富士山伴手禮３推薦　不管啦！就是要把富士山一口吃掉！

富士山橫跨日本的靜岡縣和山梨縣，無論從哪一邊來看富士山都能看好看滿，身為日本人聖山的富士山，當然年年都有新的伴手禮推出。這次各自從靜岡和山梨選出幾樣有趣的富士山伴手禮，直接讓你把富士山帶回家。

用富士山水做成的富士山麵包：FUJISAN SHOKUPAN

位在河口湖畔的「FUJISAN SHOKUPAN」於2019年12月才開張，與店同名的並以富士山外型為範本的「FUJISAN SHOKUPAN」，在日本引起一波話題。

FUJISAN SHOKUPAN所販售的麵包皆來自每日清晨現做出爐，原料也都「取之於連，用之於山梨」，麵粉是山梨所產的「かいほのか」、牛奶則是富士嶺高原的牛乳以及山梨種植的巨峰葡萄等等，更別說製作麵包的靈魂－水，也是來是富士山麓的天然水源，讓在地食材的角色發揮到最大，美味程度自然不在話下。

FUJISAN SHOKUPAN，800日圓

看似普通梯形的FUJISAN SHOKUPAN，切開來就變成山頂覆蓋白雪的經典富士山，使用山梨生產的在地原料所製成，FUJISAN SHOKUPAN香甜鬆軟，外盒包裝和提袋也是有取自富士山形狀，讓你提著富士山回家。

◪ FUJISAN SHOKUPAN◪

山梨県南都留郡富士河口湖町船津3462-11

營業時間：11:00～18:00（不定休）

官方網站

一口吃下四季風情的富士山：富士の錦

同樣位在山梨河口湖的和菓子專賣店「富士菓匠 金多留満」，本就以富士山形狀的羊羹而聞名，也會因應時節而推出不一樣期間限定口味，通常一次都只能吃到一種口味，但是每月22日限量推出的「富士の錦」則是可以讓你一次吃到春夏秋冬不一樣的富士山。

富士の錦，2,230日圓

每月22日限量推出223條的富士の錦，是以四季的富士山為主題，不僅是可以一次買到四種樣式的富士山羊羹，口味也是依照四季分類：（從圖片左至右）

・春：櫻花

・夏：抹茶與紅豆

・秋：甜柿子

・冬：黑糖

22日為了紀念富士山於2013年6月22日正式登錄成為世界文化遺產，所定的「富士日」；223則是取自日文發音。就算在常溫中也擺放30天，作為伴手禮再適合不過了。

◪ 富士菓匠 金多留満◪

山梨県南都留郡富士河口湖町船津7407

營業時間：09:00～19：00（4-9月）、09:00～18：00（10-3月）

官方網站

IG熱門hashtag的手提紙袋：すでに富士山超えてます

最後來到靜岡啦，一樣是2019下半年甫開幕的吐司專賣店「すでに富士山超えてます」，位在素有靜岡代官山之稱的鷹匠地區，顯眼的彩繪店面順間扮成網美拍照打卡熱點，而在SNS上印有店鋪畫作的手提紙袋也引起話題。

すでに富士山超えてます店內只販售兩種吐司「最高峰」和「御来光」，單純白土司的「最高峰」使用了曾獲金氏世界紀錄認證的雪鹽提味，更顯甘甜：同樣也用雪鹽提味的「御来光」多加入了葡萄乾，酸甜酸甜的味道也很推薦。

◪ すでに富士山超えてます◪

静岡県静岡市葵区鷹匠2-9-4メゾン鷹匠1階

營業時間：9:30～18:00，賣完就打烊（不定休）

官方網站

延伸閱讀：米奇、傑利鼠賀新年！盤點2020金鼠年主題時尚單品 一年好運鼠不完

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」