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星巴克2020再出招！「外帶紙箱、植物奶、半個室辦公空間」 5項創新動向追起來

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本】

雖然台灣及香港也有星巴克，但鄰家日本的就是特別吸引，每次看到新口味飲品、新杯子、新商店都會讓人腦袋一燒，想要衝一波！最近我們介紹了非常夢幻的第一座設計在花室裡的「HANA・BIYORI星巴克」。但日本星巴克的新動向可不只這項，以下就是5項他們在2020年推出的新商品及新店鋪！

1.多人共享咖啡更方便COFFEE TRAVELER

想為一群好友外帶星巴克咖啡，但一次過拿數杯咖啡很麻煩？為了解決這問題，日本星巴克在3月16日起於全國店舖引入COFFEE TRAVELER商品。附有手把的紙箱容易攜帶，一盒盛載著約12杯份量的咖啡，附有紙杯讓你自己注入和分享。在下單時先告知的話，還可選擇喜歡的咖啡豆。更棒的是原本單點一杯咖啡290日幣，12杯要3480日幣，但這款COFFEE TRAVELER一盒只要2700日幣，而且紙箱用上FSC認証對環境友善的紙張，所以不用退還容器，直接丟棄即可。方便又能省錢，來年到日本賞櫻野餐等等都可以試試看呢～

2.植物奶新選擇

患有乳糖不耐症，喝牛奶後總是腹脹、腹瀉，或是想要減肥不想喝太多牛奶嗎？但又喜歡喝星巴克的拿鐵怎麼辦？好消息！從3月13日起，除了豆奶，還可選擇杏仁奶。而直至4月8日，更可選擇期間限定的燕麥奶，兩款新的植物奶都需要加50日幣。以後到日本星巴克有更多健康新選擇，喜歡植物奶的朋友要注意囉！

3.高輪Gateway店的SMART LOUNGE

一開始看到這圖片，還以為是哪裡的圖書館或是網咖，原來是星巴克高輪Gateway店！由隈研吾設計的JR山手線新車站「高輪Gateway」站已於3月14日正式啟用，位於繁忙的田町站至品川站之間，可預期有很多上班族會使用。為此，這家分店的設計也特別貼心，設有適合一人集中工作或是多人開會用的半個室座位，而且全部附有電源，更可借用手機行動電源。這麼完善的環境，坐下來開始工作後就會不想離開了吧！

4.星巴克進駐新宿御苑

星巴克開新店沒什麼特別，但這可是首次有民間企業能在新宿御苑開店，所以這家新店也特別用心。除了建築設計上盡量融入新宿御苑綠意盎然的環境，使用的木材都盡量選用福島縣産，配合支持復興東日本大地震的新宿御苑的方針。在4月1日〜5月24日期間，還會進行脫塑膠活動，使用可冷熱共用且不需要飲管的紙杯，如此充滿綠色概念的店舖，也是值得支持呢！

5.古典風長野新店開幕

比起現代化的設計，更愛古色古香的裝潢？除了川越店、京都店，在3月26日起，在長野信州善光寺仲見世通都可找到一個古典風的星巴克喔！採用長野縣産木材建造，在店內可看到傳統的木製窗門、充滿開放感的天窗，門口還特地保留了原有的石燈籠呢！去信州善光寺參拜之餘，也別忘了到星巴克來杯咖啡。

日本的星巴克這麼多特色和理念，也難怪受到國民和旅客的喜愛，你最想拜訪哪一家日本的星巴克？

窩日本推薦閱讀：HANA・BIYORI星巴克．第一座設計在花室裡的星巴克咖啡廳！有生態園區還有餵小水獺秀？　

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星巴克 咖啡 上班族

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