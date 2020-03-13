東京迪士尼、大阪環球影城延長閉園！ 新冠肺炎影響日本樂園、美術館設施閉園閉館一覽
因應日本新型肺炎疫情持續擴大，3月11日東京迪士尼樂園、大阪環球影城等遊樂園、美術館等設施紛紛宣布延長閉園期間，JAPANKURU為大家整理東京境內及日本全國熱門主題樂園、美術館等公共設施暫停營業情況。
主題樂園及娛樂設施
東京Disney Land、Disney Sea
2020年2月29日（六）～4月上旬
大阪環球影城（USJ）
2020年2月29日（六）～2020年3月22日（日）
Teamlab Planets 豐洲
2020年2月29日(六)～3月15日(日)
Teamlab Bordless 台場
2020年2月29日(六)～未定
三麗鷗樂園
2月22日(六)～3月12日(四)
東京航海王塔（One Piece樂園）
2020年2月28日（五）～3月17日（二）
嚕嚕米主題樂園（Moomin Valley Park）
2020年3月2日（一）～3月13日（五）
讀賣樂園
2020年2月29日（六）～3月15日（日）
豐島園
2020年2月29日（六）～3月15日（日）
鈴鹿賽車場
2020年3月1日（日）～3月15日（日）
美術館及博物館
吉卜力美術館
2月25日(二)～3月17日(二)
史努比美術館
3月2日(一)～3月22日(日)
藤子不二雄美術館（哆啦A夢美術館）
3月5日（四）～3月15日（日）
東京都庭園美術館
2月29日(六)～3月15日(日)
森美術館字體加粗
2月29日(六)～3月13日(五)
北齋美術館字體加粗
2月29日（六）～3月15日（日）
國立新美術館
2月29日（六）～3月15日（日）
東京都現代美術館
3月14日（六）～3月15日（日）
草間彌生美術館
3月9日（一）～ 25日（三）
21_21 DESIGN SIGHT
2月27日（四）～3月31日（二）
東京都寫真美術館
2月29日（六）～3月15日（日）
東京國立近代美術館
2月29日（六）～3月15日（日）
三菱一號美術館
2月28日（五）～3月31日（二）
江戶東京博物館
2月29日（六）～3月16日（一）
東京國立博物館
2月27日（四）～3月16日（一）
根津美術館
2月29日（六）～3月16日（一）
國立科學博物館
2月29日（六）～3月15日（日）
動物園及水族館
新江之島水族館
2月29日（六）～3月19日（四）
品川水族館
3月3日（二）～3月31日（二）
Maxell Aqua Park Shinagawa
2月29日（六）～3月15日（日）
陽光水族館
3月3日（二）～3月15日（日）
墨田水族館
3月1日（日）～3月15日（日）
上野動物園
2月29日（六）～3月15日（日）
神戶動物王國
3月3日（二）～3月15日（日）
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