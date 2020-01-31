絕景、建築、話題酒店 　日本奢華旅宿精采體驗

到日本旅行，除了景點、美食、觀光娛樂外，住宿也不能馬虎選擇！ 一間好的飯店，絕對能讓旅程錦上添花， 從備受矚目的話題飯店，到全新開幕、坐擁絕景，或由知名建築設計師打造的主題式旅宿， 讓旅程留下更多美好回憶。 嚴選13間頂級奢華旅宿，在2020年的起始，充飽電，迎接新的一年！

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★MEMU EARTH HOTEL

地球坐擁豐富而富有魅力的天 然資源，然而一棵樹、一根草、一匹馬、一片星空，其實都不是必然，需要人們認真守護。在北海道大樹町的廣闊草原上，佇立了5間 由日本知名建築師隈研吾及伊東豐雄所監修、聯同世界各地建築系大 學生團隊所創作、充滿建築設計美學的實驗住宅。原是為測試寒冷氣候而建造，一年前化身為住宿設施，並以「在地球上生存，從氣候中學習」為主題，讓入住的旅客一年四季都能與大自然共融，切身感受陽光、清風和白雪，甚至能與馬匹同居，體驗一次入住「可持續建築」的實驗旅程。

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【店家資訊】

地址：北海道広尾郡大樹町芽武158-1

電話：+81-01-5587-7777

Check in14：00～18：00

Check out11：00





★SHISHI-WA HOUSE

日本熱門度假勝地輕井澤一向以怡人的風景而聞名，在中輕井澤的寧靜葱鬱的樹林當中，佇立了一座充滿建築美學的精品飯店「SHISHI-WA HOUSE」，它是由 榮獲普立茲克建築獎的日本建築師坂茂所設計2018年12月開幕，樓高2層，有著流線型的外觀，和充滿溫暖感的木系裝潢，完全融入大自然之中。10 間客房分別位於 3 棟獨立別墅之中，下層客房連接私人戶外花園，上層客房則設有私人露台，低調簡約的室內設計內裝飾有不同的藝術收藏品，絕對是頂級品味首選。

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【店家資訊】

地址：長野県北佐久郡軽井沢町長倉 2147-646

電話：+81-80-7691-6020

Check in15：00～20：00

Check out11：00





★T HOTEL

說到長野縣的志賀高原，多讓人聯想到滑雪聖地，但其實除了冬天，其餘三季也值得到訪，特別是秋天，山頭開滿又紅又黃的紅葉，非常壯觀。在北志賀高 原的龍王附近有一間2019 年剛開幕的飯店T HOTEL。有別於一般的日本旅宿，其客房面積非常廣闊，從雙人房到適合一家大小的套房都有，更有3間設置了露天風呂的人氣雲海套房，可以一邊泡澡，一邊遠眺群山與雲海，相當愜意。設備亦非常完善貼心，其中一個令人會心一笑 的地方就是房間設有很多插座， 對喜歡攜帶不同器材如電話、相機、穩定器、分享器的旅客來說相當便利。

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【店家資訊】

地址：長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬11700-24

電話：+81-269-38-6777

Check in15：00

Check out10：00





★HOTEL KEYFOREST HOKUTO

山梨縣的小淵澤坐擁八岳山南麓的大自然資源，亦是日本日照最長的地方，也是遠古繩文時代文化遺產的出土地。那些被發掘出的繩文時代文物，無獨有偶，居然與80年代街頭藝術家Keith Haring 的創作有著相似的感覺，於是在此設置了小淵澤藝術村，並開設了世上唯一一間展出Keith Haring作品的美 術館。在如此藝術氛圍的地方，亦開設了與藝術結合的飯店「Hotel Keyforest Hokuto」，由建築師北川原溫所設計，混凝土牆身配合不規則形狀窗戶，前衛又大膽，猶如大自然不規則的美感。

All Keith Haring Artworks © The Keith Haring Foundation Courtesy of Nakamura Keith Haring Collection 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：山梨県北杜市小淵沢町 10248-16

電話：+81-551-36-8755

Check in15：00

Check out11：00





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