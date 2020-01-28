親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

口罩禁出口爭議 攤開數據「台進口貨9成來自陸」

漫步東京都電荒川線　開逛懷舊「巢鴨地蔵通商店街」

2020-01-28 15:30JAPANKURU日本酷樂

巢鴨地蔵通商店街擁有濃濃的懷舊下町風情，有「奶奶的老原宿」稱號。

商店街不僅有年代感的店家，還有人情味滿滿的人們！巢鴨地藏通在兩位地藏王和巣鴨庚申塚守護之下，作為商業的街道、信仰的街道，不僅受到年長長輩歡迎，也有很多年輕人喜歡來這裡悠閒散步呢！

交通方式

JR山手線「巢鴨」站

都電荒川線「庚申塚」站

都電荒川線是東京唯二的路面電車！緩慢運行的電車與城市的街景融成一體，不疾不徐地緩緩滑過匆忙都市，好像提醒著人們慢下步調來～

搭乘都電荒川線電車前往巢鴨地蔵通商店街，這天電車上人潮幾近滿員電車，驚訝之餘仍繼續緩慢欣賞窗外市景。在平均年齡為65歲左右的電車上，突然有一位婆婆向我搭話，

「今天是4的日子，所以電車上才這麼多人」

「我正要去吃仙貝，他們有免費的仙貝唷！」

「這邊很熱鬧，你要不要跟我一起去」

原來每個月的4、14、24日是巢鴨地蔵通商店街的「ぶらり縁日」，也就是二手跳蚤市場日，大家將不需要的二手商品帶來商店街擺攤販售，如果有緣就將它們帶回家。難敵奶奶的盛情邀約，決定鼓起勇氣與奶奶同行之際，電車上的人潮實在太多，最終還是跟奶奶分開了。

由庚申塚站下車後，左側就是商店街的尾端。

分享

巢鴨地蔵通商店街，開逛！

高岩寺

商店街內最有名的是高岩寺，歷史可追溯至400年前。高岩寺內供奉著「拔刺地藏尊」地藏菩薩，當地人都稱為“とげぬき地蔵”，祈求生病痊癒及平安健康。

OSドラッグ藥妝

商店街內的藥妝店商品價格幾乎都比一般藥妝店再便宜！(不過沒辦法享有免稅服務)

當選好商品問了店員才發現沒辦法刷卡，身上沒有現金的我只能含淚一一將商品擺回原位。

紅內褲專賣店！另類的伴手禮！

紅色象徵幸運與長壽，日本人相信在滿60歲之後花甲之年迎來第二人生，依據傳統習俗贈送紅色衣服作為禮物。除了紅內褲之外還有T恤，襪子等商品！

喜福堂麵包

創業於1916年，現在仍保存著百年歷史的味道。最經典的紅豆麵包，紅豆內餡都是由手工製作！

押上せんべい

裝在玻璃罐裡頭的手工仙貝隨著光線照進店內一閃一閃，讓人不僅多看一眼，想知道是什麼樣的味道。

傳統冰店

在祭典上也很常看到的糖水冰，白花花的碎冰淋上五顏六色的糖水，是夏天的顏色！

金太郎糖果店

有各式各樣的糖果造型！還跟得上時事，好適合當禮物送朋友和家人～店內的每種糖果都可以試吃！

正在逛糖果店的奶奶看著我說道，

「平常在家裡都沒辦法吃糖，只能趁現在了。」

說完便把手上一把金平糖一口氣含進嘴裡，嘴角上揚的得意笑容實在是太可愛了！

招福金平糖

跟上時事的創意造型糖果

巢鴨吉祥物 sugamon（すがもん）

商店街的街角巷隅都可以看到sugamon（すがもん）的身影！

運氣好的話還可以看到本尊出現商店街活動筋骨唷！

sugamon（すがもん）郵筒

商店街的店家商品大多是婆婆媽媽喜歡的雜貨、服飾，逛得起勁的我難道內心住了一個老靈魂！

逛膩了東京市中心的熱鬧商圈，懷舊的傳統商店街不妨是散步的好選擇！

在入口處的案內室 (sugamon的家)

這裡還流傳著摸到sugamon屁屁戀愛就會實現的都市傳說呢！

同場加映：都電荒川線沿線

►面影橋站

在 Instagram 查看這則貼文

Vivian（@vabevivianne）分享的貼文 張貼

►飛鳥山站飛鳥山公園

在 Instagram 查看這則貼文

Vivian（@vabevivianne）分享的貼文 張貼

延伸閱讀：自駕開進中國地區 鳥取島根三大景點推薦

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

藥妝東京麵包

延伸閱讀

6公尺初號機、彩繪電車！　新世紀福音戰士展粉...

