日本特色藝術！教你蒐集「超Q御朱印」、注意事項一次看

【撰文:akatsuki/ 窩日本】

還記得，小編第一次看到『御朱印帳』的時候，是一起和朋友去寺廟參拜的時候，他從包包中拿出了一本外表非常華麗的小冊子，打開來迎面撲鼻的是一陣淡淡的墨香，緊接著印入眼簾的則是一個個如數家珍的『御朱印』。

剛開始接觸御朱印的朋友們想必都和小編有一樣的問題吧！面對日本御朱印帳這樣從未見過的文化，想要接近又有點害怕，加上每次參拜神社的時候，事務所總是排滿了長長的人龍，如果不是有一個會懂日文的朋友在身邊相隨的話，往往還沒買到自己想要的東西就先放棄了！

說起『御朱印』，其實是一種古代寺廟對於信徒的認證，信徒會抄寫經書並作為祈求或是還願的方式，而收到這些經文的寺廟便會在這些經文上提上寺廟的真言、廟名、佛名，並且蓋上朱紅色的『寶印』，並且在右上角提上『奉納OOOO經』，而現在則改成『奉拜』。這就是御朱印的前身，也因此現在的『御朱印』一定會有幾個要素：『奉拜』、『社名、真名』、『參拜日期』、朱紅的『寶印』。

至於到了甚麼時候，神社方也開始有御朱印帳，這一點目前則沒有一定的定論。就像台灣的道教和佛教到底甚麼時候開始混在一起祭祀，目前也是無從考證。由於神道教也開始提供御朱印，並藉由著蒐集御朱印而了解更多的日本文化，還有收集各種獨具特色的御朱印，對於喜愛並想要深入了解日本文化的我們而言，這一點是絕對舉雙手贊成的。

『御朱印』是不可以被寫在隨意的紙本或是筆記本上，必須有特定的『御朱印帳』才可以，可以被分為兩種形式的帳本，分別是『蛇腹式（じゃばらしき）』和『和裝本（わそうぼん）』兩種。蛇腹式顧名思義指的是像蛇爬行一般，折折曲曲的由一長條紙所折疊而成；盒裝本則是像以前的舊書籍一樣是由線裝縫而成的。『現行的御朱印帳大多是蛇腹式的』，也因此在這裡提醒大家，千萬不要買到朱印帳本的時候過於開心，一個不注意就讓御朱印帳掉地上而扯破中間的紙張。

說了這麼多，到底要去哪裡買『御朱印帳』呢？由於御朱印文化的普及，不光是在寺廟神社的社務所、寺務所處可以買到，一般的書局也可以買到，甚至網路上也有店家專門在賣御朱印帳，和以前相比可以說是非常的方便。但是最推薦的，還是前往寺廟或神社處購買，不光是因為正式而已，而是因為『寺廟和神社往往有屬於自己的限定版御朱印帳』，而這些限定的御朱印帳也是御朱印的魅力之一。

大體來說，『御朱印帳』可以被稍微簡單的分類成幾種：

一、素色：

素色的朱印帳非常常見，雖然外觀樸素但是凜然中帶有一種純粹感。

二、傳統類型的和式風格：

有著各種圖案『櫻花瓣』、『松竹梅』、『水珠』等等。

三、人物、風景、神社特色：

隨著各神社的祭祀主神或是庭園風景而各有不同。

四、巡禮特別版（巡り限定）：

各地方的神社巡禮、靈場參訪、七福神等等。

而這當中最具有特色也最值得購買的，就是第三和第四項了！不光是背景的材質和花紋有特別的設計和心思，最讓人剁手手的就是『只有限定的期間』才買的到，然而限量是殘酷的，也因此往往價錢也不同一般，但是小編保證絕對值回票價。

隨著日本政府促進觀光的大旗下，御朱印以一個嶄新的『日本文化創意商品』的形象重新出現在人們眼前，除了各式各樣的寺廟、神社紛紛推出朱印帳，保留了傳統的寶印和題字並加以採納了年輕人的設計，各種『色文字』、『圖章』都紛紛出現在御朱印上。

寶印也不再是單純的『OO山XX寺』，也進一步呈現出許多充滿『該社寺獨有的元素』的寶印，也因此，『參拜神社寺廟不再只是為了祈福、祝禱』，利用神社和寺廟獨有的境地，所保存下來的文物、庭院，形成新的『東京假日散步何處去』的文化。

而『御朱印』大致上可以被稍微分類成幾種：

一、典型：

越是千年古剎、千年老廟越是經典乾脆。『傳統』就是我的特色。

二、月替り：

隨月份而更換的『御朱印』通常是附帶有該月份特色的『寶印』。

三、限定款：

『建社周年、例大祭』等等，這些節日會提供特別款的御朱印。

四、其他 ：

這一類的就很特別，像位於名古屋的愛知縣牛玉山觀音寺副住持乃是得過漫畫新人賞的大師，一般御朱印無法表達不到的神佛魄力，都可以栩栩如生的呈現，網路預約至少要等三個月以上；還有其他像是『動漫人物』合作等等，比如東京的『高木神社』。

『御朱印』不光是作為一個參拜證明，而是一種日本傳統宗教文化融合現代的巧思所呈現出的一種藝術，這也是日本之所以令人著迷的地方『不光只是固守文化，而是在有限度的空間裡面加入自己的創新』；每一個御朱印都有著自己的特色，每一間寺廟都有著屬於自己的歷史以及文化。有興趣的朋友可以多多關注我們的文章，我們會繼續將東京及東京近郊的神社、佛寺中，具有獨特風格和故事的御朱印介紹給大家知道，為大家提供新的東京面貌。

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