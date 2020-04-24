摩斯漢堡新作「蔬食綠漢堡」問世！ 來日本必嚐的健康與美味先收藏

創業於1972年的摩斯漢堡，一直以來秉持著天然新鮮食材的使用，如同它以「Mountain（山）」，「Ocean（海）」，「Sun（陽光）」三者結合的品牌名稱「MOS」一樣，追求著「烹調出能讓所有人都能樂享的料理」的夢想。同樣作為人氣連鎖漢堡品牌，也常常被拿來與其他國際速食連鎖品牌拿來比較。儘管如此，摩斯漢堡依然自成一格，秉持著一直以來的初衷——不單一味追求餐點製作的速度，而更加注重能提供所到之客健康高品質的餐點。

而這次誕生的「蔬食綠漢堡」，是單純只用植物性食材成分製作出的美味漢堡。

不說也許你不會想到，摩斯推出的這款「蔬食綠漢堡」，也是其戮力落實聯合國於2015年提出的17項「永續發展目標（SGDs）」的實踐之一，符合其中「為了全人類的健康福祉」（第3項）及「負責任的消費與生產」（第12項）兩項目標。講到這，是否讓你對這不僅能保持健康，還對自然環境很友善的漢堡更好奇了呢？

摩斯漢堡的這款「蔬食綠漢堡」，如同前文所說，採用了植物性食材，沒有使用肉也沒有奶蛋，因而對於不好肉食的人們，會是個不錯的選擇，畢竟摩斯漢堡秉持開發一款「任何人都可以享受吃漢堡的樂趣」的漢堡菜單而研發的。

首先帶大家來初步解析這「蔬食綠漢堡」吧。都說是以「植物性」食材製作，不含任何肉類及奶蛋，這漢堡綠色的「漢堡身」，是以大豆與日本特有的食材「蒟蒻」為主，加上高麗菜等蔬菜所製作而成，與古往今來的漢堡們有著極大的不同。以大豆為底的漢堡身，散發著獨特的濃郁香氣——這可是摩斯漢堡在大豆漢堡麵包的基礎上，創新開發出來的「植物性漢堡身」。

在這清新且香氣十足的漢堡身中，溫柔夾著新鮮青脆的萵苣，並加上非常關鍵的摩斯特質醬汁！一直以來，摩斯漢堡就因其特殊的醬汁而享譽盛名，因而這次這款漢堡的醬料調製，也是研發過程中的一大重要課題。不過是個醬料，有什麼困難的呢？畢竟是希望蔬食者也能放心食用，所以醬料不採用洋蔥、大蒜、韭菜、蔥、薤，也就是一般大家常聽見的「五葷」。

正是為了能讓任何人都能安心享用，這款「蔬食綠漢堡」放棄使用一般蔬食料理中常用來提味的大蒜和洋蔥，以特製研發的番茄醬汁搭配創新開發的植物性漢堡身，並非常特別的採用了日本傳統食材牛蒡，成功搭配出新的好滋味。一口咬下去，漢堡身的豆香滿溢，新鮮的萵苣發出「卡滋卡滋」的聲音，加上香濃的番茄及牛蒡等食材滋味滲入，吃出清新健康的感覺。即便是肉食主義的JAPANKURU團隊成員，都吃得津津有味，更別說本來就喜歡蔬食的朋友了。

以「綠漢堡」為名，當然與「綠色環保」脫不了關係，除了凸顯出這款漢堡以「對環境友善」的製作理念之外，摩斯漢堡也在「外觀設計」上讓它名副其實地呈現出淡淡的綠色——巧用菠菜的綠色，加入那以大豆為底的漢堡身中達到這綠的效果，然而卻不會有濃濃菠菜味，干擾綠漢堡本身的和諧滋味！

一邊試吃，一邊了解了這「蔬食綠漢堡」的食材組成，JAPANKURU採訪團隊成員都吃得心滿意足，不管是平時無肉不歡的，還是不吃青菜會全身不對勁的，都表示下次還會想要再買來嚐嚐，同時也非常樂意推薦給身邊有不同飲食習慣或飲食限制的朋友。

過去說到蔬食或是健康飲食，不少人會覺得那這餐點一定不好吃，是在犧牲美味的基礎下換來的健康。然而大家的好朋友摩斯漢堡，卻不負眾望地推出了這樣色香味俱全的綠漢堡，提供所有人新的飲食選項。

在「蔬食綠漢堡」華麗出場之後，也許大家已經迫不及待想要吃它一口。不過我們這邊還是要另外推薦大家摩斯漢堡的一系列經典款漢堡，揪三五好友一起一人點一種，交換吃起來也樂趣無窮。

摩斯漢堡

不要懷疑，它就叫「摩斯漢堡」，也的確是摩斯漢堡經典菜單中之經典。多汁的牛肉漢堡肉與新鮮蔬果食材的搭配，佐摩斯漢堡獨家秘制的醬汁。如果喜歡起司，另有摩斯吉士漢堡可以選擇。

照燒牛肉堡

巧妙地將用醬油和味噌製成的原創醬汁、牛肉漢堡和蔬果食材結合，這就是摩斯漢堡，破天荒研發出的第一款帶有「日本魂」的漢堡，在當時的漢堡市場中投下了震撼彈，引起同業爭相跟風。

米漢堡系列

說起摩斯漢堡，相信不少朋友都會想起這款以米飯代替西式麵包的「米漢堡」，也就是大家所熟知的「珍珠堡」。這款米漢堡有很多口味，包括「燒肉米漢堡」、「海鮮米漢堡」等，另外還有非常具有特色的「炸蝦天婦羅米漢堡」，這可是來日本才能吃到的特色滋味。

開動之前 這個小動作很重要

大家記得，在到摩斯漢堡吃不管是新出的綠漢堡還是經典漢堡時，別忘了不用徒手拿出漢堡，只要捧起漢堡、翻開袋子便可開動喔！一方面不用擔心會弄髒手，或是手不乾淨，另一方面也不用擔心漢堡會解體，輕鬆優雅地享受漢堡的美味。

來日本吃摩斯漢堡吧！

作為國產漢堡連鎖品牌，摩斯漢堡在日本國內包括直營與加盟店（以及mos Cafe），目前共有1300家門市，尤其在各大觀光城市景點附近也常能見到。當大家在日本旅遊途中，想要找個地方休息用餐時，不妨到摩斯漢堡坐坐，嚐嚐日本土生土長的漢堡口味，究竟是否與在自己國家吃到的味道一樣呢？而且用Google Map就能檢索到囉。

若室外天氣晴朗，讓你想到外面野餐，摩斯也是可以外帶的唷！買好餐點，找個綠意滿眼的公園歇腳放空，享受好天氣和美食不也是一種享受？

另外，如果想要知道更多關於日本摩斯漢堡有什麼特別值得品嚐的菜單品項的話，不妨參考之前JAPANKURU推出的「東京論堡大會」特集，看看咱們派出的各路英雄特派員們，都品嚐了些什麼，有什麼評價吧！

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