綠茶vs.抹茶傻傻分不清楚？日本綠茶知識入門一篇入手

綠茶 vs 抹茶

今天，我們就來上一課，學習一下綠茶與抹茶的分別！

大家是不是想了好久？其實它們都是綠茶啦！

都是綠茶，但又有一點點的分別...

最著名的茶葉種植縣之一靜岡，它也是全日本茶葉生產率最高的地方。

讓我們先簡單介紹一下日本有哪些綠茶。

煎茶【Sencha：せんちゃ】

在日本生產的綠茶中約60％是煎茶，是日本最常見的茶。在日本，茶一般稱為お茶【ocha：おちゃ】。當日本人提到お茶這個詞時，大多數時候他們說的都是煎茶。所以在本文中，我們也以煎茶作為主體去說明。

番茶【Bancha：ばんちゃ】

番茶原本的名字叫做晚茶，像紅茶一樣會有第一次採摘期，而「晚茶」比其他更晚更多功夫，會經過第二或者第三次的採摘後收成。咖啡因含量相對較低，對身體來講比較容易接受。而在日文「晚」跟「番」是一樣發音，就慢慢從晚變成番了～

玉露【Gyokuro：ぎょくろ】

談到一些奢侈的綠茶，價格其實也跟它複雜製作過程有關。玉露是一個好例子，這種茶含有較少的單寧，因此不會像其他綠茶一樣釋放出苦味。

抹茶【抹茶：まっちゃ】

抹茶是最花功夫的茶。這種茶除了有玉露的複雜培植過程外，後期要經過多個部序，例如嚴謹的乾燥過程後，要再經過人手進行去除葉脈和莖的過程，最後磨成我們通常看到的細粉形式。

日本有多種不同種類的綠茶，但大多數是從上述任何一種的衍生出來的。

所以，我們這次先講一下日本最主要的煎茶跟抹茶的分別。

煎茶是最常見的綠茶，你會在很多地方都看到它們。平常當你去酒店或旅館時，他們都會以茶包的形式出現。特別是你到日本旅行的時候，喝的大多數茶都是煎茶。

如果您選的是茶葉的話，您將需要一個名為急須【Kyusu：きゅうす】的日本茶壺，如上圖所示。 急須是日本家庭中最常見的茶壺。

當您參加日本茶道時，當中的「茶」就是抹茶。

過程中需要使用專門設計用於沖泡茶的茶碗【Chawan：ちゃわん】（抹茶專用茶碗啦～）。同時，你也需要一個用竹子特製的茶筅【Chasen：ちゃせん】。

關於茶道的小知識：日本歷史上最著名的茶師千利休【Sen no Rikyu：せんのりきゅう】，提及茶道就必然會出現的名字。

傳統的茶道需要很長時間（每次４個小時以上），而且茶道被稱為茶道是因為它不僅僅只是喝茶，主要的是喝茶以外的思考藝術，包括對人生的反省，對美的追求，有興趣的話可以上網搜尋【WABISABI】，這傳統價值也深深地落印於日本人的價值觀上。

抹茶沖泡過程主要是將空氣，水質，抹茶粉在茶碗中混在一齊，亦正因如此，抹茶的口感才會這麼幼滑。

一碗傳統的抹茶再配上日本茶菓子，總是一個愉快的時光。

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做個總結，來回顧一下兩種茶的分別：

- 種植過程

- 沖泡方式

- 享用方法

現在你知道煎茶和抹茶之間的區別，以及更多類型的日本茶。

你對煎茶和抹茶之間的分別有更多的了解嗎？

不知道你又喜歡那一種日本茶呢？

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