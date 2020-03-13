東京迪士尼、大阪環球影城延長閉園！ 新冠肺炎影響日本樂園、美術館設施閉園閉館一覽

雖然日本製口罩有質量保證，但藥妝店及便利商店賣的口罩，其實並不是每款都能防病毒。到底哪些日本口罩才是必買？口罩外包裝上的日文看的一頭霧水?除藥妝店之外還有哪裡可以買到口罩?看完這篇就能解開你的疑惑囉~

2020-02-19 08:01