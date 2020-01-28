漫步東京都電荒川線　開逛懷舊「巢鴨地蔵通商店街」

巢鴨地蔵通商店街擁有濃濃的懷舊下町風情，有「奶奶的老原宿」稱號。

商店街不僅有年代感的店家，還有人情味滿滿的人們！巢鴨地藏通在兩位地藏王和巣鴨庚申塚守護之下，作為商業的街道、信仰的街道，不僅受到年長長輩歡迎，也有很多年輕人喜歡來這裡悠閒散步呢！

交通方式

JR山手線「巢鴨」站

都電荒川線「庚申塚」站

都電荒川線是東京唯二的路面電車！緩慢運行的電車與城市的街景融成一體，不疾不徐地緩緩滑過匆忙都市，好像提醒著人們慢下步調來～

搭乘都電荒川線電車前往巢鴨地蔵通商店街，這天電車上人潮幾近滿員電車，驚訝之餘仍繼續緩慢欣賞窗外市景。在平均年齡為65歲左右的電車上，突然有一位婆婆向我搭話，

「今天是4的日子，所以電車上才這麼多人」

「我正要去吃仙貝，他們有免費的仙貝唷！」

「這邊很熱鬧，你要不要跟我一起去」

原來每個月的4、14、24日是巢鴨地蔵通商店街的「ぶらり縁日」，也就是二手跳蚤市場日，大家將不需要的二手商品帶來商店街擺攤販售，如果有緣就將它們帶回家。難敵奶奶的盛情邀約，決定鼓起勇氣與奶奶同行之際，電車上的人潮實在太多，最終還是跟奶奶分開了。

由庚申塚站下車後，左側就是商店街的尾端。

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巢鴨地蔵通商店街，開逛！

高岩寺

商店街內最有名的是高岩寺，歷史可追溯至400年前。高岩寺內供奉著「拔刺地藏尊」地藏菩薩，當地人都稱為“とげぬき地蔵”，祈求生病痊癒及平安健康。

OSドラッグ藥妝店

商店街內的藥妝店商品價格幾乎都比一般藥妝店再便宜！(不過沒辦法享有免稅服務)

當選好商品問了店員才發現沒辦法刷卡，身上沒有現金的我只能含淚一一將商品擺回原位。

紅內褲專賣店！另類的伴手禮！

紅色象徵幸運與長壽，日本人相信在滿60歲之後花甲之年迎來第二人生，依據傳統習俗贈送紅色衣服作為禮物。除了紅內褲之外還有T恤，襪子等商品！

喜福堂麵包店

創業於1916年，現在仍保存著百年歷史的味道。最經典的紅豆麵包，紅豆內餡都是由手工製作！

押上せんべい

裝在玻璃罐裡頭的手工仙貝隨著光線照進店內一閃一閃，讓人不僅多看一眼，想知道是什麼樣的味道。

傳統冰店

在祭典上也很常看到的糖水冰，白花花的碎冰淋上五顏六色的糖水，是夏天的顏色！

金太郎糖果店

有各式各樣的糖果造型！還跟得上時事，好適合當禮物送朋友和家人～店內的每種糖果都可以試吃！

正在逛糖果店的奶奶看著我說道，

「平常在家裡都沒辦法吃糖，只能趁現在了。」

說完便把手上一把金平糖一口氣含進嘴裡，嘴角上揚的得意笑容實在是太可愛了！

招福金平糖

跟上時事的創意造型糖果

巢鴨吉祥物 sugamon（すがもん）

商店街的街角巷隅都可以看到sugamon（すがもん）的身影！

運氣好的話還可以看到本尊出現商店街活動筋骨唷！

sugamon（すがもん）郵筒

商店街的店家商品大多是婆婆媽媽喜歡的雜貨、服飾，逛得起勁的我難道內心住了一個老靈魂！

逛膩了東京市中心的熱鬧商圈，懷舊的傳統商店街不妨是散步的好選擇！

在入口處的案內室 (sugamon的家)

這裡還流傳著摸到sugamon屁屁戀愛就會實現的都市傳說呢！

同場加映：都電荒川線沿線

►面影橋站

在 Instagram 查看這則貼文 Vivian（@vabevivianne）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 5 日 下午 6:32 張貼

►飛鳥山站飛鳥山公園

在 Instagram 查看這則貼文 Vivian（@vabevivianne）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 6 日 上午 6:19 張貼

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