老屋控的日本道地旅遊！在長野松本市「四賀地區」 體驗古民宅的魅力

長野素來以好山好水聞名，我們之前在春日自駕之旅時，就曾帶大家走覽長野一帶的好風光。這次帶大家來到的，是位於長野中部的四賀地區，過去被稱為「四賀村」，而後因劃入長野松本市內，現稱作「四賀地區」。四面環山的四賀地區，擁有靜好的自然風光，山中田埂、梯田的風景都是當地特色，而舊時曾作為驛站繁榮，因而也留下了不少老屋古民宅。就是這樣遠離都市喧囂的山村，吸引了不少來自東京、千葉等他方的城市人遷居，找到了另一種不同於城市的生活風格。

在得知四賀地區有個「古民宅再生計畫」時，本來就對老屋情有獨鍾的筆者雀躍不已。我們選擇搭乘JR列車在到松本站下車，並租了車前往四賀。另外也可以搭乘北陸新幹線，在上田站下車換車。那時正是早秋，聽聞四賀地區山間氣溫正適宜，為了以更能親近大自然的方式感受大好秋色，我們決定租輛自行車帶上。只可惜在四賀當地沒有可租借自行車的地方，所以我們在比較近的穗高站租了自行車，在開了40分鐘之後，便到達此程的目的地「四賀地區」。

好山好水的農業風光與歷史留給這塊土地的老屋資產，是四賀地區引以為傲的寶藏。只是擁有如此豐厚的資源，如何保存、如何活化、如何延續，成了當地居民的一大課題。近年來，地方社區致力於在地古民宅的活化新生，並同時著手於當地農業旅遊的推廣，而前面我們跟大家提到的「古民宅再生計畫」便是其中的一環。

這裡的老屋，有的已改建成溫馨如家的民宿，有的成了古意而清新文藝的咖啡店，有的成了現代和風極簡風格的租賃別墅，且還有的還在改造中，因而還能見到它原始的模樣。下面，就跟我們一一走覽這些各有特色的新生古民宅吧。

古民宅「本陣 小澤家」

首先見到的這一座古民宅，是「本陣 小澤家」。這一座在整理中的老屋，正準備新裝成一間古色古香、韻味十足的飯店。位於舊時四賀村保福寺町宿要道，「本陣 小澤家」江戶時代曾是松本藩主的休憩所，經手過許多地方名門。而無論在建築外觀還是內部配置設計，都能看出這間老屋的名門之氣——即便是在整理中，卻能清楚見到屋內的結構寬敞深邃，光是玄關就有三個。正是擁有如此深遠的歷史價值，「本陣 小澤家」的新生自然受到當地居民的關注，大家都很期待它能如計畫般變成一座極具特色的旅館，讓現代人也可以繼續體驗它的美好。

傳統的和室木拉門、和風味十足的牆紙圖紋、古色古香玻璃窗花、門上的徽章，老屋中保留的時光印記如此優美，就算尚未翻新處理，一樣擋不住它的韻味。當我們來到前院的大玄關處，回望內部一整排層層打開的和室拉門，不禁為眼前景象所折服——那是曾在電視劇或動漫中見到的堂皇之景啊。這如此寬敞的空間，未來翻新後，將劃分為4間豪華套房，各可住下6人。

不僅僅有深度與廣度，「本陣 小澤家」更擁有「高度」。由於日本過去的建築以木造為主，因而大多數不過一二樓，而「本陣 小澤家」則有三層樓，實屬日本少見古民宅建築。站在母樓的中央抬頭望，便能看到它非同一般的架構，感嘆古人建造時的好設計與技藝。

前文我們提到了「母屋」，這裡便帶大家來看看「子屋」。穿過母屋東側的回廊，便可通到兩層樓的「子屋」——一樓是一個全然不同於母屋的古典西洋洋房，裝飾有美麗的彩色玻璃——不得不說，這裡有許多典雅的雕花玻璃窗，而這些現在在日本基本上都已經停產了。只可惜，我們當天到達「本陣 小澤家」時太陽已差不多下山，沒能見到燦爛的陽光透過這美麗玻璃窗時落下的美麗光影。

