絕景、建築、話題酒店 　日本奢華旅宿精采體驗

到日本旅行,除了景點、美食、觀光娛樂外,住宿也不能馬虎選擇! 一間好的飯店,絕對能讓旅程錦上添花, 從備受矚目的話題飯店,到全新開幕、坐擁絕景,或由知名建築設計師打造的主題式旅宿, 讓旅程留下更多美好回憶。 嚴選13間頂級奢華旅宿,在2020年的起始,充飽電,迎接新的一年!

分享 facebook

★MEMU EARTH HOTEL

地球坐擁豐富而富有魅力的天 然資源,然而一棵樹、一根草、一匹馬、一片星空,其實都不是必然,需要人們認真守護。在北海道大樹町的廣闊草原上,佇立了5間 由日本知名建築師隈研吾及伊東豐雄所監修、聯同世界各地建築系大 學生團隊所創作、充滿建築設計美學的實驗住宅。原是為測試寒冷氣候而建造,一年前化身為住宿設施,並以「在地球上生存,從氣候中學習」為主題,讓入住的旅客一年四季都能與大自然共融,切身感受陽光、清風和白雪,甚至能與馬匹同居,體驗一次入住「可持續建築」的實驗旅程。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

【店家資訊】

地址:北海道広尾郡大樹町芽武158-1

電話:+81-01-5587-7777

Check in14:00~18:00

Check out11:00





★SHISHI-WA HOUSE

日本熱門度假勝地輕井澤一向以怡人的風景而聞名,在中輕井澤的寧靜葱鬱的樹林當中,佇立了一座充滿建築美學的精品飯店「SHISHI-WA HOUSE」,它是由 榮獲普立茲克建築獎的日本建築師坂茂所設計2018年12月開幕,樓高2層,有著流線型的外觀,和充滿溫暖感的木系裝潢,完全融入大自然之中。10 間客房分別位於 3 棟獨立別墅之中,下層客房連接私人戶外花園,上層客房則設有私人露台,低調簡約的室內設計內裝飾有不同的藝術收藏品,絕對是頂級品味首選。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

【店家資訊】

地址:長野県北佐久郡軽井沢町長倉 2147-646

電話:+81-80-7691-6020

Check in15:00~20:00

Check out11:00





★T HOTEL

說到長野縣的志賀高原,多讓人聯想到滑雪聖地,但其實除了冬天,其餘三季也值得到訪,特別是秋天,山頭開滿又紅又黃的紅葉,非常壯觀。在北志賀高 原的龍王附近有一間2019 年剛開幕的飯店T HOTEL。有別於一般的日本旅宿,其客房面積非常廣闊,從雙人房到適合一家大小的套房都有,更有3間設置了露天風呂的人氣雲海套房,可以一邊泡澡,一邊遠眺群山與雲海,相當愜意。設備亦非常完善貼心,其中一個令人會心一笑 的地方就是房間設有很多插座, 對喜歡攜帶不同器材如電話、相機、穩定器、分享器的旅客來說相當便利。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

【店家資訊】

地址:長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬11700-24

電話:+81-269-38-6777

Check in15:00

Check out10:00





★HOTEL KEYFOREST HOKUTO

山梨縣的小淵澤坐擁八岳山南麓的大自然資源,亦是日本日照最長的地方,也是遠古繩文時代文化遺產的出土地。那些被發掘出的繩文時代文物,無獨有偶,居然與80年代街頭藝術家Keith Haring 的創作有著相似的感覺,於是在此設置了小淵澤藝術村,並開設了世上唯一一間展出Keith Haring作品的美 術館。在如此藝術氛圍的地方,亦開設了與藝術結合的飯店「Hotel Keyforest Hokuto」,由建築師北川原溫所設計,混凝土牆身配合不規則形狀窗戶,前衛又大膽,猶如大自然不規則的美感。

All Keith Haring Artworks © The Keith Haring Foundation Courtesy of Nakamura Keith Haring Collection 分享 facebook

All Keith Haring Artworks © The Keith Haring Foundation Courtesy of Nakamura Keith Haring Collection 分享 facebook

All Keith Haring Artworks © The Keith Haring Foundation Courtesy of Nakamura Keith Haring Collection 分享 facebook

All Keith Haring Artworks © The Keith Haring Foundation Courtesy of Nakamura Keith Haring Collection 分享 facebook

【店家資訊】

地址:山梨県北杜市小淵沢町 10248-16

電話:+81-551-36-8755

Check in15:00

Check out11:00





更多日本精彩旅遊內容,請上《Japan Walker》官網

想知道更多旅遊美食資訊,請追蹤按讚「udn走跳世界」