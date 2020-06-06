帶著史努比一起去旅行吧！ 超可愛史努比聯名旅行箱及收納包

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

自70年前登場以來，就以獨特幽默及療癒畫風在全世界圈粉無數的史努比Snoopy，又要推出新的聯名商品囉~~這次要跟大家介紹與旅行品牌Jewelna Rose合作，非常可愛又實用的史努比行李箱及旅行收納組~~有甚麼特別的呢?快一起來看看吧！

史努比旅行箱(行李箱)

首先是有天藍及鵝黃兩種顏色的史努比行李箱。尺寸大小為W47 X H66 X D23cm，也就是一般所稱的22吋行李箱，容量為47L，空箱重約3.4公斤。

除了外型非常可愛之外，實用性也完全不含糊喔。輪子上有附剎車裝置，在坐電車或巴士時可以將行李箱固定起來，避免到處滑動。內部也設計了各種收納的分層，搭配收納包就能簡單將行李分門別類收拾整齊。

內襯是沉穩的深藍色，上面則有史努比的經典圖案點綴，既可愛又不失穩重，拉鍊處則是糊塗塌客(Woodstock)的掛飾，可以看出設計在細節上也不失用心。

也有另外販賣的行李帶以及行李吊牌，需不需要就看個人囉。

史努比旅行收納組

旅行收納組則有珊瑚紅及藍黃格紋兩種。如果是男性粉絲則可以考慮藍黃格紋的這款，藍色與黃色的搭配相當有活力，再加上查理布朗帶著史努比散步的經典圖案，不論大小朋友都會喜歡。種類則有盥洗包、化妝包、行李袋等，可視個人需求搭配使用。

看完以上介紹，有沒有一股想帶著心愛的史努比一起去探索世界的衝動呢?

*圖片來源自官網

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