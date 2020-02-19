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旅遊也要重防疫！ 哪些口罩才能有效阻隔病毒　日本必買7款口罩整理推薦

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:良品志/ 窩日本】

新型肺炎的情況每天在變化，想必大家都很擔心了。 尤其是起防御用途的口罩，成了大家搶購對象，許多人也嘗試在網路上訂購，譬如日本亞馬遜Amazon。雖然日本製口罩有質量保證，但藥妝店及便利商店賣的口罩，其實並不是每款都能防病毒。到底哪些日本口罩才是必買？口罩外包裝上的日文看的一頭霧水?除藥妝店之外還有哪裡可以買到口罩?看完這篇就能解開你的疑惑囉~

很多朋友看了網上文章後，非N95口罩不買，但是據專家表示， “因為病毒並不是單獨地存在，而是常常存在飛沫裡頭，戴一般的醫用外科口罩還是能夠阻擋大部分黏在飛沫上的病毒，防止其進入呼吸道。 ”因此戴上一般醫療口罩也是有相當效果的喔~~日本口罩的用途大多傾向防塵、防花粉，與當前的肺炎所需的要求略有不同，也未必能起到絕對的抵禦作用，但是在戴口罩這事上，絕對是有戴好過沒戴 ！ 健康無小事，希望本文能幫忙到大家。

PM2.5是甚麼?BFE、VFE、PFE又代表甚麼?

在口罩包裝上或日常新聞裡，常會聽到PM2.5這個詞，究竟代表甚麼意思呢?簡單的說，PM2.5是指直徑在2.5微米(μm)以下的懸浮微粒，全世界多以PM2.5濃度作為測試空氣汙染程度的基準。而BFE等的字眼，則是口罩必須通過的不同過濾率的測試，數據越高則代表效果越佳。

BFE（細菌過濾效率 ／ Bacterial Filtration Efficiency）

口罩能阻隔並過濾平均約3.0微米(μm)的懸浮物，能有效阻擋花粉、飛沫及細菌等。

VFE（病毒過濾效率 ／ Virus Filtration Efficiency）

針對的微粒約0.1～5微米(μm)，數值愈高的話防護力愈強，能有效阻擋流感等病毒。

小字標示意為經病毒飛沫、VFE試驗，可阻絕99%的病毒飛沫

PFE（微粒子過濾效率／ Particle Filtration Efficiency）

口罩能阻隔平均約0.1微米(μm)的懸浮物，具有能阻擋大部分病毒的能力。

為什麼日本很少有N95口罩?

近期許多人嘗試在藥妝店或日本亞馬遜上找N95口罩，但怎麼也沒有。首先藥妝店販賣的是一般家庭用口罩，極少有賣到N95的等級(下文會介紹必須到防災商品專門店才有) 在亞馬遜上也沒有，但會看到N95同等的字樣。這是因為N95指的是一種規格，而非產品名。符合美國政府規格的稱為N95，符合日本厚生勞動省規格的會標上DS2，兩者的效果幾乎同等。因此如果要找N95般高規格口罩的朋友，可以買有DS2字樣的商品代用喔~~

KOWA三次元4D貼合口罩

KOWA三次元來自日本興和株式會社，這是個創立於1891年，有100多年歷史的老牌醫療器械公司。這款口罩有四層防護，其中最後一層是N95材料，除了可以高效隔離包括花粉、PM2.5等懸浮物之外，還可以隔離99%的直徑0.1微米的顆粒(看到包裝上寫的PFE:99%Cut的字樣了嗎?) 另外，除了有普通尺寸及稍小尺寸之外，還有小朋友用的尺寸(こども用)喔。

參考價格：2300日元（50枚裝）

unicharm嬌聯超立體口罩

unicharm嬌聯是日本生活類紙品大廠，有兒童和成人紙尿片、衛生棉等清潔護理用品、濕紙巾、口罩多個品類，蘇菲衛生巾也是她家旗下的品牌。她家的主打口罩是超立體口罩，可以阻擋0.1μm至1.0μm的細小顆粒，抵擋花粉、PM2.5。此外，這款的立體護圍設計，能有效緊貼鼻翼、臉頰和下巴，確保不會吸入粉塵顆粒，同時通過特別設計的濾網，可以讓呼吸暢順，不會悶熱和讓眼鏡起水霧。

參考價格：350日元（7枚裝）

她們家還有一款“小顏口罩”，專門為喜歡戴口罩出門的女性而設，通過合理的設計，讓大眾視線聚集到眼部，從而讓女性的臉看起來更顯小。日本口罩的功能和需求，似乎越來越多了。

