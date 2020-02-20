關西機場5分鐘、直達臨空城outlet！「大阪臨空機場東方套房飯店」景觀超狂

Oriental Suites Airport Osaka Rinku（大阪臨空機場東方套房飯店）

只要5分鐘！距離關西國際機場只有一站的距離，2019年12月才開幕的Oriental Suites Airport Osaka Rinku（大阪臨空機場東方套房飯店），不僅是交通便利，鄰近大海的景觀更是與眾不同，遼闊的視野宛如置身歐美飯店，高貴不貴的房型為你的旅程提供徹底的放鬆環境。

《話不多說先來看看影片介紹》

Oriental Suites Airport Osaka Rinku

（大阪臨空機場東方套房飯店）

住址：大阪府泉佐野市りんくう往来北1

鄰近車站：JR 臨空城站

CHECK IN 15:00｜CHECK OUT：11:00

官方網站

絕佳地理位置 拖著行李也不累

距離機場只要5分鐘～

在「JR 臨空城站」站下車之後，飯店與車站共構連接，一出站就是飯店啦！

日夜不同風情的遼闊景觀

Oriental Suites Airport Osaka Rinku（大阪臨空機場東方套房飯店）位在高達56樓的臨空門大廈之中，分佈在15.16.19.24與26樓之間，不同方位景致也不一樣，可以遠眺臨空城也可以觀賞海景。

朝南方則是可以將臨空遊樂城的「臨空之星」摩天輪盡收眼底。

最傳統的和式款待

鄰近所謂國家大門的機場，Oriental Suites Airport Osaka Rinku（大阪臨空機場東方套房飯店）雖然位於先進灑落的臨空城，但整體的設計卻是非常和風的，一走進去立刻就會被傳統的日式風情吸引住。

東洋中最具代表的藝術之一「浮世繪」，由藝術家岡田義雄為Oriental Suites Airport Osaka Rinku（大阪臨空機場東方套房飯店）親自繪製的三幅作品。

櫃檯後方也有放置畫作，有時間的話可以好好睇細細品味。

每間房型所配給的都是席夢思名床，提供你尊榮的放鬆設備，房型則是分為「Suite Room」和「Guest Room」兩大類型。

若是位在邊角的雙床房，可以獲得更多景色。

每間房都設有獨立沙發，超舒服～

房間內的衛浴當然也是為你準備完善。

豪華套房

內建廚房的豪華套房，對於家庭旅行而言是在體貼不過啦，內有冰箱和獨立廚房，你可以直接準備

甚至連房間都是獨立的，房間內就放置4K的高畫質液晶電視，配上加大的床鋪整個超享受。

有獨立房間、廚房與用餐空間之外，當然也有獨立的客廳，直接面向大海的景觀可以稱得上豪宅等級！

如夢一般的觀海浴室，一邊泡澡一邊欣賞大阪的夜景，奢侈又迷人的享受。

讓旅行更便利的飯店設施

飯店的21樓設有公用設施的空間，便利的洗衣間和自動販賣機旅客絕對不能少的。

在Oriental Suites Airport Osaka Rinku（大阪臨空機場東方套房飯店）的早餐時段每天都能喝到三種不同的湯品（和風高湯、酸辣湯、巧達湯），旁邊有個不常見的東西－乾燥米，這時什麼用途的呢？答案就是沖上每日湯品之後，就能讓你的湯升級為粥啦！其他的西式早餐料理也是採自助方式，讓你挑自己喜歡的囉。

當然就是臨空城 outlet：RINKU PREMIUM OUTLETS

既然推薦Oriental Suites Airport Osaka Rinku（大阪臨空機場東方套房飯店），當然最好打發時間的地方就是臨空城 outlet「RINKU PREMIUM OUTLETS」，走路只要10分鐘，各大國際精品與林立的餐廳，大人逛街或是遛孩子都ok。

RINKU PREMIUM OUTLETS

官方網站

可以在房店內欣賞的摩天輪「臨空之星」也可以坐到了，別忘了這兒也靠海，等到天氣轉熱就也可以直接去旁邊的海水浴場玩耍！

下回安排假期，也許可以就近住在關西國際機場旁邊，享受一個不像日本的度假吧！

Oriental Suites Airport Osaka Rinku

（大阪臨空機場東方套房飯店）

住址：大阪府泉佐野市りんくう往来北1

鄰近車站：JR 臨空城站

CHECK IN 15:00｜CHECK OUT：11:00

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