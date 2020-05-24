5家精選日劇取景咖啡廳！來這回味美好的經典場景，享受當主角的滋味吧

【撰文:Shinon/ 窩日本】

相信不少人喜歡上日本的契機都是因為有趣的日劇，而我也不例外。天馬行空的主題、充滿實力的演技派或美男美女演員、引人入勝的劇情都是讓日劇緊緊抓著觀眾的心的原因。但日劇還有一種獨特的魔力，那就是讓人會想要一訪日本，親身感受當中美麗的場景。無論你是不是日劇迷，以下5家作為取景地的咖啡廳都會讓你像個主角一樣投入在時尚的氣氛中。

日劇取景地１－Cafe1894

來源自網路 – 日劇《半澤直樹》

如果你有看過著名日劇《半澤直樹》，那你一定會認得這個復古又有氣派的地方了！Cafe1894是附屬於三菱一號美術館的咖啡廳，就在丸之內地區，曾在半澤直樹討論伊勢島飯店問題的劇情中登場，《相棒》第12季也有在此取景。

這家咖啡廳原本就大有來頭，由明治時期的三菱銀行營業室改建而成，所以保留著古典的裝潢，挑高的設計與木質內裝讓人感覺優雅，還可看到銀行的接待櫃台呢！在典雅的氣氛下你可以品嚐精緻的西式餐點或甜品，午餐或晚餐約1400到2000日幣，可選蟹肉意大利麵、鯛魚意大利燉飯等等。而下午茶的甜點約在600到800日幣之間，以這氛圍來說算是相當實惠的價格。如果剛好要到東京車站周邊閒逛，不妨在這家歷史悠久的咖啡廳中，感受一下日本的明治浪漫吧。

東京都千代田区丸の内2-6-2 三菱一号館

JR東京駅 南口 徒歩5分

JR有楽町駅 国際フォーラム口 徒歩3分

https://mimt.jp/cafe1894/

日劇取景地２－松庵文庫

說到復古，除了Cafe1894那種西式氣派，日本古民家的溫馨、文青感覺也非常吸引人。如果你也偏好這種風格，那麼你應該拜訪西荻窪的松庵文庫了！就在閑靜的住宅區中，松庵文庫是由一所有著80年以上屋齡的古民家改建而成的咖啡廳，有著讓人感到輕鬆自在的氣氛。

來源自網路 – 日劇《請與這個沒用的我談戀愛》

進入松庵文庫，你可能會覺得很眼熟，因為這是深田恭子主演的日劇《請與這個沒用的我談戀愛》(又名拜託請愛我)的取景地，在店內彷彿會聽到女主角喊「主任」的甜美聲音呢～

這家日式木造房子內除了有著舊傢俱，還有各式書本讓你可以沾染一點文化氣息。雖然菜單選擇較少(午餐只有兩款)，而且餐點上菜時間較慢，但賣相精緻、味道也很好，絕對不是空有賣相的咖啡廳。在這裡品嚐午餐，喝口咖啡，慢慢感受時間的流逝，這份悠閒與寧靜實在難能可貴。

東京都杉並区松庵 3-12-22

JR中央線【西荻窪駅】徒歩7分

https://shouanbunko.com/

日劇取景地３－Galettoria

來源自網路 – 日劇《花過天晴》

看到這個被綠葉蓋滿、充滿著歐美風情的街角，你可能不會想像到這裡竟然是繁忙的涉谷！ Galettoria變得人氣的原因是作為日劇《花過天晴》(花樣男子的後續篇)的取景地！劇中男主角邀請女主角來這裡約會，因此吸引大派日劇粉及男主角「平野紫耀」的粉絲到訪。雖然主角在劇中品嚐鬆餅，其實這裡是一家法式可麗餅餐廳，沒有供應鬆餅。這家店樓高兩層，一踏進店內，有一股悠然自在的氣氛。除了中間的座位，還有兩排座位面向寬大的玻璃窗，柔和的陽光灑進店內，感覺舒適又寫意。

菜單內只有法式可麗餅，甜食與鹹食也有，還有較為划算的套餐，2200日幣便可選鹹、甜食的可麗餅各一，附飲料。這裡的可麗餅本身很出色，厚度剛好而平均，邊緣脆脆的而不會過硬，帶有焦香。鹹食的口味有滿滿的起司，而甜食雖然味道偏甜，但配上紅茶剛好。在Galettoria吃份美味的可麗餅，滿足過後靜靜休息一下，會讓你有個愉快的下午。

東京都渋谷区松涛1-26-1

京王井の頭線 神泉駅 徒歩8分

http://www.many.co.jp/galettoria/

日劇取景地４－Café LaBoheme

來源自電影《你的名字。》

來源自日劇《失戀巧克力職人》

說到日劇取景地，不可不提這家餐廳！Café LaBoheme其實在東京有多家分店，而新宿御苑這家最受歡迎，因為這裡多次成為日劇、日本電影的取景地。最為人熟悉的有《失戀巧克力職人》及《你的名字。》，店內華麗的裝潢讓人留下深刻印象！

寬敞的餐廳中擺放著多張深棕色的桌椅，格子圖案的地板與一座座淡黃的水晶吊燈構成復古又有格調的空間。在這裡真的像走進日劇世界中，會有種「自己就是主角」的錯覺(笑)雖然看起來很氣派，但午餐意外的價錢實惠。一個意大利麵650至1200日幣，加350日幣還有沙拉、麵包、湯品及飲品，保證你能吃飽！意大利麵口味和風、西式也有，例如雞肉青蔥、培根蛋麵等等，味道不算特別到驚為天人，但麵條煮得軟硬度剛好，醬汁也濃郁美味。用這樣的價錢就可以感受日劇中的氣氛，絕對是新宿午餐的好選擇！

東京都新宿區新宿 1-1-7

東京metro丸之内線「新宿御苑站」2號出口徒歩約5分鐘

http://www.global-dining.com/

日劇取景地５－Cafe Soul Tree

介紹完幾家華麗典雅的咖啡廳，來換個風格，看看這家位於二子玉川的倉庫風咖啡廳吧！從二子玉川車站走約15分鐘，雖然有點遠，但仍不損人氣，在假日下午一直都要排隊等候。

來源自日劇《寬鬆世代又怎樣》

來源自NissyどうしようかMV

這個看上去破舊的倉庫其實是由40年以上的鐵工廠改建以上，在住宅區中特別搶眼，所以曾吸引不少劇組來取景，而最有名就是《寬鬆世代又怎樣》中，作為男主角跟出租大叔商量的地方。另外，也是日本歌手Nissy拍攝mv的地方。

內部空間感十足，有兩層，但二樓不常開放。一樓擺放著多張沙發，每個座位都十分寬敞，坐下來會舒適得不想離開，很適合聊天。而菜單有正餐及甜點，招牌菜色是漢堡及布丁。我點了一個起士漢堡加酪梨，不只份量大，味道也不錯。麵包鬆軟而漢堡排烤得邊緣焦香，加上切達起司點綴，經典的組合但也最美味！女生吃一份就覺得很飽了！這家咖啡廳從內到外都非常好拍，別忘記帶相機及會拍照的朋友囉！

東京都世田谷区鎌田3-2-15

田園都市線・大井町線 二子玉川駅徒歩15分

https://cafesoultree.jp/

各位日劇粉，不要只在螢光幕欣賞劇集，在東京到訪這些地方來親身感受，投入在其中吧！

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