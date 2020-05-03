史努比粉絲看過來！ 史努比聯手日本西川推出超可愛70周年紀念寢具

【撰文:窩日本快訊】

以可愛的畫風，以及溫馨幽默的世紀觀風靡全世界大小朋友的Snoopy史努比，成為漫畫”PEANUTS”的經典人物馬上就要滿70年了。為了迎接70周年，當然要推出特別的商品紀念一下囉。這次的合作對象是成立於1566年(哇！自己算一下這公司幾歲了)的日本寢具老舖–西村，合作的商品自然是西村的招牌–寢具以及毛巾小物了。

西村能夠五百多年來屹立不搖，自然它的品質是有口皆碑的。這次聯手推出的Snoopy史努比70周年紀念寢具共有五大種類，並且加入了50～90年代間的復古經典設計，不僅實用而且可愛度爆表。快來一起把家裡弄得更溫暖舒適，享受史努比的懷抱吧~~

被套／枕頭套

顏色有較低調的米色以及較活潑的藍色，可以視房間的調性做出搭配。但不管哪種都繪滿了史努比的經典圖案，部分商品甚至還是日本製的，質感讓人安心。看到枕套上戴著睡帽的史努比，感覺睡意不知不覺更濃厚了(笑)

蓋毯

機動性高的蓋毯則適合陪伴你在冷氣房，或天氣冷時在房間的各處都可以使用。不論是躺在沙發椅上看書，還是窩在床上玩手機，蓋上這條毯子馬上創造出屬於自己的小天地。

小睡專用墊及抱枕

這個小墊子乍看之下讓人摸不著頭緒到底是甚麼。事實上怎麼使用也是看你個人的創意了(笑)經典的用法就是四個疊起來當作午睡枕，也可以放一兩個在電腦前面拿來墊在手腕下面。可以參考下圖找到最適合自己的用法。每個的圖案也都不太一樣喔。

如果你一直夢想著抱著一條大狗一起入眠，那麼這個史努比造型抱枕想必非常適合你喔。

嬰兒用品

西村的寢具輕柔又舒適，給家裡的小寶寶使用想必會睡的更香甜吧。除了有包含了棉被套、枕頭、枕套等六件物品的組合外，也有單賣的嬰兒用毛毯或棉被。特別的是或許是小孩用的物品對品質要求更高，這系列的商品幾乎全部是日本製喔。

毛巾及禮品組

毛巾組合也是全日本製，而且價位也比想像中要低很多。例如兩件裝的毛巾組合只要一千多日幣出頭，還是史努比X西川的組合，不論是自用還是送禮都相當適合喔。

*圖片取自西川官網

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