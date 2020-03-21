貓之日、肉之日？日本365天都是紀念日 記對日子還可享優惠

【撰文:Shinon/ 窩日本】

如果你經常留意日本的情報，可能會聽過貓之日、肉之日等紀念日。事實上，日本365日都有不同的紀念日，每天都在慶祝各種事情！日本有一個名為記念日協會的民間組織，讓不同的組織、企業，甚至用個人名義去登錄紀念日，早在2017年年末就有1,800個記念日被認定。

日本的紀念日主要有兩種形式而創立，一種是取自日語諧音，像是1月5日的1發音是ichi，而5是go，拼合起來跟草莓的日語發音ichigo相同，所以1月5日就成為草莓之日了！另一種則是按該物品、團體等成立之日，像是日本偶像團體乃木坂46正式CD出道那天就被登記成乃木坂46之日。

了解過日本紀念日的文化，那麼日本有什麼著名的紀念日呢？

草莓之日(苺の日)、好草莓之日(いい苺の日)、草莓蛋糕之日(いちごショートの日)

就像上方的介紹，1月5日是草莓之日，不少甜點店都會在這天推行限定優惠。但草莓日可不只這一天，日本全國草莓消費擴大協議會把1月15日也定為草莓日，取自日語諧音ii ichigo，是好草莓的意思。

每年1月15日，著名咖啡廳「資生堂Parlour」的銀座本店都會推出一天限定草莓聖代菜單，平常按不同時期提供3-4種草莓聖代，但在1月15日可以在最多12種品種的名牌草莓中選擇，真是讓草莓控高興又苦惱的消息，每種都看起來如此好吃，叫人怎麼選擇啊！

還有一個有趣的紀念日，每個月的22日都是草莓蛋糕之日，因為在月曆上22日上方永遠都是15日，感覺就像是放上一顆草莓的草莓蛋糕。雖然聽起來有點牽強，但這天很多蛋糕店也會提供優惠，例如連鎖蛋糕店銀座Cozy Corner在每月22日都有草莓蛋糕9折優惠，這就足夠讓人想在這天來件草莓蛋糕呢(笑)

貓之日(猫の日)

2月22日是日本貓之日實行委員會在1987年製定的紀念日，因為貓的叫聲Nyan就跟2的日語發音Ni相近。在這天，除了一眾貓奴會跟主子慶祝，在SNS看到大量可愛的貓咪照片。很多品牌也會推出限定的貓咪商品，例如食品店Kaldi會發售貓咪福袋，去年貓咪專門品牌felissimo貓部也在日本全國設立不少限定商店，想要在日本入手各種貓咪商品的話，不妨考慮2月這天來日本旅遊喔！

肉之日(肉の日)

另一個著名的紀念日就是肉之日了，也就是每月29日，取自2跟9的日語諧音ni及ku，跟肉的發音相同。這天很多餐廳及超市都會提醒你吃肉買肉，但最開心的當然是燒肉餐廳會有優惠，或是限定菜單！著名連鎖燒肉店Toraji在每月29日都提供優惠的黑毛和牛，午餐只要1,500日幣便可品嚐黒毛和牛燒肉御膳！晚餐時段也可以優惠價格點和牛拼盤。喜歡吃肉的朋友就要謹記29日這天囉！

好夫婦日(いい夫婦の日)

最後要介紹的是11月22日的好夫婦日，11的諧音是ii，22的諧音是fufu，拼起來就像日語的好夫婦日。這天對於單身的朋友好像沒什麼關係，但可能Lawson想要給大家分一點甜，所以在這天他們的招牌甜點生奶油蛋糕卷會放上2片草莓，也算是一些小確幸。

日本的紀念日五花八門，不管是慶祝什麼，或是來自什麼典故，像日本人一樣時刻懷抱著對事物感恩的心也是不錯的。而且，在這些日子可以拿到一些好處，也讓每天平凡的日子更加有趣呢！

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