台南網美打卡新地標PGO電車門市 15日開幕

北市年貨大街10日登場 乾貨小漲海鮮小跌

油車電車誰環保? 專家選車心法大公開

JAPANKURU日本酷樂

我們是由一群在日外國人組成的團隊，成員來自7個不同國家地區。透過在日本各地採訪體驗，創作文字影像及影片，自不同的視角傳遞日本在地文化及魅力。無論旅行，工作還是生活，跟著JAPANKURU找到屬於你的日本體驗吧！
WEB：JAPANKURU日本酷樂 ｜ FB：日本酷樂小跟班粉絲團

相關新聞

赴日本賞櫻的"歐洲之旅"！郵輪裡呈現「水都」　 看懂威尼斯號重點在哪

2020-01-27 14:06

你聽過TKG嗎？日本人的生雞蛋拌飯好吃秘訣

2020-01-26 12:00

日本東京奧運期間民宿誇張貴！價格飆漲11倍「不付就取消」 網傻眼：聯合漲價？

2020-01-23 19:00

瀨戸内海旅行住哪裡？三間特色旅宿任你選

2020-01-21 11:02

2020日本櫻花櫻前線必追！日本櫻花三大名所&人氣景點推薦

2020-01-20 09:02

為何日本超市商品故意擺不整齊？真相曝掀網論戰

2020-01-16 17:56

綠茶vs.抹茶傻傻分不清楚？日本綠茶知識入門一篇入手

2020-01-16 11:02

互動手環＋app！環球影城「超級任天堂世界」MV首曝光

2020-01-14 13:55

走跳世界／遊日賞櫻 享受皇室級奢華食宿

2020-01-10 15:25

到日本本州第一嚴寒之地釣公魚　岩洞湖冰釣攻略

2020-01-10 09:00

提早訂機票了！日本暖春，民間氣象估東京櫻花3月19日提前開

2020-01-09 13:03

岡山最迷人的城市 津山藝廊住一晚

2020-01-09 09:00

日本人為何全球壽命最長？長壽秘訣大揭秘！

2020-01-08 11:00

走跳世界／搭歌詩達郵輪 日韓奢華賞櫻

2020-01-07 09:27

鬼怒川、只見線、小樽運河.. 日本冬季5大必去景點不可錯過！

2020-01-01 12:00

大人小孩都能玩得開心　「體驗型工廠」讓親子日本旅更有趣

2019-12-31 15:32

沖繩、石垣島、鳥取　日本郵輪旅遊＋包車推薦這樣玩！

2019-12-31 12:01

飛去日本吃牛舌！Negishi按讚送「日本雙人機票」

2019-12-27 15:44

金光閃閃、被人窺視、卡在馬桶... 精選「日本馬桶合輯」 曾留意過日本旅遊的店家廁所嗎？！

2019-12-27 11:00

日圓再創新低！5萬台幣換匯可多吃145盤壽司超划算

2019-12-26 11:45

消費稅變10%、離境日本多付稅！1／1起赴日本旅遊必知4大稅制

2019-12-23 17:47

日本廉航太威了！黑白色調機艙好時尚、可躺平商務艙　ZIPAIR公開豪華內裝

2019-12-22 23:35

道頓堀的「堀」竟念「哭」！10個旅遊日本會唸錯的漢字

2019-12-22 13:26

最快5秒！日本海關電子申報 2020年6大機場全面開放

2019-12-16 11:08

日本主題式、體驗型旅宿夯　打造意想不到的住宿時光

2019-12-16 10:01

泡湯不只是泡湯~ 日本繽紛多元的複合式溫泉設施體驗

2019-12-14 10:03

再現0.27字頭！日圓創8個月新低點，換5萬台幣「現賺140盤壽司」

2019-12-13 10:35

金泉、銀泉、銀山溫泉..2019年5大日本必去「溫泉聖地」懶人包

2019-12-12 09:04

日本周遊券JR PASS全指南　搞懂日本周遊券怎麼買最划算！

2019-12-10 09:03

日本遛小孩的好去處！ ３處最新親子同樂體驗空間 讓你出國免煩惱

2019-12-08 10:02

紅到日本！台灣吃不到的「台灣大腸鍋」 日媒評為冬天必吃之一

2019-12-07 21:14

絕美高空瞭望台、透明超高電梯！東京全新Shibuya Scramble Square遠眺富士山 亮點票價交通一次看

2019-12-07 11:32

大家知道為什麼日本人開車是靠左通行嗎？

2019-12-05 20:54

走跳世界／愛上滑雪 盤點１０處日韓熱門滑雪場

2019-12-04 10:01

哈日族衝了！日圓7個月新低點，換5萬台幣「現賺到2張迪士尼門票」

2019-12-02 10:50

瀨戶內國際藝術祭秋之旅　承載眾人夢想的祭典

2019-11-29 12:02

新鮮、手作、高品質？　日本旅遊必吃次摩斯漢堡的N個理由

2019-11-26 08:58

日本電視台調查：5大笨蛋行為　「狂喝珍珠奶茶」竟是第一名

