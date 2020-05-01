高級臥鋪列車飯店？橫濱「HARE-TABI」浪漫打造豪華寢台列車風

【撰文:窩日本快訊】

浪漫的海港城市橫濱，是許多人到關東旅遊時會選擇的地點之一。除了有紅磚倉庫、未來21、中華街、大棧橋等各式景點，橫濱國際綜合競技場及橫濱體育場也時常會舉辦演唱會或競技活動，一天的時間常常會玩不夠~~這時候如果能在橫濱住上一晚，晚上還能到紅磚倉庫看完夜景再回飯店，既浪漫又悠哉。

雖然橫濱地處神奈川縣，但住宿其實也不便宜。今天小編就要為各位推薦一家特色住宿「HARE-TABI」，不僅價格每晚2100日幣起跳，裝潢還是豪華臥鋪列車的風格，非常特別。地點鄰近橫濱國際綜合競技場，行程安排上也相當便利~~

「HARE-TABI」最大的特色，就是將房間設計成仿豪華寢台列車的風格，整體是沉穩而令人安心的深色木質內裝，飄散著一股微微的高級感。個室中除了舒適的床具、床頭燈之外，還有可以上鎖的小櫃子，讓旅客可以置放貴重用品。

飯店也為女性準備了女性專用樓層，不僅有女性專屬的梳妝空間，裡面有吹風機、捲髮棒及化妝棉等用品，還有可以讓姊妹淘悠閒談心的lounge space，非常的貼心。

在住宿的樓層之外，還有供人盡情放鬆享受旅遊情緒的公用沙發區。以橫濱的歐風倉庫為藍圖的設計，加上可讓人摟著抱枕慵懶斜躺的長型沙發，不論是與朋友一起住宿，還是享受個人的旅遊時光，都可以在一樓的咖啡廳外帶一杯專業沖泡的咖啡，以自己喜歡的方式創造這段港灣城市的旅遊記憶。

官網: https://hare-tabi.jp/

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