AIRPLOT 鉑金光觸媒分解口罩

雖然和普通口罩看起來差不多，其實AIRPLOT這款口罩運用了光觸媒分解技術，這種光半導體材料在紫外線和可見光的作用下，可以阻斷粉塵、PM2.5、花粉、沙塵暴以及新居裝修刺鼻味道，減少微細顆粒對身體的傷害。此外，據官網介紹，這款口罩經過國土交通大臣認證，對甲醛有一定的分解能力。 而且它可以重複使用，水洗後晾曬0.5至1小時，可以清除口罩上的細菌，大概可用一周左右時間。根據個人臉型不同，佩戴眼鏡時有可能在鏡片發生水霧現象。

參考價格：2500日元（2枚裝）

SHIGEMATSU重松會社DD11V口罩

重松口罩來自重松製作所，一家創辦於1917年的專業呼吸防護用具製造商，他們家的口罩更接近平時工廠、研究所之類用的專業護具，據說日本首相安倍晉三視察福島核電站時戴的也是他們公司的產品。據官網顯示，他們有四款N95級別的口罩，都是通過了美國NIOSH測試的N95認證產品。不過需要注意的是，每個口罩只限使用15小時，而且它不像一般口罩，在藥妝店就能找到，一般在防震防災類應急產品商店比較容易找到，我在下面附上官方營業點的地址列表，大家可以就近購買。

參考價格：2905日元（10枚裝）

小林製藥喉部保濕口罩

如果大家在日本逛街，可以看到不少人都戴了口罩，但是原因不一定是因為生病。 原因也可能是花粉過敏、沒有化妝、或是為了保護喉嚨。小林製藥這款喉部保濕口罩就適合要保護嗓子的人群，過濾網是特殊設計的濕潤型，裡面的水分充沛持續10小時濕潤，讓喉嚨不會乾燥發癢，晚上睡覺時也可以使用。

參考價格：400日元（3片裝）

nedo bo-bi口罩

nedo的bo-bi口罩，則是一款新概念口罩，它有12層過濾，可清洗後使用100次，還有配套的灰色保護殼，確保口罩不會變形和沾塵。而這個品牌之所以為人熟知，主要來自日本運動員羽生結弦，他機場照裡拍到他戴這個品牌的口罩，因而引起公眾注意。不過，他戴的可是花粉症運動員的定制款，全手工製作，提前一個月預定，價值11980日元，想要同款也未必能買到。

PITTA MASK

PITTA MASK大概是大家最熟悉的一款口罩了——很多明星在進出機場或是私下行程都會戴上。面料採用的是聚氨酯，這種高分子材料伸縮性好、彈力強，再加上PITTA MASK的立體剪裁，讓它戴起來柔軟帖服，緊緊包圍住口鼻部位的同時，又不會覺得勒緊。不過需要注意的是，這款口罩的主打功能是裝飾臉部、抵擋花粉和飛沫，對病菌並沒有太多的作用， 僅適合日常佩戴 。

參考價格：439日元（3片裝）

戴口罩的正確方法

將口罩平展，雙手平拉推向臉部，長鼻樑條在上方

用指尖由內向外按壓鼻樑條，順著鼻樑形狀向兩側移動

將口罩上下完全展開，使其全面遮蓋口鼻，貼合臉部

請注意口罩的上半部要貼合鼻樑到臉頰、下半部要貼合下巴，盡可能減少洩漏。

日本口罩正反面怎麼看

許多日本口罩正反面都是白色的，常常讓人搞不清楚哪裡才是正面。如果是醫療口罩，則通常朝外的那面會是有顏色的，比較不難判斷。但是如果正反面都是白色呢?包裝上雖然會有說明，但看不懂日文怎麼辦?

第一個是先看有沒有logo，如果有logo的話，logo那面是朝外的。如果連logo都沒有呢?最簡單的方法就是認外包裝的圖片，看掛耳朵那兩條線的粘著處是在內還是在外。譬如下圖的粘著處是在外面，那就是有粘著處的那面朝外面戴是正確的。有粘著處那面到底是朝內還是朝外，其實不同產品的規則不同，所以要戴之前千萬要先認清楚喔~~

日本口罩哪裡買?

除了大家都知道的藥妝店之外，便利商店、超市(日本許多超市有併設雜貨或藥妝店)、一些大型的家電量販店(例如bic camera)，或者知名的折價百貨–驚安殿堂唐吉訶德，以及上述的防災商品專門店等也都有在販賣口罩。除了上述的實體店之外，日本亞馬遜Amazon、樂天等網站也都有。在到處都缺貨的現在，只能多看看多找找各種管道囉。

希望大家都平平安安！

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