2019-11-24 16:14

冬天最愛泡湯！ 日本溫泉100選：必去的北海道溫泉就有8個

2019-11-22 12:02
看更多

熱門文章

日本東京奧運期間民宿誇張貴！價格飆漲11倍「不付就取消」 網傻眼：聯合漲價？

2020-01-23 19:00

為何日本超市商品故意擺不整齊？真相曝掀網論戰

2020-01-16 17:56

8000株櫻花花海、粉紅隧道！靜岡「4大河津櫻名所」

2020-01-15 11:59

京都花見小路禁止遊客拍攝後　京都「基本禮儀和禁忌」你知道多少？

2020-01-17 11:58

綠茶vs.抹茶傻傻分不清楚？日本綠茶知識入門一篇入手

2020-01-16 11:02

2020日本櫻花櫻前線必追！日本櫻花三大名所&人氣景點推薦

2020-01-20 09:02

登山人數世界第一！日本爬山風氣盛 登山不能錯過高尾山、立雲峽

2020-01-24 20:03

瀨戸内海旅行住哪裡？三間特色旅宿任你選

2020-01-21 11:02

日本第一家任天堂直營店「Nintendo TOKYO」新登場！

2020-01-22 11:32

巨大咖啡豆倉及烘焙爐　走進中目黑「星巴克臻選®東京烘焙工坊」

2020-01-21 12:00

你聽過TKG嗎？日本人的生雞蛋拌飯好吃秘訣

2020-01-26 12:00

Q到炸！雪肌粹與哆啦A夢合推聯名款　全球限定地點開賣

2020-01-20 12:09

超過200年滿載故事的京都老舖轉型，為自己添購一些伴手禮吧

2020-01-26 14:00

2020韓國花季：濟州島油菜花、首爾櫻花！韓國超美花海10選

2020-01-22 10:01

韓國釜山夢幻海灘 「廣安里海水浴場」網美玩水拍照好去處！

2020-01-25 16:01

自駕開進日本「中國地區」 鳥取島根三大景點推薦

2020-01-24 21:10

日本最早花火大會！2020沖繩琉球海炎祭懶人包

2020-01-08 09:05

古色古香京都繽紛美術館 博物館的藝文散步小旅行

2020-01-18 12:00

自選超強3D咖啡拉花！　日本超高人氣HATCOFFEE為你帶來各種可愛拿鐵拉花藝術

2020-01-22 21:58

冬天也要舒服吃冰！ 入選東京十大高級挫冰店之一ひみつ堂（氷蜜堂）

2020-01-22 21:00

韓國仁川最美「傳燈寺」 火紅楓葉包圍千年古剎

2020-01-26 22:03

看雪猴、賞樹冰！日本東北冬季獨有的「12個旅遊亮點」

2020-01-28 16:11

赴日本賞櫻的"歐洲之旅"！郵輪裡呈現「水都」　 看懂威尼斯號重點在哪

2020-01-27 14:06

提早訂機票了！日本暖春，民間氣象估東京櫻花3月19日提前開

2020-01-09 13:03

超優質感！ 東京代代木獨棟私房咖啡廳－MEALS ARE DELIGHTFUL

2020-01-19 10:01

旅館還能這樣玩～ 來JR仙台站旁「仙台大都會大飯店」玩耍吧！

2020-01-18 09:10

2020 東京奧運主會場「新國立競技場」隈研吾操刀完工

2020-01-17 07:24

哪些地方非玩不可？ 沖繩自由行秘笈大公開

2020-01-01 08:02

45屆日本飯店百選出爐！「加賀屋」成功3連霸

2020-01-20 08:02

芬達汽水罐鬧雙胞？網友看完4秒影片：我眼花了嗎

2020-01-03 21:30

開化堂、Dean&Deluca之外，京都還有哪些不容錯過的咖啡店?

2020-01-15 10:01

漫步東京都電荒川線　開逛懷舊「巢鴨地蔵通商店街」

2020-01-28 15:30

百去不厭的京都奈良，這個年假再去一次就要這樣玩！

2020-01-03 11:04

日本百大飯店評比 石川縣溫泉旅館「加賀屋」3連霸

2020-01-23 12:27

最新療癒小物！ 日本超美型橡皮擦"一手擦出富士山"十分樂趣～

2020-01-07 14:10

走跳世界／遊日賞櫻 享受皇室級奢華食宿

2020-01-10 15:25

東京迪士尼「達菲彩繪列車」萌翻！期間快閃4個月，6款達菲車票必收

2020-01-07 17:53

「大阪電器量販店」全新大廈落成 　200家店舖商場同時集結登場～

2019-12-30 11:00

不能錯過的最佳味道！東京第一絕品生起士蛋糕SIROTAE

2020-01-10 11:02

免1.5%海外刷卡手續費 街口支付現在到日本玩也能刷

2020-01-14 17:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top