本陣 小澤家

地址：長野県松本市保福寺町246（Google Map）

開幕時間：2020春

官方網站（日文）

古民宅「sabou Shiga」

見過了難掩華貴之氣的老屋「本陣 小澤家」，我們帶大家來看看另一間位於小山坡上的古民宅民宿「sabou Shiga」。古樸的外觀，簡單的LOGO設計，而在推開那略顯矮小的木門入內，裡面的設計與擺飾讓我們所有人都眼睛一亮——穿過小門，一切開闊起來！巨樑挑高的客廳內火爐正燃燒，耳邊老闆親切的招呼聲，令人有種拜訪朋友家的錯覺。「sabou Shiga」內部依然處處見得它原來老屋的架構，但搭配起現代復古感的家具與擺飾，已然是個令現代人嚮往的舒適生活空間。由於老闆本身非常熱愛音樂，因此在民宿內放了好多好多自己收藏的黑膠唱片與CD，不僅如此，更備有黑膠唱片機和藍芽喇叭。若是看到了想要聽的專輯，來客亦可自己播放喜歡的歌曲。

「sabou Shiga」內的客房，主要有一樓的榻榻米和室及二樓的西式房間。當晚老闆還為我們準備了舒適的睡衣和簡單的盥洗用具。山間的清幽，一晚好眠後，隔日一早還能呼吸到新鮮的空氣。

入住sabou Shiga除了真切體驗住進老屋的感覺外，其美味的晚餐和早餐也是非常值得期待的！利用當地食材，sabou Shiga所推出的各色創意料理，健康美味而無負擔，如同這一篇自然景色和老屋一樣療癒人心。

不要懷疑，sabou Shiga除了作為民宿外，的確也有另一個預約制餐酒館的身分，所以掌廚的確確實實是經驗豐富的專業料理人喔。前菜、湯品、主菜、甜點等，南瓜湯、烤鮭魚和蘑菇、長野的蕎麥麵、冰淇淋烤蘋果佐蕎麥，每一品都帶給我們喜悅與驚喜，吃在口裡滿滿幸福感。

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sabou Shiga（sabouしが）

地址：長野県松本市殿野入448（Google Map）

電話：0263-55-7503

官方網站（日文）/預訂（日文）

古民宅「Satoyama villa DEN」

同樣是老宅新生的旅宿設施，若說「sabou Shiga」像是朋友家，那「Satoyama villa DEN」則宛如自己的小別墅了。嚴格說來，Satoyama villa DEN並不屬於四賀地區，而更靠近松本車站，建築規模介於「本陣 小澤家」與「sabou Shiga」之間。其古樸的門院與建築外觀下，內部則採用現代時尚感十足的日式風格設計。這棟老宅中最多能住16人，採整棟出租的模式經營，因而租金也都是固定的，非常適合一群親友一起前來享受。

都說「Satoyama villa DEN」像是小別墅，裡面當然少不了客廳、餐廳與居家必備的廚房了！開放式的廚房內備全了各式各樣的餐具，住宿者們可以採購好想要料理的一切食材入內，一起烹飪出美味的料理。不僅如此，「Satoyama villa DEN」屋後還有香草園和菜園，若有需要也可直接入內採收裡面的作物來料理。尤其是在早晨現採香草泡茶，再配上美味的早餐，那是多麼享受的一件事。Satoyama villa DEN還推薦了最佳香草茶秘方給我們，那便是集薄荷、檸檬草加薰衣草一起泡，絕對療癒人心。

Satoyama villa DEN

地址：長野県松本市中山5471（Google Map）

電話： 0263-31-2301

官方網站（日文）

COUDOU：古民宅新生的窯烤披薩咖啡店

既然是古民宅老屋之旅，那麼午餐找古民宅餐廳用餐吧！這家擁有小院子的窯烤披薩宅咖啡館「Coudo」，也是由古民宅老屋新生而成。本著保留老屋原有骨幹架構的原則，內部的裝修在不同部分則呈現出不一樣的風格。例如我們用餐的空間，是採用時下流行的復古文藝清新風格。古典的復古家具陳設，搭配各式乾燥花草的綴飾，儼然將日式老宅與歐風典雅的家居設計完美結合。另外，當然也有保留傳統和室的房間座位，且半開放式的隔間，讓大家無論坐在哪兒都能問到披薩的香味。

