新冠肺炎相關報導：「緊急事態宣言」對日本有何影響？

什麼是「緊急事態宣言」？

根據日本維基百科的解釋，所謂的「緊急事態宣言」，有時也稱作「非常事態宣言」，主要是當國家因災害、戰爭、動亂、疾病等重大事件，嚴重影響國家營運及社會安定時，政府將發動特別法應對的狀況。根據狀況不同，所採取的措施包括動員警察軍隊等公務人員、徵發公共財產、發布緊急政令、限制報導和集會自由等自由權等。

緊急事態宣言發布後之影響：國家行政

因應新型肺炎在日本蔓延，這次日本政府宣布的緊急事態宣言，區域範圍預計包括東京都、千葉縣、埼玉縣、神奈川縣等首都圈及大阪府、兵庫縣、福岡縣等7都府縣，為期一個月。只是這緊急事態宣言有宣布和沒宣布到底有什麼差別？

我們先從國家行政上來看好了。

據日經中文網報導表示，發佈宣言後，都道府縣知事有權根據法律發出避免外出和活動等的請求和指示，只是礙於日本二戰時因政府濫用緊急事態權力，使得戰後日本在法律上無法對於國民個人行動採取強硬的限制。然而在下面這兩方面，卻擁有了實際的強制權及罰則。

① 當有需求時，可向國內業者優先收購醫療藥品、食糧，以及像口罩這類的衛生用品。若遭受拒絕，則可直接徵收。且政府徵收並要求保留存活時不服從，而藏匿或銷毀貨物者，則可懲處6個月以下有期徒刑或易科30萬日圓以下罰金。

② 當醫療機關不足時，為開設臨時醫療設施，都道府縣政府直接使用土地和建築，無需經過所有者同意。

③ 若拒絕政府因開設臨時醫療設施，或保存藥品、食品等物資儲存場所，而對土地及建物所進行的現場檢查，將處以最高30萬日元的罰款。

緊急事態宣言發布後之影響：民生及交通

當緊急事態宣言發布後，在日本國內民眾生活的影響，依據NHK的報導，為大家整理如下：

① 幼稚園、國中小學、高中持續休校。日照中心等社福設施的使用限制。

② 要求各式活動公演的中止。

③ 要求電影院、展場、百貨公司、旅館飯店、體育館、博物館、圖書館、夜店、駕訓班、補習班等，建築面積超過1000平方公尺以上的公共場所休業。依特殊情況要求，即便不在此範圍的設施也有可能被要求閉館。不服要求者，地方知事可執行「命令」，以要求履行義務的方式使其在官方網站公告休業。

④ 然而為維持民眾的基本生活需求，電力、自來水、天然氣、電信公司等基礎建設單位將正常營運。

⑤ 超市中也將維持食品、醫藥品、生活用品等生活必需品的販售營業。

在交通方面，大眾交通如巴士、電車、地下鐵及航空不會停駛或減班，將正常運行，高速公路亦將維持正常通行。只是依據特殊情況，是否有需要要求對應交通設施公司減班或停駛這件事，大家還在研討中。

日本政府是否會採取更加強制的措施？

無論是否在日本生活，這幾天大家關心日本疫情時，想必對於「緊急事態宣言」這件事有所關心，也納悶為何日本無法像他國一樣，以法律手段採取更加強制的措施來控制國內疫情。如同前文跟大家提到過的，由於日本有二戰的慘痛經驗，在憲法上政府無法強硬限制國民的個人行動自由。就這次的「緊急事態宣言」以及其根據的《新型流感特別措置法》，日本法界也有人士因憂心會重蹈過去的威權悲劇，而提出反對意見。不過日本前最高裁判事山本庸幸，在接受日媒WEDGE採訪時表示，若事態演變到高致死率或急速擴散蔓延的話，從公共福祉的方面來看，日本政府並非無法強制限制國民行動，只是那是目前日本憲法學未能涉及的部分。

主要參考資料來源：NHK

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