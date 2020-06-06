快訊

高雄罷免投票監看傳聞不斷 支援警力已進駐高雄

杜魯多出席反歧視活動 單膝跪地8分46秒表支持

聽新聞
test
0:00 / 0:00

帶著史努比一起去旅行吧！ 超可愛史努比聯名旅行箱及收納包

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

自70年前登場以來，就以獨特幽默及療癒畫風在全世界圈粉無數的史努比Snoopy，又要推出新的聯名商品囉~~這次要跟大家介紹與旅行品牌Jewelna Rose合作，非常可愛又實用的史努比行李箱及旅行收納組~~有甚麼特別的呢?快一起來看看吧！

史努比旅行箱(行李箱)

首先是有天藍及鵝黃兩種顏色的史努比行李箱。尺寸大小為W47 X H66 X D23cm，也就是一般所稱的22吋行李箱，容量為47L，空箱重約3.4公斤。

除了外型非常可愛之外，實用性也完全不含糊喔。輪子上有附剎車裝置，在坐電車或巴士時可以將行李箱固定起來，避免到處滑動。內部也設計了各種收納的分層，搭配收納包就能簡單將行李分門別類收拾整齊。

內襯是沉穩的深藍色，上面則有史努比的經典圖案點綴，既可愛又不失穩重，拉鍊處則是糊塗塌客(Woodstock)的掛飾，可以看出設計在細節上也不失用心。

也有另外販賣的行李帶以及行李吊牌，需不需要就看個人囉。

史努比旅行收納組

旅行收納組則有珊瑚紅及藍黃格紋兩種。如果是男性粉絲則可以考慮藍黃格紋的這款，藍色與黃色的搭配相當有活力，再加上查理布朗帶著史努比散步的經典圖案，不論大小朋友都會喜歡。種類則有盥洗包、化妝包、行李袋等，可視個人需求搭配使用。

看完以上介紹，有沒有一股想帶著心愛的史努比一起去探索世界的衝動呢?

*圖片來源自官網

窩日本推薦閱讀：日本必訪史努比朝聖地5選推薦！夏威夷限定的SNOOPY’S SURF SHOP將會在沖繩開店？！還有…..　

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

私房景點 沖繩 夏威夷

延伸閱讀

祈願疫病平息 日本百餘業者同步放煙火

休園101天！日本環球影城6月8日起「開放3階段入園」

日本首波解禁不含台灣？ 謝長廷：並未確定

南韓「貿戰期限」到期 日本就是不撤出口限制

相關新聞

帶著史努比一起去旅行吧！ 超可愛史努比聯名旅行箱及收納包

自70年前登場以來，就以獨特幽默及療癒畫風在全世界圈粉無數的史努比Snoopy，又要推出新的聯名商品囉~

5個日本「都市傳說」信不信由你！情侶在井之頭公園坐天鵝船就會分手？仙台市有結界保護？

日本有很多都市傳說及怪談，有些更被改編成電影或是動漫、小說的主題，像是裂口女、廁所裡的花子等等。但這次我們不談那些可怕的故事，來分享一些跟景點相關的都市傳說吧！

日本東京樂園×日本博物館推薦！一生必去的「日本樂園10選」

最近因為疫情關係，不能出國旅遊，也讓許多日本旅遊景點受影響，但是趁著這時候先來研究一下有哪些日本人氣景點還沒去過，其實也不錯吧？像是日本東京，其實就有各式各樣的東京樂園與博物館，無論是可愛、刺激或是知識性的都有，快跟著小編一起來看看吧！

觀光業首發！關島7月開放台灣旅客入境免隔離

關島總督Lou Leon Guerrero剛剛宣布，7月1日之後，來自日本、韓國和台灣的旅客不必強制隔離和病毒測試，即可...

疫情結束想去日本玩？ 日人提醒：可能不會有美好的旅遊體驗

隨著日本新冠肺炎疫情好轉，26日日本解除了「緊急事態宣言」，而何時鬆綁入境管制也成為人們注意的焦點，據報導，日本政府考慮將台灣列入首波解禁名單中，此消息也令不少喜歡日本的國人蠢蠢欲動。

安倍晉三宣布 解除日本全境緊急狀態

日本首相安倍晉三今天晚間宣布，由於新冠肺炎疫情受控，解除北海道、埼玉、千葉、東京、神奈川5個都道縣的緊急事態宣言。宣言解...

5家精選日劇取景咖啡廳！來這回味美好的經典場景，享受當主角的滋味吧

相信不少人喜歡上日本的契機都是因為有趣的日劇，而我也不例外。天馬行空的主題、充滿實力的演技派或美男美女演員、引人入勝的劇情都是讓日劇緊緊抓著觀眾的心的原因。但日劇還有一種獨特的魔力，那就是讓人會想要一訪日本，親身感受當中美麗的場景。無論你是不是日劇迷，以下5家作為取景地的咖啡廳都會讓你像個主角一樣投入在時尚的氣氛中。

超萌水豚君陪你吃飯！ 日動物園派水豚君玩偶保持社交距離

疫情期間，許多餐廳為了讓民眾保持社交距離，紛紛推出許多創意點子。而這間位於日本「伊豆仙人掌動物公園」的一間餐廳，則派出毛茸茸的「水豚君」玩偶執行這個重要任務，成為該餐廳的一大賣點。

小小兵、哆啦A夢自動給皂機、米奇造型…「超萌洗手液」讓大人小孩愛上洗手

小孩子還是喜歡四處亂摸亂碰，又沒有主動去洗手的自覺，那要怎樣教導他們勤洗手，以及洗得乾淨呢？日本最近一款商品就掀起好評，獲得一眾日本媽媽讚好，到底是什麼呢？還有可以讓小孩愛上洗手的可愛洗手液產品，快點來看看吧～

台灣女孩發起白川鄉應援計劃 望「心中的故鄉」撐過疫情影響

合掌控股公司的台灣實習生Geogier在JAPANKURU FUNDING跨境群眾募資平台發起了白川鄉集資計劃！現在新冠病毒在全世界肆虐，「心中的故鄉」白川鄉合掌村也深受其害。曾經門庭若市的白川鄉街道，如今門可羅雀。對白川鄉來說，當地住民面臨了生存危機！但是，合掌控股公司視此危機為轉機，在現在民眾都減少外出的期間，希望能解決幾年前像遊樂園般湧進無數觀光客的狀態！

無印良品推出「蟋蟀仙貝」 網友：下一步就是做成拉麵

去年，日本無印良品就曾經宣布，要和位於四國的德島大學共同研發以蟋蟀製成的仙貝。如今，這項計畫已經獲得了新的進展，日本無印良品宣布，將會於本月20日在網路商場上，正式推出這項產品，單價一包190日圓（約53元新台幣）。

日本疫情14日可望提前解禁 首波不含東京大阪

日本「緊急事態宣言」擴及全境至今已近一個月，47都道府縣有34縣疫情較為樂觀，有機會在14日提前解禁；但疫情嚴重度排名前...

熱門新聞

帶著史努比一起去旅行吧！ 超可愛史努比聯名旅行箱及收納包

神羅大廈天天可闖？東京鐵塔再開放參觀！想登塔必備條件兩者擇一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。