定的増刊號送ADAM ET ROPE’的包包。H30.5×W30×D11.5cm的大小，包能放很多東西，最棒的是帶子夠長可作單肩包使用。簡約的啡色經典款與仿皮質感，款式很好搭，不說真看不出是雜誌附錄贈品！

雜誌發售日：2020年5月23日

雜誌價格：一般1264日幣、增刊號1390日幣

steady.2020年7月号 – B:MING by BEAMS收納包、角落生物環保袋

收納不一定要用箱子，《steady.》7月號贈送簡約而時尚的收納包，縱22.5×橫35.5×側邊寬15.5cm大尺寸，可以足足放10本雜誌！頂部有束繩部分，束起來就可以把東西藏起，不會看起來雜物一大堆，真是周到！除了收納用，當旅行袋、或是去海灘/野餐用都很方便喔！

而7-11便利商店及網店限定的増刊號送角落生物環保袋，灰色的環保袋印著小小的角落生物，摺疊後可以放在印著炸豬排跟炸蝦的尾巴的小拉鍊包，方便收藏又可愛！日本會在7月後實施膠袋收費，用上環保袋的機會愈來愈多，先來把這環保袋入手就沒錯了！

雜誌發售日：2020年6月5日

雜誌價格：一般964日幣、增刊號1091日幣

sweet 2020年2月号 – JILL STUART帆布包

以甜美風格為主的雜誌《sweet》這次跟著名化妝品牌JILLSTUART合作推出帆布包及小包。帆布包設計雖然較簡單，但帶子部分有好好用上皮革質材，單是JILLSTUART這個品牌名就讓粉絲們想要收藏！而且尺寸較大，能裝下不少東西。還附有可愛的粉紅毛毛小包，讓你可以隨意掛在喜歡的地方，用來放化妝品也很合適。

雜誌發售日：2020年1月11日

雜誌價格：980日幣

JELLY 2020年3月号 – DHOLIC化妝品5件套裝

《JELLY》一向偏型格風，加上近年韓系時尚流行，所以這次跟韓系時尚品牌DHOLIC合作推出原創化妝品5年套裝 – 迷你睫毛液、10色眼影、透明唇彩、亮光底霜及調色底霜。雖然都是迷你尺寸，反而方便攜帶，而且不到一千日幣就有雜誌及化妝品，這個CP值實在太強啦！

雜誌發售日：2020年1月17日

雜誌價格：880日幣

liniere 2020年3月号 – 嚕嚕米化妝包與掛飾

嚕嚕米粉絲請注意！日本生活時尚雜誌《liniere》(リンネル)一次過為大家帶來嚕嚕米及小不點的化妝包與阿金的名牌掛飾。與休閒風服裝品牌Samansa Mos2合作，化妝包配色十分可愛，設計簡約，無論放化妝品或充電器等小物都可以。

雜誌發售日：2020年1月20日

雜誌價格：909日幣

SPRiNG 2020年3月号 – Pierre Marcolini便當包

日本雜誌附錄什麼包都有，《SPRiNG》3月號就帶來設計簡約成熟的便當包。這次合作的Pierre Marcolini其實是比利時高級巧克力品牌，所以掛飾的小包也用上巧克力色，搭配在一起很可愛。包包寬41公分，有著足夠的容量，前方還有兩個口袋，可以好好收納東西。

雜誌發售日：2020年1月23日

雜誌價格：980日幣

mini 2020年3月号 – MILKFED.小包

日本年輕最愛的品牌MILKFED.商品竟然買雜誌就可到手？《mini》3月號這個附錄小包雖然是贈品，設計卻不馬虎。黑色小包以薄荷綠色束口袋點綴，大小充夠放下長款錢包，前方更有拉鍊口袋，肩帶也可以調節，十分實用。像雜誌圖所示範那樣搭配連帽T也很好看呢！

雜誌發售日：2020年2月1日

雜誌價格：890日幣

有時候在書店/便利商店看到這些五花八門的日本雜誌附錄，都會忍不著吐糟贈品比雜誌還要吸引。不管如何，對我們這些消費者來說，能用不到一千日幣就可把高質素的包包、化妝品及雜誌到手，真是太划算了！

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