飼養員和動物們一樣吸睛？ 高知桂濱水族館的每日防疫小確幸

據大家所知，現在日本因為避免新冠肺炎群聚感染的情況，各地無論是內或室外設施都處於關閉狀態，因禍得福之下動物園和水族館的巨星們倒是趁機獲得一段小小假期，而各大動物園和水族館的飼養員們也只能透過社群平台SNS分享動物們放大假的悠閒模樣，一樣也被禁足的我們透過美日的直播或飼養員照片日記，鬱卒的心靈也能稍稍獲得療癒 ❤

今天要分享的是位在高知縣的桂濱水族館，也在休館期間的桂濱水族館每天都會更新官方twitter來跟大家報告動物們的近況，不僅會配上萌萌的動物照、假想的情境對白、工作人員與動物們互動的親密可愛瞬間等等，偶爾也會有一些殺必斯的服務唷。

休館第？天：「誰都不會來唷」

所謂休息就是睡覺。

魔法のコトバ 二人だけにはわかる

夢見るとか そんな暇もないこの頃 pic.twitter.com/UjqRKcihVF— 桂浜水族館 公式 (@katurahama_aq) April 11, 2020

只有動物與飼養員兩人之間才知道的魔法語言。

而在桂濱水族館的官方twitter帳號裡，除了動物之外還有的重點就是對每位飼養員與工作人員的側寫，不時會出現一些令廣大網友「我好興奮呀！」的推文唷～

這側顏，這水花，網友表示：「我想變成企鵝。」

專業的小編是少不了偷偷看著你的專業視角。

清理水槽的同時撩撩頭髮也是很合理的。

希望不久之後大家能重新踏上日本玩耍的那一天時，可以到高知的桂濱水族館看看動物也看看工作人員唷！（？）

桂濱水族館（桂浜水族館）

地址：高知県高知市浦戸778

開館時間：09:00 - 17:00，全年無休（目前因新冠肺炎休館中）

官方網站

延伸閱讀：企鵝們水族館散步中！八景島海島樂園閉館日記超療癒

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