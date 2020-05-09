終於不用忍受二手煙了？日本「禁菸法律」正式上路，哪些地方要禁菸？

【撰文:窩日本快訊/窩日本】

到日本旅遊的時候，你是否也常常遇到餐廳內沒有禁菸或禁菸不完全的情況呢？即使有劃分成吸菸區與禁菸區，但也僅僅只是相隔一個玻璃、或分成上下樓層而已，煙味仍然會陣陣的飄來，破壞了品嘗美食或休息的好心情。不過之後到日本旅遊吸到二手菸的情況就會少很多囉！

雖然現在因為疫情的關係，奧運正式延期至明年2021年舉辦，但是日本政府為了能在奧運期間帶給國際間良好的印象，一直努力建設、積極通過各項措施與條款，像是在2020年4月1日起正式上路的「健康增進法」，其中「拒吸二手菸」將開始採取嚴格的分菸條款！

條款內容：

在醫院、學校或其周邊地區，餐飲、辦公大樓等室內空間皆原則上全面禁菸，想抽菸的話必須到指定的吸菸室或吸菸區。

但是!!雖然說是全面禁菸，相信許多人還是會看到有些店家裡面有客人在吞雲吐霧，這是怎麼一回事呢?事實上四月一號上路的「拒吸二手菸條款」仍有許多但書，並非所有店家都必須馬上一體適用。

具體來說，如果以下3點全部符合，則不必強制禁菸或分菸，只需要明確標示「全面喫煙可」或「20歳未満立入禁止」即可

1.2020年3月31號之前就營業的飲食店

2.資本額在5000萬日幣以下

3.室內客席面積在100平米以下(約30坪)

看到這裡，想必大家會覺得有點失望吧?但考量到日本的抽菸人口龐大，為了減緩突然全面禁止對現存小店家的衝擊，或許是不得不的讓步吧。

反過來想，只要是2020年4月1號後開幕的飲食店，不論規模都必須全面禁菸。而現存可以吸菸的店，也會標示的更加清楚，以往進到店裡才發現有人在抽菸，卻不好意思退出店的情況也會大幅減少，也算是一個不小的進步囉。

厚勞省官網：https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

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