飼養員和動物們一樣吸睛！ 高知桂濱水族館的每日防疫小確幸
據大家所知，現在日本因為避免新冠肺炎群聚感染的情況，各地無論是內或室外設施都處於關閉狀態，因禍得福之下動物園和水族館的巨星們倒是趁機獲得一段小小假期，而各大動物園和水族館的飼養員們也只能透過社群平台SNS分享動物們放大假的悠閒模樣，一樣也被禁足的我們透過美日的直播或飼養員照片日記，鬱卒的心靈也能稍稍獲得療癒 ❤
今天要分享的是位在高知縣的桂濱水族館，也在休館期間的桂濱水族館每天都會更新官方twitter來跟大家報告動物們的近況，不僅會配上萌萌的動物照、假想的情境對白、工作人員與動物們互動的親密可愛瞬間等等，偶爾也會有一些殺必斯的服務唷。
誰も来ないね。 pic.twitter.com/lZE8W9nK0A— 桂浜水族館 公式 (@katurahama_aq)
休館第？天：「誰都不會來唷」
pic.twitter.com/QgNi0WIiy1— 桂浜水族館 公式 (@katurahama_aq)
所謂休息就是睡覺。
魔法のコトバ 二人だけにはわかる
夢見るとか そんな暇もないこの頃 pic.twitter.com/UjqRKcihVF— 桂浜水族館 公式 (@katurahama_aq)
只有動物與飼養員兩人之間才知道的魔法語言。
而在桂濱水族館的官方twitter帳號裡，除了動物之外還有的重點就是對每位飼養員與工作人員的側寫，不時會出現一些令廣大網友「我好興奮呀！」的推文唷～
飼育員「フジ」の横顔のラインが好きすぎるんじゃ！！！！！！！ pic.twitter.com/jqNryJctbT— 桂浜水族館 公式 (@katurahama_aq)
這側顏，這水花，網友表示：「我想變成企鵝。」
pic.twitter.com/PQ1lpTVQJG— 桂浜水族館 公式 (@katurahama_aq)
專業的小編是少不了偷偷看著你的專業視角。
飼育員「フジ」 pic.twitter.com/2NK5U9zrnI— 桂浜水族館 公式 (@katurahama_aq)
清理水槽的同時撩撩頭髮也是很合理的。
希望不久之後大家能重新踏上日本玩耍的那一天時，可以到高知的桂濱水族館看看動物也看看工作人員唷！（？）
桂濱水族館（桂浜水族館）
地址：高知県高知市浦戸778
開館時間：09:00 - 17:00，全年無休（目前因新冠肺炎休館中）
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