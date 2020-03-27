把零錢先換好！ 參拜日本神社「步驟、注意事項」 別讓祈福效果打折扣～

【撰文:akatsuki/ 窩日本】

大紅的鳥居、莊嚴肅穆的山門，神社和寺廟都是日本文化信仰中深深讓人著迷的地方，每年也吸引著大批人到訪，可是你知道如何正確的參拜嗎？

要拍照的時候，以不擋到人、不在正中間拍為主

其實參拜神社有一定的禮儀和規矩，在日文被稱之為『作法(さほう)』，就跟在台灣進寺廟拜拜的時候也有一定的禮貌要遵守一樣。

首先，進入神社之前，遠遠的就會看到一座非常大的鳥居，這代表從此之後就進入神明的領域，也就是『境内（けいだい）』，而一般的日本人，通常在經過鳥居或是進入神社之前都會在鳥居的底下深深的一鞠躬再進入，要注意的事情是：『不要走在道路的正中央以及拍照』，那是不禮貌的行為。

進入神社前的洗手壇

進入了神社以後，緊接著的是一個放有勺子的洗手壇，稱為『手水舍（てみずや）』，在這裡必須要將身心滌淨後才能繼續前進，這是參拜的第一大難關：

一、用右手拿勺取水，並倒水於左手上清潔左手。

二、將勺子換手，以左手取杓並倒水於右手上清潔右手。

三、再換一次手，右手取杓倒水於左手掌心中，以手中的水輕啜後漱口，吐於周圍的石頭上。並再次倒水清潔剛剛的左手。

四、將勺子立起，用勺中的水將手柄的部分洗淨，並將勺向下放回。

難在哪裡？除了不斷地交換手清潔以外，所有動作必須在一勺水之內完成。緊接著就要參拜了！大體來說每個神社都是依照這個原則進行參拜『二拜二合一拜』但是也有一些神社是屬於比較特別的，比方出雲大社的『二拜四拍手一拜』。

參拜的流程是：

一、 先一鞠躬後，代表著向神明打招呼。

二、將準備好的五元，輕輕地拋入『賽錢箱』(さいせんばこ)內。五元在日語音同結緣。

三、輕輕地搖著鈴鐺，呼喚神明的意涵。

四、這裡才是『二拜二合一拜』二鞠躬後稍微在胸口大力合掌兩次，然後在心中默念『どうかお導きください』(どうかおみちびきください）請神明指引你。

五、最後再深深的一鞠躬再離開。

有些神社的賽錢箱後會有滌淨身心的祝禱文

所以全部的情況應該是比較接近這樣子：

『一鞠躬、投錢、搖鈴、二鞠躬、二拍、許願、一鞠躬。』這樣才算是完成整個參拜過程。

值得注意的事情是，投入賽錢箱內的金額要注意，日本的文化一樣有所謂諧音禁忌，日文稱之為『語呂合わせ』(ごろあわせ)，所以除了五元象徵著『ご縁』與神明結緣的意思之外，還有其他的：

十五元：十分有緣(三枚五元)

二十五元：二重結緣(五枚五元)

四十五元：始終結緣

五十元：五重結緣/十倍結緣

此外還有一百二十五元、四百八十五等等的數字就不多介紹了！值得注意的事情是，一般的神社『不提供換錢』這樣的服務，所以請在參拜神社前把零錢換好，特別是日本的抽籤是需要『自助投錢』的，一般使用一百元硬幣，提前準備好才不會陷入窘境，如果真的沒有五元的話，其實日本人也會投十元的，心誠則靈才是最重要的事情。

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