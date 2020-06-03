5個日本「都市傳說」信不信由你！情侶在井之頭公園坐天鵝船就會分手？仙台市有結界保護？

【撰文:Shinon/ 窩日本】

日本有很多都市傳說及怪談，有些更被改編成電影或是動漫、小說的主題，像是裂口女、廁所裡的花子等等。但這次我們不談那些可怕的故事，來分享一些跟景點相關的都市傳說吧！

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日本不少公園都設有小船，情侶二人坐在天鵝船遊湖本應是很浪漫的事，但如果在吉祥寺的井之頭恩賜公園坐天鵝船，卻可能會導致分手？據說井之頭恩賜公園池邊供奉的弁財天是女神，所以看到情侶坐天鵝船恩愛的模樣會心生妒忌，因而令他們分手。小編其實也跟朋友坐過天鵝船，小船意外地很難控制，去不到想去的地方，或許是情侶常常途中吵架才產生這個傳說呢(笑)

2. 新宿都廳底下有巨大機械人的機庫？

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作為新宿最高的摩天大樓，高達48層的新宿都廳外表宏偉，在45樓的免費展望台可以一覽晴空塔、東京鐵塔，甚至富士山，是很多旅客愛到訪的景點。然而，在東京人間常流傳如果遇到外星人入侵時，新宿都廳底下藏有巨大機器人，由都知事操縱，可以馬上由都民廣場出動，甚至可以用電磁發射器直接發射到外太空應戰！外星人沒有到來，我們沒法證實，但小編覺得是日本人看特攝片看太多了吧！

3. 仙台市受結界保護？

如果把仙台市內的6家神社 – 青葉神社、大崎八幡宮、愛宕神社、榴岡天滿宮、仙台東照宮、仙台城址(青葉城址)連結起來便會呈現漂亮的六角星形狀！據說這是伊達政宗在規劃仙台的街道時、按風水而把6家神社這樣設置，用來保護當地。下次去仙台旅行時不訪來一場神社巡禮喔！

4. UFO經常出現在石川縣？

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石川縣的羽咋市據說是日本第一最多UFO目擊情報的地方，而且自江戶時代而有記錄！當地有一家宇宙科學博物館「コスモアイル羽咋」(Cosumoairu)就正正建成UFO的形狀，還展示各種疑似UFO的照片及殘骸，對這種宇宙奧秘感興趣的話可以拜訪一下這個有趣的地方！

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北海道屈斜路湖是日本第六大的湖泊，在冬季時天鵝聚集停留，湖邊風光秀麗，美景吸引不少遊客到訪。然而，屈斜路湖原來曾經出現很多巨大未知生物的目擊情報，更有說可能是蛇頸龍！不過這些目擊情報自1997年後便鮮有出現，也從沒有實際的照片，所以應該也只是一個流傳而已。

沒想到一些我們熟悉的景點隱藏了這樣的傳說故事！你們相信嗎？下次到訪親身探究一下吧！

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