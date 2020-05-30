日本東京樂園×日本博物館推薦！一生必去的「日本樂園10選」

最近因為疫情關係，不能出國旅遊，也讓許多日本旅遊景點受影響，但是趁著這時候先來研究一下有哪些日本人氣景點還沒去過，其實也不錯吧？像是日本東京，其實就有各式各樣的東京樂園與博物館，無論是可愛、刺激或是知識性的都有，快跟著小編一起來看看吧！

日本東京樂園推薦

日本東京樂園推薦＃1

東京迪士尼樂園

▲日本東京樂園-東京迪士尼。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

說到日本東京樂園，第一個必去必拍必打卡的景點，絕對非東京迪士尼莫屬啊！每次看迪士尼電影前都會出現的那座城堡，是多少女孩的夢想呀！無論你是想去迪士尼樂園或是迪士尼海洋，或是一次玩透透，現在都有超方便的交通+門票可以選擇，讓你超輕鬆完成夢想！

日本東京樂園推薦＃2

航海王主題樂園

▲日本東京樂園-航海王樂園。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

▲日本東京樂園-航海王樂園。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

除了少女的夢想樂園迪士尼之外，還有少男少女皆愛的「ONEPIECE」航海王樂園也是東京必去景點！位於東京鐵塔Foot Town大樓3樓的航海王樂園內，除了各角色的特製場景、展場、360度記錄劇場之外，還有限定的草帽紀念商店、的草帽咖啡廳，絕對是航海王迷不能錯過的日本樂園！

▲日本東京鐵塔。（圖／Pixabay）

當然囉～都來到東京鐵塔了，怎麼能不登上展望台看看呢？東京鐵塔分為特別瞭望台（250公尺）與大瞭望台（150公尺），可以一覽整個東京市區，夜晚時更可見浪漫唯美的夜景，不然怎麼會有許多電視劇都以此為背景呢？

日本東京樂園推薦＃3

東京巨蛋城

▲日本東京博物館-東京巨蛋城。（圖／Tokyo Dome）

接著小編要來推薦大家一個適合闔家大小、逛街血拚，也適合三五好友一起玩樂的好地方，正是鼎鼎大名的東京巨蛋！沒錯，在這裡不只可以放生老公去看棒球，自己去藥妝店血拚後再去SPA放鬆，還有雲霄飛車、摩天輪可以玩。

推薦大家如果最後一天不知道要去哪，或是懶得買完東西又搬行李搬來搬去，就可以選擇在這個有樂園、購物中心、飯店的東京巨蛋城待上一整天，絕對不會無聊！

日本東京樂園推薦＃4

東京富士急樂園

▲日本東京樂園-富士急樂園。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

位於東京近郊的富士急樂園位於富士山腳下的平原，四周被大自然所環繞，在園區內可以一邊眺望富士山一邊體驗豐富多彩的遊樂設施，也是各國綜藝節目十分喜愛的拍攝地，尤其是富士急樂園中最驚悚的恐怖鬼屋與超大型滾輪式過山車，絕對是喜歡刺激的你，必放入清單的日本樂園！

日本東京博物館推薦

日本東京博物館推薦＃1

箱根園水族館

來到富士急樂園，也別忘了到附近的箱根走走，這裡除了是知名溫泉勝地之外，更有「日本海拔最高」的淡水水族館，搭乘纜車直上，就可以抵達依偎著蘆之湖的箱根園水族館，欣賞多達450種、32,000條的豐富魚類，甚至還能看到海豹泡溫泉的奇妙景象，非常適合親子一家大小來這裡放鬆。

日本東京博物館推薦＃2

吉卜力美術館

▲日本東京博物館-吉卜力美術館。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

▲日本東京博物館-吉卜力美術館。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

位於東京三鷹的吉卜力美術館，是宮崎駿迷一生必去一次的地方，從充滿森林童話風的博物館外觀、超可愛的膠片門票，到裡面的工作室展間、動畫作品展覽，以及超好買的龍貓商店，都讓人覺得心靈大滿足！不過因為吉卜力美術館有分梯次開放，建議前來之前一定要先預約好門票喔！

日本東京博物館推薦＃3

藤子不二雄博物館

▲日本東京博物館-藤子不二雄博物館。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

▲日本東京博物館-藤子不二雄博物館。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

喜歡動畫的你，來到東京有逛不完的日本博物館！除了航海王樂園、吉卜力美術館之外，在東京還有藤子不二雄博物館，不只展出了許多不二雄老師創作手稿，還有1：1真實重現的漫畫場景，讓你感覺就像進入漫畫一樣！

此外還有超可愛的哆啦A夢咖啡也是必去之處，一起吃下哆啦A夢最愛的銅鑼燒，以及還原度百分百的記憶吐司，變身為漫畫中的角色吧！

日本東京博物館推薦＃4

史努比博物館

▲日本東京博物館-史努比博物館。（圖／Snoopy Museum Tokyo）

位於東京的史努比博物館，是美國史努比博物館(Charles M. Schulz Museum)在海外設立的第一家分館，展示原作者查爾斯．舒茲的初期作品、原畫，以及珍貴稀有的史努比收藏品等，在2019年12月重新開幕後，更新增了史努比咖啡館、布朗商店等區域，可以說是越來越好玩，無論你是否去過，都是值得放入日本博物館清單的選擇之一！

日本東京博物館推薦＃5

大江溫泉博物館

▲日本東京博物館-大江溫泉博物館。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

想要體驗真正的東京，就必須到東京台場江戶溫泉博物館一趟，這裡不只有露天溫泉、岩盤浴、蒸汽浴池、個人湯屋，可以好好享受溫泉放鬆之外，更有復古的江戶時代造景，讓你可以在泡完溫泉後，到處拍照打卡，不定時還會有日本祭典活動，絕對是最能體驗道地日本風的日本博物館！

日本東京博物館推薦＃6

青梅和服博物館

▲日本東京博物館-青梅和服博物館。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

你穿過和服嗎？或者你只是穿過，但其實一點都不了解和服的歷史嗎？跟著小編的腳步，來去位於東京的青梅和服博物館，一睹超過200年歷史的和服收藏，看看日本天皇與皇室穿過的和服，深度了解和服的歷史，來趟知識與體驗度一次滿足的日本博物館之旅吧！

＊特別注意：以上景點部分場館目前因疫情關係暫時關閉，請注意官網公告再前往

看完以上10個日本東京樂園與東京博物館的介紹，是不是發現自己其實還有很多地方沒去過呢？雖然目前因為疫情關係，部分日本東京樂園與博物館都暫停開放，但是趁著這時候好好研究一下，到底哪個比較好玩、比較符合出遊需求，放入日本必去景點清單，到時候就可以直接出發囉！

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