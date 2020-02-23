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9位日本首相都來自這裡！歷史重鎮「山口縣」人才辈出

聯合新聞網 / Japan Walker

以關門大橋與九州相連的山口縣，也靠近四國，也許並不是耳熟能詳的旅遊地，卻是日本近代歷史上的關鍵角色。這裡不但是幕府長州藩的根據地，至今包含安倍晉三在內共有9位首相都出生山口，地靈人傑的精采山陽地區，值得一遊！

★角島大橋

位於下關市北側的跨海大橋，連接本州與外海的角島， 全長1780公尺，是日本最長的免費通行大橋。大橋與兩側日本海形成奪目美景，屢屢登上電影、汽車廣告，也是人氣日劇《HERO特別篇》的取景地。為保護環境，大橋特地越過了海上的鳩島，因而榮獲日本「土木學會設計賞」。登上角島後，也能造訪石燈塔、展望台等多樣景點。

【景點資訊】

地址：山口県下関市豊北町大字神田～角島


★唐戸市場

與九州門司港隔著關門海峽相望的唐戶市場被譽為「關門的廚房」，是品嚐山口名物新鮮河豚的著名聖地，此外各種新鮮魚貨、小吃也相當有名，可以盡情品嚐到生魚片、炸魚、河豚酒等各式各樣的海產，不需要太繁瑣的料理技巧，新鮮就是最棒的調味料。逛完攤位後可以帶著買好的食物到2樓露台或港邊享用，相當愜意。

【景點資訊】

地址：山口県下関市唐戸町5-50

電話：+81-83-231-0001


★旬彩炙りダイニング からと屋

位於唐戶市場旁的複合式商場「カモンワーフ」，進駐了多樣的餐廳、伴手禮店等，當然也少不了山口最著名的河豚料理。專賣河豚料理的海鮮居酒屋「からと屋」，從河豚生魚片、唐揚炸河豚到河豚一夜干等應有盡有，還可搭配多樣的海產、丼飯、下關著名的瓦片蕎麥麵等餐點。日落時分前來，能一面用餐一面欣賞關門海峽的夕陽美景。

【店家資訊】

地址：山口県下関市唐戸町6-1 カモンワーフ2F

電話：+81-83-229-5640


★晴ル家

來到角島大橋旁，不妨找間舒心的景觀餐廳賞景休息。距大橋僅6分鐘路程的「晴ル家」，三角形小屋的外觀相當可愛，大片玻璃窗讓室內室外彷彿融為一體，可一面用餐，一面遠眺大橋美景。提供的餐點從披薩、漢堡到拉麵、咖哩飯、甜點、咖啡等種類多樣，還能吃到山口名物糕點「モチペッコ」，以及頂級的日本美酒。

【店家資訊】

地址：山口県下関市豊北町大字神田字附野2052-12

電話：+81-83-786-0123


★元祖瓦そばたかせ川棚本館

曾在新垣結衣主演的日劇《月薪嬌妻》中登場的瓦片蕎麥麵是山口代表性名物，據說是從明治維新西南戰爭時薩摩兵加熱瓦片用來烤肉得到靈感而誕生的獨創料理。將瓦片加熱到300度高溫，不但讓蕎麥麵表面變得焦脆，保溫效果極佳的瓦片更讓每一口炒麵都能維持熱騰騰的口感，特製的茶蕎麥麵帶有舒服的茶香，清爽順口。

【店家資訊】

地址：山口県下関市豊浦町大字川棚5437

電話：+81-83-772-2680


★UZU HOUSE

位於關門海峽旁的5層樓高舊宅，原是擁有43年歷史的割烹旅館，在2016年改建為風格時尚的背包客青旅X咖啡廳。UZU意為日文的「漩渦」，老闆希望能將大家「捲入」下關，感受當地風情。館內設有背包客床位、和室及獨立個人房，1樓及B1則是咖啡廳及酒吧，不用入住也能利用。頂樓設有寬敞露台，能將海景盡收眼底。

【店家資訊】

地址：山口県下関市阿弥陀寺町7-8

電話：+81- 83-250-9787


★国宝瑠璃光寺五重塔

日本歷史公園百選之一的香山公園內的瑠璃光寺，坐擁建於600年前的五重塔，屬國寶級文化財，四周群山環繞、池水相伴，再加上四季有春櫻、夏綠、秋紅、冬雪等絕景襯托，被譽為「日本3大名塔之一」，與京都的醍醐寺、奈良的法隆寺內的五重塔並列。傍晚􂵋􅄺間10點還會點亮塔身上的燈飾，更添夢幻氛圍。

【景點資訊】

地址：山口県山口市香山町7-1

電話：+81-83-934-6630（香山公園前観光案内所）


★湯田温泉街

一走出JR「湯田溫泉」站便有一隻8公尺高的白狐雕像相迎。相傳有隻受了傷的白狐，每晚都會在寺廟旁的水池泡腳療傷，窺見此景的和尚深感疑惑，繼而發掘出溫泉，故此湯田溫泉還有「白狐之湯」之稱，而白狐也成為當地的吉祥物。除了找尋街道上的白狐雕像外，也可到免費足湯放鬆一下。

【景點資訊】

地址：山口県山口市湯田温泉


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