Cafe Coudo

地址：長野県松本市中川7768（Google Map）

營業時間：11:00-17:00

開店日：週五、六、日，與國定假日（具體可參考官網上的日程）

官方網站（日文）

HOSOBARA（ほそばら）：信州蕎麥麵 阿嬤家之味

來到長野，少不了品嚐地道的信州名物「蕎麥麵」。我們之前到輕井澤時，曾經和大家介紹過一家品嚐長野蕎麥麵的好地方，而這次在四賀的這家更是隱藏版名店——HOSOBARA（ほそばら），因為它是完全預約制的喔。它位於小山坡上的店面，乍看之下宛如平常人家一般的日式老宅，其實擁有140年歷史。而店內為大家帶來地道蕎麥麵餐點的「主廚」們，也是住在這棟房子內的婆婆媽媽們。這裡的菜單只有一樣，那便是蕎麥麵套餐。店家會使用當地當季的食材料理出日本家庭味十足的餐點及地道的蕎麥麵，也可說是「無菜單蕎麥麵套餐」吧！有需要的話，大家也可在預約時和店家咨詢關於餐點內容。

由於我們造訪時正是秋日，因而品嚐到了不少山中秋味，如野菇炊飯、日式拌野菜等。不過印象深刻的是，店家自家泡製的松茸酒，嚐起來總讓人聯想到威士忌。

HOSOBARA (ほそばら)

地址：長野県松本市会田3361（Google Map）

營業時間：預約制

電話：0263-64-2317

網站資訊

你聽過Social Marathon嗎？

這次來到四賀地區，當地正好在舉行一個很特別的活動，叫做「Cialthon（シャルソン）」。這個詞語其實是Social Marathon縮略而成，字面翻譯成「社群馬拉松」、「社交馬拉松」等，最早自東京世田谷發起，目前在日本非常有人氣。

聽到馬拉松，也許大家會以為要長跑，其實不然。Cialthon主要是讓參加者們在約定的時間出發，於活動方提供的路線或區域中遊覽，不限交通工具，且過程中一起打卡發佈在特定的活動頁面或社群中，分享在地旅遊的點點滴滴，或是跟在地人交流等，所以直接稱作「打卡馬拉松」感覺也不錯。現在日本不少地方樂於舉辦Cialthon活動，以此推廣促進地方發展及人與人之間的交流，而這樣大家一起散旅的旅遊方式特別有趣，對於身為外國人的我們來說，也非常新鮮。

這次在四賀的Cialthon中，我們感受到當地人以及來自他方的旅人們的熱情，也在活動前的創意市集中，見識到當地居民以及移民們的各式各樣好手藝，包括當地非常有名的木工家具及手工藝品等。下面就帶大家來繞繞我們在Cialthon中踩過的當地景點吧！

洞光寺

位於山中的古剎「洞光寺」，是當地蠻有人氣的修行之所。寺內有提供抄寫經文（《般若心經》）、打坐冥想的體驗，若有需求者，亦可報名參加更加深入的修行體驗，讓自己的身心能清淨於世俗凡塵。由於是在山中，打坐冥想起來那種靜謐的感覺真的很療癒，再加上空氣清新，一吸氣一吐納都是一種療癒。值得一提的是，我們還在寺院附近遇到了幾隻可愛的貓咪，若有關注日本酷樂粉絲團的同學，也許有看過我們的分享。

洞光寺

地址：長野県松本市刈谷原町692（Google Map）

電話：0263-64-2776

服務時間：9:00～18:00

官方網站

岩井堂與四賀峽谷

如前文和大家提到過的，由於過去四賀地區是有著「日本古代文化大動脈」之稱的東山道的途徑之所，作為宿場驛站留下了許多歷史文化資產。而現在要跟大家這個藏在山坡上的岩井堂，就是「四賀地區27町文化財」的其中之一，是一座觀音寺。古樸的木造寺院周邊，保留了許多歷史悠久的石佛像，是被指定為「松本市的重要文化財」。

走到通往寺院的小徑另一頭，出現在我們眼前的是一片壯觀的峽谷地貌，山壁岩石的紋路清晰可見，且人還能輕鬆走上去，不僅開闊視野佳，更有種在野外探險的感覺。

岩井堂

地址：長野県松本市会田3241-1（Google Map）

官方網站

四賀化石館

當看過四賀峽谷的地貌之後，接下來當然不能不去當地有名的四賀化石館囉。其實這一地帶在1300萬年前是在海底，經由地殼變動後成了今日的山地，因而開採出許多海洋化石，並建造了四賀化石博物館館。館內展出最著名的化石，當屬那完整的古代抹香鯨化石。這隻抹香鯨化石可是世界上僅有的完整的古老鯨魚化石之一，有趣的是這化石最初其實是當地的一個小學生在河床邊發現的。館方有心地將現代鯨魚的骨架模型懸吊於化石上方，讓參觀者可以比較現代抹香鯨與古代抹香鯨之間的差別。

