台灣女孩發起白川鄉應援計劃 望「心中的故鄉」撐過疫情影響

合掌控股公司的台灣實習生Geogier在JAPANKURU FUNDING跨境群眾募資平台發起了白川鄉集資計劃！現在新冠病毒在全世界肆虐，「心中的故鄉」白川鄉合掌村也深受其害。曾經門庭若市的白川鄉街道，如今門可羅雀。對白川鄉來說，當地住民面臨了生存危機！但是，合掌控股公司視此危機為轉機，在現在民眾都減少外出的期間，希望能解決幾年前像遊樂園般湧進無數觀光客的狀態！

「心中的故鄉」白川鄉合掌村

你腦海中的白川鄉合掌造聚落，是那冬季點燈的白雪皚皚與點點燈火景致嗎？

白川鄉應援券：Taiwan Can Help 合掌村企劃

https://tw.japankurufunding.com/projects/taiwancanhelp/

位於現日本中部的岐阜縣合掌村，至今仍保留數百年前茅草房屋原始樣貌，遺世而獨立。因樣貌似雙手合掌模樣，被稱為「合掌造(合掌造り)」。聯合國世界教科文組織將合掌村落文化列為世界文化遺產之一。

台灣女孩為白川鄉發起集資計劃

台灣新北市出生的Georgia，在2016年踏上日本旅程。目前就讀早稻田大學4年級，同時在合掌控股公司實習，協助白川鄉的地域發展工作。

2018年Georgia原本計畫回台灣放暑假，因緣際會下報名了海外留學生舉辦的北海道地方創生營隊活動，前往名為「浦幌(Urahoro)」的小鄉村短暫生活了一個星期。除了協助務農之外，也參與當地廢棄小學舊空間改造的討論、參加大型夏季祭典、體驗當地經濟活動：林業砍樹，等等。浦幌住民及海外留學生以不同視角分享、交流。

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對從來沒有到過鄉下的Geogier來說，鄉下印象就是農田和農夫，沒想到在裡能夠如此深刻地與當地住民交流、體驗當地居民的生活。短短一個星期的體驗，大大打破了他對鄉下的想像。

近日Georgia在JAPANKURU FUNDING跨境群眾募資平台發起了白川鄉集資計劃！

► https://tw.japankurufunding.com/projects/taiwancanhelp/

我們和Georgia聊聊關於白川鄉計畫：

Q： 妳是怎麼認識白川鄉的呢？

體驗浦幌當地生活後，我開始思考自己將來可以做哪些事情。很幸運地，我遇到了有相似想法的藤田先生。他告訴我他正在做白川鄉的地方發展。只是當時的我不理解為甚麼需要一家企業來幫助白川鄉，因為我對於白川鄉的印象就是：觀光客很多，所以觀光收入肯定很高。

但是和藤田先生聊過後，才發現在光鮮亮麗的外表下，其實白川鄉有著和其他鄉村一樣的問題。例如：隨著時代發展造成的人口流失、高齡化、少子化等問題，以及過度觀光發展帶來的環境汙染、侵犯居民隱私等問題。於是我才了解合掌控股公司是作為能在觀光經濟和永續生活找到平衡點的一個橋樑。

Q：妳在合掌控股公司做哪些工作呢？

我們以local first為發想，我們想成為”尊重當地居民的意見，同時也能滿足前來白川鄉的旅客”的組織。我主要負責設計白川鄉Tour活動，讓到白川鄉的旅客能夠獲得更完整的體驗。

希望透過公司所提供的服務，旅客能對表面看似繁華的白川鄉有更深一層的認識；能欣賞在這塊地、這種氣候所流傳下來居民們的生活智慧；能對居民們想保留這些文化的心有所共鳴；最後能和居民們一起守護這片土地。

Q：發起白川鄉集資計畫的契機是什麼呢？

相信很多台灣人知道白川鄉，就算不知道也聽過這個地名，就算沒聽過想必也一定看過如童話中會出現的夢幻小屋—合掌屋的照片。

現在新冠病毒在全世界肆虐，「心中的故鄉」白川鄉合掌村也深受其害。曾經門庭若市的白川鄉街道，如今是門可羅雀的景象。對白川鄉來說，他們面臨了生存危機，但是，我們視此危機為轉機！在現在民眾都減少外出的期間，我們希望能解決幾年前像遊樂園般湧進無數觀光客的狀態。

在白川鄉經營合掌民宿的老闆們與經營大飯店和遊樂園的商人不同，他們是為了讓人們能體驗到日本自古以來流傳的樸素生活與文化，以及為了保護與傳承這份文化而走民宿或觀光產業的。但一年365天村內都擠滿了觀光客，這讓原本村民重視的純樸的鄉下生活以及款待精神漸漸消失。

因此，村民合心齊辦的冬季點燈活動從2019年開始改為完全預約制，藉以限制觀光客數。這項日本全國關注的制度也在日本政府贊助的故鄉名品of the year 2019大賽中得到地方創生大賞的肯定。https://furusatomeihin.jp/2019/sousei.php

集資資金將用在提供合掌造民宿住宿券和線上預約系統維護等地方。

Q：在接觸過北海道浦幌和白川鄉之後，心態上有哪些改變嗎？

在都市出生的我沒有實際體驗過鄉下生活，也沒有想像過鄉下是什麼樣子。沒想到這些地方都還保留著傳統文化和飲食習慣，如果這些東西消失了，我們彷彿就只剩下自己，我想把這些珍貴文化留存下來！但我希望不是把當地變成觀光遊樂園，而是讓來訪的旅客能夠深入探索與體會當地的美好。

「以後想要在鄉下生活！但要怎麼過活？」

比起都市叢林的制式化生活，Georgia更嚮往鄉下的悠閒自在。不過現階段他會居住東京，在都市充分學習後帶著滿滿的能量貢獻地域，朝自己的理想生活邁進。

願「心中的故鄉」白川鄉的美好能永續到未來

白川鄉應援券集資計劃中，贊助回饋項目包含白川鄉應援券(住宿券)！不論民宿老闆有多麼希望旅客能親自前往白川鄉，但目前因為疫情也無可奈何。因此，為了下一個世代也能感受到我們這代所看到與體驗到的白川鄉，與民宿老闆們決定在這個時機創立集資計劃。儘管很想去白川鄉，但因為疫情沒辦法前來的旅客，以及想盡一份心力支持的旅客，都可以透過集資計劃支持白川鄉！

了解更多關於計劃：https://tw.japankurufunding.com/projects/taiwancanhelp/

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