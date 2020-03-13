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東京迪士尼、大阪環球影城延長閉園！ 新冠肺炎影響日本樂園、美術館設施閉園閉館一覽

聯合新聞網 / JAPANKURU日本酷樂

因應日本新型肺炎疫情持續擴大，3月11日東京迪士尼樂園、大阪環球影城等遊樂園、美術館等設施紛紛宣布延長閉園期間，JAPANKURU為大家整理東京境內及日本全國熱門主題樂園、美術館等公共設施暫停營業情況。

主題樂園及娛樂設施

東京Disney Land、Disney Sea

2020年2月29日（六）～4月上旬

大阪環球影城（USJ）

2020年2月29日（六）～2020年3月22日（日）

Teamlab Planets 豐洲

2020年2月29日(六)～3月15日(日)

Teamlab Bordless 台場

2020年2月29日(六)～未定

三麗鷗樂園

2月22日(六)～3月12日(四)

東京航海王塔（One Piece樂園）

2020年2月28日（五）～3月17日（二）

嚕嚕米主題樂園（Moomin Valley Park）

2020年3月2日（一）～3月13日（五）

讀賣樂園

2020年2月29日（六）～3月15日（日）

豐島園

2020年2月29日（六）～3月15日（日）

鈴鹿賽車場

2020年3月1日（日）～3月15日（日）

美術館及博物館

吉卜力美術館

2月25日(二)～3月17日(二)

史努比美術館

3月2日(一)～3月22日(日)

藤子不二雄美術館（哆啦A夢美術館）

3月5日（四）～3月15日（日）

東京都庭園美術館

2月29日(六)～3月15日(日)

森美術館字體加粗

2月29日(六)～3月13日(五)

北齋美術館字體加粗

2月29日（六）～3月15日（日）

國立新美術館

2月29日（六）～3月15日（日）

東京都現代美術館

3月14日（六）～3月15日（日）

草間彌生美術館

3月9日（一）～ 25日（三）

21_21 DESIGN SIGHT

2月27日（四）～3月31日（二）

東京都寫真美術館

2月29日（六）～3月15日（日）

東京國立近代美術館

2月29日（六）～3月15日（日）

三菱一號美術館

2月28日（五）～3月31日（二）

江戶東京博物館

2月29日（六）～3月16日（一）

東京國立博物館

2月27日（四）～3月16日（一）

根津美術館

2月29日（六）～3月16日（一）

國立科學博物館

2月29日（六）～3月15日（日）

動物園及水族館

新江之島水族館

2月29日（六）～3月19日（四）

品川水族館

3月3日（二）～3月31日（二）

Maxell Aqua Park Shinagawa

2月29日（六）～3月15日（日）

陽光水族館

3月3日（二）～3月15日（日）

墨田水族館

3月1日（日）～3月15日（日）

上野動物園

2月29日（六）～3月15日（日）

神戶動物王國

3月3日（二）～3月15日（日）

延伸閱讀：夏天就是要玩水～關東地區散熱水上樂園精選來啦！　

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