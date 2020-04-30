新冠防疫相見難？日本「視訊聚餐」正夯 精選外送美食4選

日本外送美食 除了「銀のさら」壽司外還有⋯⋯

說起日本外送，也許大家最容易想到的就是壽司外送「銀のさら」了吧！不少在日Youtube也有拍過體驗影片給大家看，不然就是像Pizza Huts或達美樂之類的，在台灣也有的披薩外送。不過除了這些之外，還有什麼其他的好選擇呢？下面為大家精選4家，若在日本的朋友若黃金週時，想要來個視訊聚會，美食準備不妨嘗試看看囉。

新冠防疫相見難？日本視訊聚餐正夯 精選外送美食4選

① 黑毛和牛堡送到家：Burgers Cafe

主打「大人的漢堡」，Burgers Cafe以新鮮優質的食材及精心的搭配設計，開發出一系列多種口味的漢堡菜單，光是看就令人垂涎欲滴！這樣一家走「高級漢堡」路線的漢堡咖啡餐廳，也提供外送服務，甚至連店內超人氣的主打菜單「黑毛和牛漢堡」都可以外送，是不是有點奢華？（笑）

Burgers Cafe​

平均主餐單份價格：1500～2000日圓（含稅）

起送價：1500日圓起送

運費：3000日圓以上免運

官方網站 | 叫外送（出前館）

② 壽司也有！日式海鮮料理：つきじ海賓（築地海賓）

以產地新鮮直送的海鮮料理為主的「つきじ海賓」，菜單包括新鮮多樣的握壽司、海鮮丼、鰻魚飯等海鮮料理，且有多樣的一人份料理可以選擇。若喜歡蕎麥麵、烏龍麵、沙拉等，也有優惠組合可參考。

つきじ海賓（築地海賓）

單人主餐：1000～2500日圓（含稅）

起送價：1200日圓以上起送

運費：免運費（出前館）

官方網站 | 叫外送（出前館）| 叫外送（樂天外送）

③ 披薩、印度咖喱也有？！本格義大利洋食：Raja Vetta

Raja Vetta是家以本格派義式料理為主的外送餐飲店，店內品項主打披薩、義大利麵、漢堡排，另外還有便當及印度咖喱的選項。（編按：它的漢堡排套餐看起來好美味哈哈哈哈。）

Raja Vetta

單份料理價格：1000～2500日圓（含稅）

起送價：1600日圓起送

運費：免運費

官方網站 | 叫外送（官方系統）| 叫外送（樂天外送）

④ 墨西哥捲餅與塔可飯：TRICERSTOPS

不管是日式料理、義大利料理還是印度咖喱，或許對在日本有一段時間的同學來說都已不新鮮，那外賣叫個墨西哥捲餅或塔可飯如何？位於目黑的這家墨西哥料理店，就有提供外送服務，若想換換口味，這會是個不錯的選擇。需要注意的是，這家店的外送並非東京都全境，且營業時間外也不可先下訂單。

TRICERSTOPS

單人主餐價格：900～1500日圓（含稅）

起送價：1500日圓含稅以上

運費：免運費

官方網站 | 叫外賣（出前館）

視訊聚會 除了超市和便利商店的其他選擇

不知道大家試過這樣的視訊聚會了嗎？露編之前只試過Zoom上日文會話課，就已經覺得蠻有意思的了，想說黃金週還真的可以找幾個朋友一起這樣準備視訊聚餐看看～如果不想要吃便利商店或超市，那麼上面羅列出給大家的外送選項，不妨試試看吧！ 資料參考：RETRIP

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