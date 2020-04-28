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依山而建的寺廟、藏王狐狸村…跟著「東北遊玩指南」 尋找日本北邊最美片刻

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東北遊玩指南：尋找日本北邊最美的片刻
東北遊玩指南：尋找日本北邊最美的片刻

去過？或是下次想去看看東北地區呢？

如果你的日本旅行總是集中在熱門的大城市，購物、美食或是遊樂園等等，想試試不一樣的嗎？當你下次想來日本的時候也許可以換的型態，往北走一點，來到日本東北地區，這裡不如熱門地區擁擠，多的是天然美景與好山好水之下滋養出的美食，三五好友開著車來玩，更加能深入認識東北的美，以下就先跟著JAPANKURU來看看東北怎麼玩吧！

① 山形縣・天童市

只有在日本東北地區才能見這樣獨特的自然與文化的結合，隱身在山形深山之中的山寺，正如其名的「依山而建的寺廟」，原名為「寶珠山立石寺」，是夏日避暑偷閒的首選之地。

雖然位居山中但步道設置完善，只需要穿著輕便步行就能前進朝拜，夏季綠蔭秋季楓紅，每個季節都有不一樣的美景。

如果想要登高望遠的大家，則是推薦你走到「五大堂」，供奉五大明王的五大堂，從觀景台往外看，就可由上往下俯瞰，將山底景致一併收入眼底。連日本俳句大師松尾芭蕉也曾讚嘆的山寺，值得你親自來體驗專屬東北的文化自然力。

而山形縣盛產什麼水果正是櫻桃，雖然櫻桃在日本地都有產出，但是山形佔據日本70%櫻桃生產量，想吃櫻桃來這裡就對了。

② 福島縣・會津

僅次於北海道與岩手縣之後，福島縣是全日本面積第三大的縣，依山傍海的地理位置讓福島無論在美食或美景的領域都有絕對的先天優勢。

福島縣的會津以自然美景聞名，鐵道迷更是對會津若松難以自拔，這裡有一年四季都值得來訪的「只見線」，這條從會津若松為起點通往新瀉的鐵路，一直以來都被譽為最浪漫的鐵道，冬季裡穿梭在白雪與暗綠的山林、湖泊之中，一生中值得親臨一次。

下回就從鐵道的方向來欣賞令人窒息福島的美景吧！

有趣的是就在這不遠之處，還有個角色扮演攝影聖地而聞名的「會津村」，順道來個特別的攝影體驗也不錯。

③ 宮城縣・藏王

位在火山地帶的宮城藏王，當然少不了溫泉和美食，但在這之中最令人期待的就是「宮城藏王狐狸村」，一次被100隻以上的狐狸包圍的感受，來過才知道。

在深山之中的藏王狐狸村可以放養超過100隻狐狸，而且這些狐狸們都是經由妥善照顧，身體狀況也都非常健康，同於其他地方可以近距離接觸的可愛動物們，這裡你也可以和狐狸來場近距離體驗。

前面提到藏王位在火山地帶，當然也有鬼斧神工的火山地形美景，拔約1,500公尺高的「御釜」，指的是由藏王刈田岳、熊野岳、五色岳所包圍的圓型火山口湖，火山地形特殊，附近本來就鮮少生物存在，再加上湖水隨著時間季節與光線折射而會產生不一樣的色澤，因此也被稱為五色沼。更顯神秘。

④ 秋田縣・田澤湖

水深達423.4公尺的田澤湖，號稱是全日本第一深、透明度第二的湖泊，環山圍繞且湖面非常平靜，正因為深不見底，所以到了大雪紛飛的冬季也不會結冰，更是一年四季都散發著神祕深藍或深綠的顏色。

寧靜的田澤湖中，站立著一位金色辰子像，傳說中擁有驚人美貌的辰子，向大藏觀世音菩薩祈求永保美貌方法，觀音便指示辰子必須喝完北邊湧出來的泉水，轉眼之間辰子就變成了龍，潛入田澤湖湖底，成為田澤湖的守護者。

到了秋田當然要泡溫泉囉！就在前文提到的田澤湖鄰近一旁，就是大名鼎鼎秋田的乳頭溫泉，之所以稱作溫泉鄉，因為這裡是由七間溫泉旅館所組成（鶴之湯、妙乃湯、黑湯溫泉、蟹場溫泉、孫六溫泉、大斧溫泉、休暇村）。每間溫泉旅館的溫泉功效和設施也不一樣，對於溫泉迷而言絕對大呼過癮。

⑤ 岩手縣・平泉

最後一站來到岩手！想要深度了解日本佛教文化的朋友，來東北一趟絕對能收穫滿滿。岩手的平泉，過去的在此的藤原家族為祈求和平，以佛教的極樂世界出發點，開始在平泉興建大量寺廟。相傳建立於西元850年的中尊寺，至今仍然保有相當良好的狀態，不少堂塔與寶物被列入日本重要文化財，2011年，中尊寺也與其他平泉四個景點（毛越寺，觀自在王院遺址，無量光院遺址，金鷄山）一起以「平泉」的名義，列為世界文化遺產，這是東北地區第一個世界文化遺產。

即便你對宗教文化沒有興趣，中尊寺有條長達１公里的森林步道，皆是樹齡達300-400歲的杉木，在這裡一邊散步一邊感受大自然的莊嚴肅穆，也是旅途中很特別的感受。

說了這麼多，最後來點美食吧，岩手盛岡，在日本擁有「麵之都」美名。而盛岡三大麵之一「盛岡冷麵」（另外兩種是炸醬麵、小缽麵），由韓國冷麵演進而來的，略帶透明感的麵體其實是參了藕粉製作而成，口感相當帶勁，搭配冰涼湯汁、爽脆的泡菜與瓜果，香甜酸辣的口味別於我們對日本拉麵之外的新感受。

準備將東北地區寫進你的下一站了嗎？

是藏王的狐狸村？秋田的溫泉之旅？還是岩手的文化與冷麵呢？

總之，下次來趟日本東北吧！

延伸閱讀：【再見日本】山形：寶珠山立石寺

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