新冠防疫相見難？日本「視訊聚餐」正夯 精選外送美食4選
日本外送美食 除了「銀のさら」壽司外還有⋯⋯
說起日本外送，也許大家最容易想到的就是壽司外送「銀のさら」了吧！不少在日Youtube也有拍過體驗影片給大家看，不然就是像Pizza Huts或達美樂之類的，在台灣也有的披薩外送。不過除了這些之外，還有什麼其他的好選擇呢？下面為大家精選4家，若在日本的朋友若黃金週時，想要來個視訊聚會，美食準備不妨嘗試看看囉。
① 黑毛和牛堡送到家：Burgers Cafe
主打「大人的漢堡」，Burgers Cafe以新鮮優質的食材及精心的搭配設計，開發出一系列多種口味的漢堡菜單，光是看就令人垂涎欲滴！這樣一家走「高級漢堡」路線的漢堡咖啡餐廳，也提供外送服務，甚至連店內超人氣的主打菜單「黑毛和牛漢堡」都可以外送，是不是有點奢華？（笑）
Burgers Cafe
平均主餐單份價格：1500～2000日圓（含稅）
起送價：1500日圓起送
運費：3000日圓以上免運
② 壽司也有！日式海鮮料理：つきじ海賓（築地海賓）
以產地新鮮直送的海鮮料理為主的「つきじ海賓」，菜單包括新鮮多樣的握壽司、海鮮丼、鰻魚飯等海鮮料理，且有多樣的一人份料理可以選擇。若喜歡蕎麥麵、烏龍麵、沙拉等，也有優惠組合可參考。
つきじ海賓（築地海賓）
單人主餐：1000～2500日圓（含稅）
起送價：1200日圓以上起送
運費：免運費（出前館）
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2019年仕事納め。 今年も会社に出して頂いて ランチに豪華贅沢お寿司🍣 金額合わせで注文したら、すごい量に😁 #お寿司 #押し寿司 #茶碗蒸し #つきじ海賓 #本マグロ #イカの押し寿司 #仕事納め #贅沢
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週末 実家通い 🚙=3 てんやもん🥡 女性陣がいないと、だいたいこうなっちゃいますよね… #instafood#unagi#eel#dinner#foodstagram#foodporn#うなぎ#うな重#晩ごはん#店屋物#つきじ海賓#おうちごはん#実家#藤沢
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③ 披薩、印度咖喱也有？！本格義大利洋食：Raja Vetta
Raja Vetta是家以本格派義式料理為主的外送餐飲店，店內品項主打披薩、義大利麵、漢堡排，另外還有便當及印度咖喱的選項。（編按：它的漢堡排套餐看起來好美味哈哈哈哈。）
Raja Vetta
單份料理價格：1000～2500日圓（含稅）
起送價：1600日圓起送
運費：免運費
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皆さんお久しぶりです😎 遅くなりましたが11月に入り寒い日が続いてますね😩 あいにくの雨で外に出たくないそんなあなたにぴったりのデリバリーがラジャヴェッタです🤗 迅速かつあつあつであなたの元に本格イタリアンをお届け致します😍 #デリバリー #あつあつ #イタリアン #上野 #入谷
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④ 墨西哥捲餅與塔可飯：TRICERSTOPS
不管是日式料理、義大利料理還是印度咖喱，或許對在日本有一段時間的同學來說都已不新鮮，那外賣叫個墨西哥捲餅或塔可飯如何？位於目黑的這家墨西哥料理店，就有提供外送服務，若想換換口味，這會是個不錯的選擇。需要注意的是，這家店的外送並非東京都全境，且營業時間外也不可先下訂單。
TRICERSTOPS
單人主餐價格：900～1500日圓（含稅）
起送價：1500日圓含稅以上
運費：免運費
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. 【緊急事態宣言に伴う対応についてのお知らせ】 . 日頃より「トリケラトプス」をご利用いただき誠にありがとうございます。 この度、政府からの緊急事態宣言を受け、「トリケラトプス」では以下の対策を実施致します。 当店ではお客様および従業員の安心・安全を第一に考え、店内の換気、除菌、アルコール消毒の設置、従業員による手洗いの徹底、アルコール消毒、常時マスク着用等、徹底した衛生管理を行なっておりますが、感染拡大防止の観点から、店内(イートインスペース)での飲食営業を5/6日までの間、終日休業とさせていただきます。 尚、テイクアウト・デリバリー(Uber Eats含む)は通常通り営業いたします。 以下、営業状況です。 【TRICERATOPS 祐天寺店】 ◾️店内(イートイン) × ◾️テイクアウト ○ ◾️デリバリー(Uber Eats含む) ○ 【TRICERATOPS 麻布店】 ◾️テイクアウト ○ ◾デリバリー(️Uber Eats) ○ (※麻布店はテイクアウト専門店の為、通常通りの営業となります。) . 営業時間 【祐天寺店】 平日11:00〜14:30 17:00〜22:30 土日祝11:00〜22:30 【麻布店】 (※お時間前後する場合がございます) 平日 11:00〜14:30 17:00〜22:30 土日祝11:00〜14:30 17:00〜22:30 状況により、営業時間の変更等あった場合は随時お知らせ致します。 ご愛顧いただいているお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。 一日も早く収束することを願うばかりですが、私共の信念でもある「食を通して楽しんでいただきたい、笑顔をお届けしたい」という想いの元、少しでも世の中のお役に立てたらという使命感を胸に、引き続き衛生管理を徹底し安全第一にサービス提供に取り組んで参りますので、近隣のみなさまにはぜひご利用いただけたら幸いです。 みなさまからのご来店を心よりお待ちしております。 TRICERATOPS一同
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視訊聚會 除了超市和便利商店的其他選擇
不知道大家試過這樣的視訊聚會了嗎？露編之前只試過Zoom上日文會話課，就已經覺得蠻有意思的了，想說黃金週還真的可以找幾個朋友一起這樣準備視訊聚餐看看～如果不想要吃便利商店或超市，那麼上面羅列出給大家的外送選項，不妨試試看吧！ 資料參考：RETRIP
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