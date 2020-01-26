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你聽過TKG嗎？日本人的生雞蛋拌飯好吃秘訣

2020-01-26 12:00JAPANKURU日本酷樂

說道日本美食，可能腦海中出現的是高級壽司、和牛壽喜燒、懷石料理等等。

不過對日本人來說，最直達靈魂深處的美食，是只用三樣材料「雞蛋、米飯、醬油」組合而成最簡單不過的「生雞蛋拌飯」，只要食材足夠新鮮，就能夠凸顯出這道平凡料理的不平凡。

日本的生雞蛋拌飯又稱為TKG(Tamago Kake Gohan＝たまごかけごはん的羅馬字縮寫)，常常能在日本連續劇或是動畫、電影中看到。也許下次遇到日本朋友也可以問問看「你知道TKG嗎？」來開始話題唷！

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事實上在全世界中能夠生食雞蛋的國家並不多，而日本的雞蛋畜牧產業擁有世界第一衛生管理技術和物流冷藏技術，所以在這裡能夠安心食用生雞蛋。來到日本別忘了嘗試看看這道日本靈魂美食！

日本人熱愛生雞蛋拌飯的程度遠遠超過一般人想像，一群擁有正職工作的日本人為了熱愛的生雞蛋拌飯，成立了「研究所」創造另類斜槓人生，利用下班時間鑽研TKG黃金組合。研究所聚集喜愛生雞蛋拌飯的同好，定期舉辦推廣活動。並嚴選來自日本全國各地的新鮮雞蛋及米飯，搭配研究所的特製醬油，創造擄獲靈魂的最高級美味！

雖然只有三種材料的雞蛋拌飯，卻有無數種組合的可能性，每種吃法的口感和風味都有所不同。日本生雞蛋拌飯研究所一邊鑽研一邊創作了令人會心一笑的KUSO雞蛋拌飯示意圖！如果做成周邊商品應該會大賣(笑)

Only You

蛋黃

少許醬油

（不負責任翻譯：只有你（蛋黃），上癮度１００％）

I Miss You

蛋白與米飯均勻攪拌

醬油

（不負責任翻譯：少了你（蛋黃），寂寞度１００％）

Full Moon

蛋白打成蛋白霜後盛裝在飯上

放上蛋黃

醬油少許

（不負責任翻譯：滿月的通關密語是ＩＬＯＶＥＵ）

The Full

米飯上放上雞蛋不攪拌

醬油少許

分別品嘗蛋黃、蛋白、米飯的美味

（不負責任翻譯：高度意識）

Dark Side

用醬油醃漬蛋黃靜置一個晚上

（不負責任翻譯：醬油醃漬一晚的蛋黃，暗黑料理１００％、誘惑度９５％）

Flying Nimbus

將蛋黃和蛋白攪拌至霜狀後跟米飯一起攪拌

醬油少許

（不負責任翻譯：天竺材質的觔斗雲騰雲駕霧）

看完以上精選的幾種TKG說明書，想試試看哪一種吃法呢～？

如果不知道怎麼做出好吃的生雞蛋拌飯，不要擔心，生雞蛋拌飯研究所的 TKG Popup Store，一次滿足你的視覺與味覺享受！

日本生雞蛋拌飯研究所將在今年5月開設期間限定的雞蛋拌飯體驗店鋪，嚴選日本各地雞蛋並每周更換種類，不管來訪幾次都會有全新體驗！

Popup Store 期間：2020年5月～2020年10月

地點：東京都內（嚴選中）

【TKG Pop-Up Store】

《菜單》（暫定）

・生雞蛋拌飯組合(雞蛋2種類、配料1種類、味噌湯、日式漬菜

・生雞蛋拌飯滿喫組合(雞蛋任你吃、米飯2碗、配料2種類、味噌湯、日式漬菜)

・生雞蛋拌飯絕對吃到飽組合(雞蛋・米飯・配料任你吃、味噌湯、日式漬菜)

・溫泉蛋TKG(推薦給不敢吃生雞蛋的朋友！！！)

・老闆不計成本研發的超濃郁布丁

TKG Popup Store 每周會準備來自全國各地的高品質雞蛋和地方食材配料！讓你搭配出屬於自己的TKG料理！

延伸閱讀：日本國民生活雜貨品牌LOFT推出多款文具雜貨2020福袋　

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