松本市四賀化石館

地址：長野県松本市七嵐85-1（Google Map）

營業時間：9:00-17:00（最後入場時間16:30）

公休日：週一

門票：成人310日元 / 兒童150日元

官方網站（日文）

保福寺

同樣是在山中的清幽寺院，保福寺最令我們印象深刻的，莫過於它那長達約88階的石階。那登寺的一路上，讓人想到了日本動漫《你的名字》中的場景。當地傳說，如果能一口氣登上階梯頂點，一整年也能「步步高升」喔。

保福寺

地址：長野県松本市保福寺町727-4（Google Map）

四賀梯田

作為歷史悠久的山村，四賀地區的梯田（棚田、たなだ）已有約700年的歷史。儘管隨著現代人飲食習慣的變遷及當地人口老齡化，後來有些田地面臨休耕，不過近年在當地居民的號召以及「梯田再生計畫」的執行下，讓四賀的梯田重新活絡起來。騎著自行車，自山上蜿蜒而下，沿途賞盡梯田和農村風光，保證能讓你心情無比舒暢。

保福寺町梯田區

地址：長野県松本市保福寺町614（Google Map）

廣田寺

這是我們介紹的第四間四賀地區的寺院，相比前面介紹過的寺院，廣田寺最大的特點，就是通往正殿的參道兩旁，站著兩排各式各樣的小觀音像。他們每張表情和姿勢都不大相同，有的上面還覆有薄薄的青苔，當日光灑在這些小石觀音上時，那光影呈現出的景色顯得特別寧靜。

廣田寺

地址：長野県松本市会田566（Google Map）

藤池百體觀音

見過廣田寺的小石觀音們，接下來要帶大家看的，是「四賀地區27町文化財」中的「藤池百體觀音」。藏身在山坡林間，有一點神秘有一點莊嚴，雖然稱作「百體觀音」，但實際上共有103座觀音像，也是每尊表情姿勢略不相同，一一參拜起來也非常有趣。順帶一提，這裡其實離前文提過的古民宅窯烤披薩咖啡店「COUDO」很近，所以如果在COUDOU用完餐，可順道來這裡散步幫助消化。

藤池の百體観音

地址：長野県松本市中川7887（Google Map）

松本市官網資料

橫川的老銀杏

這棵路過一定會吸引路人目光的大樹，是四賀地區的地標性的天然紀念物「橫川老銀杏」。高達25公尺的樹身，枝葉散開的樹形特別優美，尤其每每秋日時整棵樹瀉下的金黃，更是當地標誌性的秋天景緻之一。這一帶也非常適合騎自行車遊覽，樹旁橋下遠處的山谷景色，亦是不得錯過的好風景。

橫川老銀杏（横川の大イチョウ）

地址：松本市中川横道下4825-1（Google Map）

一整天的Cialthon行程結束，我們回到原來出發的地方，主辦單位還很可愛地為大家準備了「終點線」，表示大家順利「完賽」囉！而在活動的FB頁面上，留有所有參加者沿途上傳的各種四賀旅遊照片，有興趣的話可以看看。

四賀的老屋與美景 期待春季再相見

行文至此，我們在四賀地區的「老屋慢活之旅」也告一段落。在這一趟旅途中，筆者再次見識到老屋古民宅們重生的無限可能，感受到長野里山中人們的親切，與對於這塊土地及文化的深厚情感，更幸運地體驗了Cialthon這一有趣的地方旅遊「新玩法」，也許在台灣，也能透過這樣的活動讓更多人體驗家鄉的在地文化。聽著土生土長的當地居民，以及自他方遷居而至的新居民們訴說對於四賀地區的希望和喜愛，不禁覺得這塊帶給他們幸福的土地，其實也很幸福。

身為老屋控，心想著什麼時候還要再到四賀住一晚，也許可以先與之相約在春季，在古民宅「本陣 小澤家」煥然重生開幕的這個春天，再來一場綠意盎然的山村老屋之旅。

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