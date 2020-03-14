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一蛋入魂！ 外國人品嚐日本靈魂美食「生雞蛋拌飯」

聯合新聞網 / JAPANKURU日本酷樂

前陣子我們邀請 日本生雞蛋拌飯研究所 一起舉辦 一蛋入魂試吃大會！ 在日本生活的外國人嘗試日本人心中的「靈魂美食：生雞蛋拌飯(TKG)」會有什麼反應呢？？

正在挑戰群眾募資的日本生雞蛋拌飯研究所：五月底TKG Pop-up 店開幕！

生雞蛋拌飯(TKG)外國人試吃大會

生雞蛋拌飯日文是：たまごかけごはん (Tamago Kake Gohan=TKG)

對日本人來說是靈魂般的美食料理，對外國人來說卻是從沒有見過的料理方式！

於是日本生雞蛋拌飯研究所舉辦了一場外國人TKG試吃大會，

究竟，不同國籍的夥伴們嘗試生雞蛋拌飯後會有什麼反應呢？

在參加試吃大會之前，對「雞蛋種類不同味道也不同」這件事抱持懷疑，當實際體驗後，才打開了視野的另一道門，原來光是雞蛋就帶領大家的味覺體驗不同光景。

日本生雞蛋拌飯研究所與日本地域生產者直接連結，除了確保食材品質之外，也致力於「地域活化」推廣當地域的新鮮食材。這次試吃大會活動提供了三種特殊雞蛋跟一般的便利商店雞蛋做比較。

日本生雞蛋拌飯研究所過去的活動照片

・ゆずたまご

・日本一こだわりたまご

・ももかたまご

日本生雞蛋拌飯研究所準備了以上三種雞蛋，​

究竟帶給沒有生食雞蛋習慣的外國人怎麼樣的感受呢？

高知縣 柚子雞蛋

「ゆずたまご」高知県

農場內的雞飼料都加了柚子，母雞們吃了柚子產下的雞蛋，從蛋殼就可以聞到淡淡的柚子香氣一邊攪拌，雞蛋的柚子香氣更撲鼻而來。還沒吃下口，就覺得太俏皮拉！柚子雞蛋帶著不過搶鋒頭的水果香氣，口感溫潤，要形容的話ーー就像看到在果園摘採柚子的女孩。

日本一究極雞蛋

日本一こだわりたまご

沒錯！是堅定的金黃色雞蛋！相較於其他雞蛋口感更加濃厚，還帶了點幕斯般的光滑，加上專用醬油畫龍點睛，就像看到看到四十代男子播放ＣＤ唱盤。

廣島縣 MOMOKA雞蛋

「平飼い養鶏卵　ももか」広島県

這裡使用「平飼」方式養育雞，相較於一般養雞場將雞隻放置籠內，農家將雞隻放養於平地讓他們自由跑跳。將蛋打進碗內的瞬間，所有人都大聲驚呼「蛋黃是鵝黃色的！」吃起來口感特別新鮮，就像看到在足球場上奔跑的男孩呀！

這個味道！吃過就回不去了！

養育特殊雞蛋的農場大多使用植物性原料製成飼料（一般使用動物性蛋白質），所以雞蛋不但沒有腥味，口感更加濃郁。

生雞蛋攪拌均勻後加入米飯，蛋液包覆熱呼呼米飯後再加入醬油，真的是「吃過就回不去了！」

連原本害怕生雞蛋的英國夥伴都對TKG的魅力瞠目結舌，直說回家也要自己做做看！

日本的雞隻養育及雞蛋保存技術讓雞蛋不只是雞蛋，每個農家所生產的雞蛋都擁有各自特色，而日本全國的「特殊蛋」竟多達千種以上，要吃到這麼多種類大概跑遍日本全國也難以達成。

日本生雞蛋拌飯研究所在2020年4月11日、12日舉辦生雞蛋拌飯祭典！在現場可以一次體驗來自全國各地域的特殊雞蛋，如果你也是生雞蛋拌飯的小粉絲，或是你也想嘗試看看日本雞蛋的厲害，不妨到祭典一起感受TKG魅力！

第二回 たまごかけごはん祭り

【入場費用】

・大人：1,000円

・小學生：300円

・小學生以下：免費

※自備碗筷折價100日圓！

【時間】

2020年4月11日12日

第一部　11:00～12:50

第二部　13:00～15:50

第三部　16:00～18:50

第四部　19:00～20:50

【地點】

東京都豐島區東池袋１丁目８－１WACCA 池袋５樓

https://www.japan-tkg.jp/event-details/dai2kai-tamagokakegohanmatsuri?lang=ja

延伸閱讀： 吃喝玩樂在東京 東京必吃美食難忘5精選

　

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