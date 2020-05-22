小小兵、哆啦A夢自動給皂機、米奇造型…「超萌洗手液」讓大人小孩愛上洗手

【撰文:Shinon/ 窩日本】

最近肺炎的疫情肆虐全球，面對這無形的可怕病毒，我們能做的只有減少外遊、戴口罩及勤洗手。然而，小孩子還是喜歡四處亂摸亂碰，又沒有主動去洗手的自覺，那要怎樣教導他們勤洗手，以及洗得乾淨呢？日本最近一款商品就掀起好評，獲得一眾日本媽媽讚好，到底是什麼呢？還有可以讓小孩愛上洗手的可愛洗手液產品，快點來看看吧～

洗手練習印章「おててポン」

勤洗手可不只是把手沾沾水就可以，要把指縫、虎口、指甲等等都洗乾淨才可有效防疫。為了讓小孩子也有耐性把手洗乾淨，日本印章公司Shachihada就推出了一款洗手印章「おててポン」(Otetebon)！

在洗手前，先在小孩的手上印上病菌圖案印章，再讓小孩洗手。圖案大概需要用洗手液洗30秒才能完全洗去，所以用上這個印章，既可讓小孩對洗手感到有趣，也可作為檢查小孩是否洗得乾淨的標準，解決了很多媽媽的煩惱。而印章墨水使用了食用色素製作，所以不用擔心對身體有害，買一個還可以印大概1000次。不只小孩，大人也可以用這個印章來監督自己洗乾淨一點呢！

除了要洗得乾淨，最重要還是要讓小孩愛上洗手，會自動去洗！日本有一些可愛的洗手液商品，或許會增加小孩想要洗手的動力喔！

第一款要介紹的是Muse推出的自動洗手液機，把商場常見的自動洗手液機帶進家中，只要接近機器便會自動感應噴出泡泡。最重要的是機身有小小兵、哆啦A夢、寶可夢等各種卡通人物圖案，十分可愛，絕對會讓孩子喜歡上洗手！偷偷告訴大家，小編家中都有一台小小兵自動洗手液機，每天看著還是覺得好可愛啊～

另一款商品是花王Biore u的花型泡泡洗手液，跟自動洗手液機不同，這款需要親手去按，然後手心便會出現可愛的花型泡泡，是特別針對女孩子的設計，會讓人想要一按再按啊！

最後一款是迪士尼的米奇型狀泡泡洗手液。原本是在東京迪士尼樂園中的貼心設計，在園內指定地方的洗手盤會噴出可愛的米奇型狀泡泡。在2018年，花王終於開發出商品，讓大家在家裡也可享受如在迪士尼樂園的體驗。

即使疫情過去，我們也必須持續勤洗手和注要正確的洗手方法。來利用日本可愛的洗手工具及洗手液，讓洗手也增添一點樂趣吧！

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