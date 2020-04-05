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蕎麥麵店家這樣選！十割蕎麥、二八蕎麥、生蕎麥有何不同？哪個最好吃？

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:東京黃小小/ 窩日本】

相信很多人在日本蕎麥麵店前，常常會看到十割蕎麥或者生蕎麥的招牌，有些店甚至強調本店是十割蕎麥的專門店．既然值得拿出來強調了，所以代表十割蕎麥是最好吃的，所謂的二八蕎麥就比較遜了嗎？

首先，割在日文裡，代表的是比例的意思．一割就相當于中文裡的一成，所以十割就代表十成，也就是百分之百．而這百分之百是相對什麼而言的呢？答案是蕎麥麵的原料蕎麥粉的比例

因此十割蕎麥就代表只用蕎麥粉和少量的水製成蕎麥麵，而二八蕎麥就是指使用兩成的小麥粉和八成的蕎麥粉所打出的蕎麥麵．而為什麼製作蕎麥麵時，會選擇加入小麥粉呢？原因就在於純的蕎麥粉其實並不含有黏合的成分，因此很難做成麵條的形狀，而小麥粉則扮演了這個角色．也因為如此，不含小麥粉的十割蕎麥對於打蕎麥麵功夫的要求是最高的，也造成十割蕎麥麵的專門店顯得稀少而珍貴

但稀少就代表比較好吃嗎？其實答案是不一定．十割蕎麥因為蕎麥粉的比例最高，因此蕎麥的香氣是最足的，但因為沒有使用接合用的小麥，麵體通常較粗也較無彈性，口感也因為蕎麥的顆粒而顯得較粗

相對而言，二八蕎麥則麵體較Q彈，口感也較滑溜，可以享受如烏龍麵滑過喉間的快感．因此，如果注重蕎麥香氣，則十割蕎麥是最好選擇．如果喜歡兼具香氣和Ｑ滑口感，則二八蕎麥或許更適合

最後，因為蕎麥粉又被稱為生粉，所以生蕎麥麵就是十割蕎麥的另一個名稱．現在了解這些名稱的差異後，下次就更容易找到自己喜愛的蕎麥麵店家了囉

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